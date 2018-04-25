【大慶證券】投顧盤前－外資態度偏空 台股年線附近震盪整理



◆盤勢分析

美股昨日再次重挫，早盤雖受惠企業財報優異而上漲，但隨即在十年期公債殖利率再度攀升至 3% 心理關卡的情況下走低，四大指數均呈現開高走低的格局，並跌破月線回測前低，其中又以道瓊指數跌幅達 1.7% 最大。展望後續發展，僅管已公佈企業 83% 獲利優於預期，但由於市場持續擔憂通膨增溫加速 FED 升息的步調，加上歐洲央行將於明日舉行央行會議的不確定性，研判美股短線將持續修正。

亞股昨日收盤漲跌互見，在中美貿易戰消退及政策的帶動下，陸股昨日終場大幅上揚 2%，收復前二日的跌幅，但量能未明顯放大，顯示市場觀望情緒依舊濃厚，加上美元指數近期轉強，使亞股出現貶值態勢，短線外資有撤出的跡象，研拚亞股將持續維持震盪走勢。

受到美國公債殖利率逼近 3% 影響，市場擔憂通膨升溫，恐使聯準會加大升息力道，使得近期台幣走勢趨貶，更在昨日盤中貶破 29.6 的支撐關卡，在外資持續偏賣方下，台股下跌 117 點收在 10579 點，成交量 1583 億，指數帶量跌破年線，短線恐拉長台股整理時間。另外 OTC 指數昨日在穩懋拖累下重挫 2.95%，一舉跌破季線與半年線，所幸並未帶量，因此後續只要不再補量下跌，短線上即有機會止跌回升。觀察盤面，先前相對抗跌的被動元件以及矽晶圓等類股昨日不支倒地，被動元件的指標股國巨、華新科均下跌，短線上須留意是否進一步跌破重要支撐，矽晶圓包括環球晶、中美晶等個股也有 6% 左右跌幅，不過由於市況依舊供不應求，產業展望仍佳，因此研判短線翻空的可能性不高；至於短線人氣匯聚的生技族群，雖然先前上漲的人氣股如中裕、邦特等昨日普遍下跌，但較不受關注的如保瑞、合世等卻逆勢上漲，族群內輪動態勢不變，在 7 月台灣生技月前，研判短線輪動態勢將延續，操作上僅需留意是否出現過熱的現象。另外，昨日汽車零組件類股也相對抗跌，包含東陽、宇隆、智伸科等，在台幣趨貶下有利營運，加上股價基期也偏低，短線上有機會重回市場青睞。整體來看，由於目前盤面多空雜陳，加上外資持續偏空，因此操作上宜先避開外資賣超的族群，從展望佳的族群中，挑選基本面佳、位階較低的個股為宜，相關族群包含矽晶圓、汽車零組件、生技、水泥、車電等。

