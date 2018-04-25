台股盤前─國際股續挫 多殺多恐慌氣氛漫延

台北股市昨 (25) 日放量大跌，終場下跌 117.63 點，以 10579.5 作收，不僅跌破 10600 點關卡也跌破年線支撐，成交量 1586.99 億元，台股連 3 日重挫合計已下跌 392 點，今 (25) 日開盤前，觀察到美股再次回檔重跌，日韓股開盤也跌超過 0.7%，多方緊張情緒未能緩解，分析師認為，外資期現貨偏空操作，目前處在多殺多的格局，恐慌氣氛最甚，大盤尚無明確的止穩訊號出現，操作仍需謹慎因應，不過，若要說市場已轉向空方還太早。

三大法人昨日合計賣超 63.01 億元，其中外資賣超 77.78 億元、投信賣超 0.31 億元、自營商買超 15.08 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1525 口至 - 5736 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1194 口至 28798 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1831 口至 4355 口，顯示大型法人看後市均偏空。

美股方面，由於 10 年期債券殖利率上升至 2014 年 1 月以來高點，突破 3% 重要心理關卡，增添股市壓力，使道瓊工業平均指數在早場一度上漲 131 點後，終場却大幅收低 424 點至 24024.13，跌幅 1.74%，高低差距達 751 點；Nasdaq 指數收低 121.25 點或 1.70% 至 7007.35；S&P500 指數收低 35.73 點或 1.34% 至 2634.56；費城半導體指數收低 10.31 點或 0.82% 至 1243.67。

新台幣昨日終場收在 29.616 元的近 4 個月低點，在外資在台股提款未達滿足點前，匯銀人士認為，新台幣恐一步步向 30 元大關靠近，短線先看是否突破去年底封關的 29.848 元。

新光金昨日宣布以換股方式合併元富證券，換股比例為 1 股元富證普通股轉換 0.96 股新光金普通股，換算此併購案市值約 130 億元，以新光金 23 日收盤價 12.5 元計算，相當於以每股 12 元換一股元富證，較元富證 23 日收盤價溢價 18.8%。

為抗議民進黨政府處理軍人年改態度強硬，國民黨團昨日在立法院會就股市交易當沖降稅提出復議案，當沖降稅案恐出現空窗期，金管會表示，若當沖降稅無法無縫接軌，會對證券市場造成衝擊。

開發金控旗下凱基銀行內控疏失，單一交易員操作外匯投資部位超限，一夜交易產生 2.4 億元虧損，凱基銀預定明日召開董事會，檢討責任議處相關人員。

凱基投顧分析師郭明錤出具報告預期，下半年所有新款 iPhone 的外掛式觸控模組 CGS 可能再額外增加一片薄膜感應器，預估 CGS 單價可望再提升 15% 到 25%，有利 GIS-KY 和 TPK-KY 後市業績表現。

被動元件大廠國巨公布第 1 季財報，首季營收、毛利率、營益率、稅後純益和每股純益 (EPS) 均創下歷史新高優於市場預期。

不過，國巨旗下電感廠奇力新因營收、毛利率雙降，加上股本膨脹影響，單季獲利季減近 50%，EPS 1.1 元；奇力新昨日也同步公布去年度盈餘分配和現金減資計畫，除了將對股東配發每股 2 元現金股利，還要再現金減資 30%，代表今年股東每股可領回 5 元。

就整體盤勢來看，目前上檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線和年線的多重壓力，加上美股超級財報周的不確定性高，使市場籌碼還是偏向空方佈局，法人提醒要注意還有低點。

但多數分析師也認為，市場上多頭透過急速殺盤、砍強勢股來清除上檔不安定籌碼，反而有利於中長線多方趨勢的發展，事實上整體金融市場並未走空僅是暫時休息。

可留意的是，本波造成台股風向大轉彎的市值王台積電昨日並未再破前一日低點，甚至慢慢墊高，而昨日整體大盤拉出一根下影線，表示下檔仍相對有撐。