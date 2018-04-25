「台版餘額寶」開放了，電子支付就能買國內貨幣基金

【財訊快報／許展溢報導】「台版餘額寶」開放了，金管會發函開放歐付寶、街口支付等電子支付帳戶，讓投資人多一個支付管道，可購買國內貨幣市場基金。金管會指出，目前有 6 家專營的電子支付機構不用另外申請，只要與基金公司談好就可開辦。6 家電子支付專營機構，包括智付寶、歐付寶、國際連、橘子支、台灣行動支付以及街口支付等。其中，街口支付今年 1 月核准通過。據統計數據，不含街口支付，去年 1 月至 11 月，另 5 家專營電子支付機構交易金額為 20.5 億元，會員人數有 75 萬人。而銀行兼營的電子支付則有 25 家。



金管會說明，為增加電子支付機構使用者的電子支付帳戶資金運用效益，並開發貨幣市場基金新客戶群、有利電子支付機構及投信業的業務推展，4 月 20 發布「電子支付機構管理條例」第 4 條第 1 項第 2 款規定解釋令，「開放投信事業發行投資國內的貨幣市場基金」。也就是投資人可透過電子支付帳戶，購買賣貨幣市場基金，類似大陸餘額寶業務。



但金管會也要求，電子支付機構應符合兩項規定，第一以約定條件方式，如定期定額，自動申購貨幣市場基金。第二，使用者以貨幣市場基金買回款進行支付。



根據資料顯示，今年 3 月底止，投資國內貨幣市場基金有共 44 檔，基金規模 8263 億元。由於投資人購買貨幣市場基金，現行方式要從銀行存款帳戶扣款，金管會開放電子支付帳戶，投資人便能從電子支付帳戶扣款，金管會表示，申購、贖回都跟現行方式相同。



金管會指出，開放電子支付購買基金，主要是有許多投信業者建議。而目前有 6 家專營電子支付機構，函令發布後，業者不用另外申請，只要與基金業者談好就可開辦。



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