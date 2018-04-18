敬鵬上半年營運疲軟股價連六黑 創28個月來新低

車用 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 去年第 4 季以來營運疲軟，到目前仍未緩解，市場停損賣壓不斷湧出，敬鵬股價走勢出現連 6 根黑 K，今日盤中並以 47.9 元創 28 個月來新低。

法人評估，敬鵬今年第 1 季面臨傳統淡季，且美元較 2017 年同期弱勢，營收 56.8 億元，季增 2.7%，年減 5.6%，首季在 CCL 成本上揚及仍有額外遞延所得稅負債 7000 萬元認列，估首季稅後純益 1.7 億元，季減 35.4%，年減 57.2%，每股純益 0.41 元。

敬鵬第 2 季終端需求雖然即將季節性回溫，但全球車市未見顯著復甦且產業競爭壓力不減，預期第 2 季營收約 58.1 億元，季增 2.3%，年減 2.5%，純益表現更好，每股純益 0.82 元，可望較首季倍增。

敬鵬去年第 4 季因匯率及中國大陸紅色供應鏈殺價搶單影響，獲利大幅減少，第 4 季營收 55.26 億元，毛利率 12.26%，季減 1.38 個百分點，年減 6.63 個百分點，稅後純益為 2.99 億元，季減 38.65%，年減 54.76%，單季每股純益 0.61 元。

敬鵬去年稅後純益 15.01 億元，每股純益 3.78 元，董事會決議，擬配發去年股利每股 2.25 元現金。

敬鵬主管指出，2017 年在匯率不利因素影響下，造成獲利衰退，同時，新增的中國汽車板廠殺價競爭壓力，也造成價格下滑，但對今年汽車市場換購潮不看壞，目前對汽車電子廠的交貨正常，但實際營收數字則須視汽車電子廠的拉貨進度而定。