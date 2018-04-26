新金融科技獨角獸誕生 Revolut完成融資2.5億美元 估值達17億美元

總部位於倫敦的 Revolut，經過 2.5 億美元的融資後，估值達 17 億美元，成為最新的金融科技獨角獸。

Revolut 的 APP 為多幣別平台，註冊後，就可以獲得一個美元、歐元、英鎊等多種幣別的電子錢包；如果想獲得實體卡片，Revolut 也可以跨國寄送，持卡即可以 150 種貨幣的實時匯率進行支付，功能類似轉帳卡，可省去匯兌外幣現金折損，且不收取手續費，服務範圍並擴大提供經常帳戶、加密貨幣交易和保險。

主導這輪融資的 DST Global，是 Facebook 和 Spotify 的早期投資者，此輪融資的參與者包括其他知名風險投資公司 Index Ventures 和 Ribbit Capital。

自 2015 年成立以來，Revolut 已募集了 3.4 億美元，該公司表示，每天有 25 萬名活躍用戶，其目標是在未來 5 年內實現 1 億用戶使用。

不過，Revolut 也面臨快速發展的金融科技同業 TransferWise 和 Monzo 的激烈競爭。

TransferWise 也是英國新創企業，在其發布的 2017 財年度首度獲利，該公司財務長 Matt Briers 表示，2018 年預期將持續獲利，公司並瞄準 Revolut，將推出新轉帳卡（debit card）。

Monzo 是一家僅限 APP 應用的銀行，並提供許多與 Revolut 類似的功用。執行長 Tom Blomfield 表示，該公司正處於擴張到美國的談判的早期階段。

Revolut 業務一直在快速成長，去年 12 月已達到損益兩平，並表示，交易金額已激增至 15 億美元，比 12 個月前成長 700％。

Revolut 除了向尊榮用戶每月收取 6.99 英鎊，提供外幣兌換無上限、2 倍外幣提款上限、快速轉帳和全球醫療保險等服務外，並希望能擴展產品，提供存款和直接轉帳的服務。