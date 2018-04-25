敬鵬首季為全年營運谷底 Q2可望回升

車用 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 去年第 4 季以來營運疲軟，到目前仍未緩解，市場籌碼鬆動下，股價走勢已連續 11 根黑 K，今 (25) 日盤中並以 45.5 元創 29 個月來新低；敬鵬認為，雖然目前接單與第 1 季持平，但評估首季應是全年營運谷底，第 2 季營運可望回升，較第 1 季略微成長。

敬鵬股價今日盤中最低跌到 45.5 元，截至去年第 4 季底的每股淨值為 40.68 元，股價淨值比為 1.11。

法人估，敬鵬今年第 1 季面臨傳統淡季，且美元較去年同期弱勢，營收 56.8 億元，季增 2.7%，年減 5.6%，首季在 CCL 成本上揚及仍有額外遞延所得稅負債 7000 萬元認列，估首季稅後純益 1.7 億元，季減 35.4%，年減 57.2%，每股純益 0.41 元。

敬鵬第 2 季雖然有季節性回溫需求帶動，但全球車市仍未見顯著復甦，且產業競爭壓力不減，法人預期第 2 季營收約 58.1 億元，季增 2.3%，年減 2.5%，純益表現則會更好，每股純益 0.82 元，可望較首季倍增。

敬鵬去年第 4 季因匯率及中國大陸紅色供應鏈殺價搶單影響，獲利大幅減少，第 4 季營收 55.26 億元，毛利率 12.26%，季減 1.38 個百分點，年減 6.63 個百分點，稅後純益為 2.99 億元，季減 38.65%，年減 54.76%，單季每股純益 0.61 元。

敬鵬去年稅後純益 15.01 億元，每股純益 3.78 元，董事會決議，去年盈餘每股擬配發 2.25 元現金股利，殖利率為 4.95%。