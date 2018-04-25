【永豐期貨】台指選擇權盤前－股匯雙殺 台股回測年線支撐

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 106 點至 10585 點。價差方面，台指期轉為正價差 5.5 點，電子期正價差擴至 0.2 點，金融期轉為正價差 0.97 點。現貨部分，三大法人賣超 62.59 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 1525 口至 - 5736 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1194 口至 28798 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1831 口至 4355 口。

週一美股三大指數漲跌互見，但費半持續受到晶片股下跌收黑，加上外資多單正式降至 3 萬口以下，台指期早盤仍以小跌開出，現貨開盤台股一度向平盤靠攏，但台幣持續走貶且盤中貶幅超過一角，加上蘋概股仍是盤面重災區，鴻海股價頻頻破底且可成股價也出現跳水急殺，加上本波相對強勢的聯發科也出現補跌壓力，搭配 4 月以來強勢領漲族群如被動元件、風力發電與鋼鐵族群同步賣壓湧現，盤中多檔出現跌停，權值股與熱門股輪番走跌引爆市場拋售賣壓，盤中預估量能一度逼近 2000 億元，指數也接連跌破 10600 點與年線大關，加上櫃買指數在穩懋法說利空襲擊下重挫逼近 3%，最強勢的生技類股也出現大幅拉回，盤中僅金融類股力圖撐盤卻無力力挽狂瀾，終場加權指數下跌 117.63 點或 1.1%，收在 10579.5 點，成交量能 1588.31 億，較前一日增加 218.21 億。技術面來看，週二日 K 連三黑並一度回測年線支撐，短中期均線持續下彎，且近日連續下跌未見量能萎縮，多項技術指標維持空方訊號，加上外資資金外流壓力未除，上檔壓力有逐漸下移跡象，若半年線未能迅速站回恐有正式跌破年線壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 降至 0.94，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 12.79% 升至 13.33%，賣權平均隱含波動率由 15.97% 降至 15.53%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏空預期。

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