嘉聯益去年獲利衰退近7成 EPS 0.07元 每股擬配0.2元股利

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 今 (22) 日公布去年財報，稅後純益為 2260 萬元，年減 69.5%，每股純益 0.07 元，嘉聯益董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配 0.2 元現金股利。

嘉聯益董事會同時也決議，將提請股東會授權辦理私募、現增或現增參與海外存託憑證方式進行籌資，以發行 5000 萬股為上限。

嘉聯益去年第 4 季稅後純益為 3589 萬元，季減 49.87%，年減 79.87%，單季每股純益 0.11 元；累計全年稅後純益為 2260 萬元，年減 69.5%，每股純益 0.07 元。

嘉聯益以每股 38 元辦理 7684 萬股現金增資案，募集約 29.2 億元資金，已在 3 月 16 日宣布完成募集；嘉聯益此次現增籌資案，為今年以來 PCB 業者最大規模市場籌資案，並由蘋果供應鏈金屬機殼廠可成 (2474-TW) 集團以 11.27 億元認購現增股約 2.97 萬張，占增資後股本 40 億元的 7.42%，一躍成為嘉聯益最大法人股東。

嘉聯益把握軟板天線訂單翻身契機，辦理現增案籌資並在台急覓購置大型現有廠房供設備進駐，以趕上今 (2018) 年的手機市場旺季投產，該公司確定將以 15.7 億元買下位於桃園的桃園科技工業區內的旭晶能源科技 (3647-TW) 現有廠房，法人估計，嘉聯益本次投資新產能資金將達 100 億元以上。

PCB 全製程廠今年籌資擴廠以軟板業最積極，主要在針對 5G 通訊應用及細線路等新世代產品的產能擴充規劃，包括嘉聯益及台郡 (6269-TW) 都有市場籌資案，嘉聯益的現增案則已完成募集，台郡發行 1.2 億美元 ECB(海外可轉換公司債) 也已送件金管會證期局。