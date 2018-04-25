App、粉專、網站等虛擬資產可以交易了 FLIPWEB開創新藍海

工程師開發完的交友 App，沒空經營怎麼辦？ 臉書的寵物粉專經營了一定的規模，但無法突破擴大，該怎麼辦？ 開發完成了一個知名美食的網站，但不確定如何獲利，該如何處理？

相信這是數位興起，許多人投入了 App 開發、架設電子商務網站，或是經營了臉書粉專後，會遇到的實際問題。有些是開發的工程師沒空去營運？有些是遇到規模無法擴充的瓶頸，更有些是經營小有成績，但仍不知如何獲利？這種種案例比比皆是，除了詢問專家或暫時擱置外，似乎沒一個有效方法或平台可解決。

現在有了。林妍廷及林克威兩位姐弟，從美國帶回了些創新的想法及應用，創辦 FLIPWEB─一家從事數位資產仲介的公司。它們的服務很創新，就是做起虛擬資產的買賣交易。「就如你要買或賣一棟房子一樣，我們提供一處可交易虛擬資產的平台」姐姐林妍廷如此說。

林克威進一步解釋，回台後創辦了「99Job 外包網」時發現：很多工程師致力於開發出新的 App，或是年輕人創了新網站，卻沒有時間去做營運的事，或不知如何獲利? 因為他們不擅於行銷及經營，或沒有時間去經營，就讓很多優質的 App 或網站，放在口袋裡，不為人知。

美國有拍賣網站的 Empire Flippers，中國也有 A5 交易。但在亞洲地區，尚沒有交易虛擬資產的平台。林克威認為台灣其實已具備了市場動能，他也看到需求，就找了姐姐一同創辦 FLIPWEB，提供一處可以買賣網站、App、社群及網域的平台。去年 11 月成立，今年 1 月上線，目前光是上架待售的就有 50 餘件商品，「可見這是有市場需求的」他說。

談到最近剛完成的交易：一件屬性是臉書經營票券的粉絲專頁，剛好被另一買家看上，很快就談妥此交易。另一件則是以圖資來分析並預測氣象的網站，藉著圖片就可預測未來天氣，也被學術單位看上來應用。這兩件都是由國內工程師開發而成，透過 FLIPWEB 平台，讓千里馬遇上了伯樂，得以愉快的成交。

除了成為透明的平台之外，FLIPWEB 也接受買家委託，透過私下管道去找合適物件。這部份較為隱密，故在檯面下洽談較多，此需求目前也有超過 10 件以上委託，進行市場上探詢中。

FLIPWEB 的角色不僅是提供一處虛擬資產的交易平台，更可說是一處新創媒合的平台。千里馬可上此舞台遇上伯樂，伯樂也可透過此平台找到千里馬，意義更勝過價格的交易，達到商業媒合的交流。

當然，交易平台首重安全信賴。FLIPWEB 獨自開發一套交易機制，從數位資產認證開發，FLIPWEB 會確認資產的所有權人是誰？進一步透過公開或非公開方式刊登，如遇上合適的買家，則進行電子位合約簽署，同時輔以第三方資金信託方式，確認履約後，始啟動資金移轉。如此避免交易糾紛，更不可能發生留一手的情況。

林妍廷表示，這套機制是 FLIPWEB 獨自開發，正申請專利中。透過安全信賴的交易平台，也逐漸建立 FLIPWEB 平台的價值，也為下一步從台灣出發，走向海外做準備。

台灣有需求，海外更有需求。林克威認為，中國及東南亞是極大的市場，尚無類似服務，FLIPWEB 將在站穩台灣後，航向新大陸。而隨著台商在東南亞及大陸的實體據點已成熟，未來在虛擬市場的開發需求更大，故 FLIPWEB 能扮演合作角色，一起進攻海外市場。