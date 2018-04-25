力世紀(00860-HK)設合營開發及生產電動車

力世紀(00860-HK)公布，公司與上海聯和投資有限公司訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，內容有關擬於中國成立一間合營公司，主力於中國開發及生產電動車。

合營公司於成立時，將由公司及上海聯和擁有分別50%及50%權益。訂約方須按各自於合營公司之持股比例分階段向合營公司注資，而合營公司將分階段參與各項業務活動。預期合營公司將協助上海科技大學設立自適應系統工程中心。合營公司亦將基於DivergentTechnologies,Inc.旗下的Blade設計以組裝汽車，用於中國進行碰撞測試。Divergent由公司間接擁有權益，主要從事研究、設計、開發及生產立體(3D)印刷汽車結構部件之業務。亦預期合營公司將以Divergent旗下技術為出租車、網約車服務及企業對企業服務開發電動車；及以Divergent旗下汽車結構設計及3D印刷技術建立年產能達10,000輛電動車之電動生產線。

訂約方將按各自之持股比例分兩個階段向合營公司注資合共5800萬美元(或等值人民幣)。於第一階段，自適應系統工程中心將具備基於Divergent旗下Blade設計組裝汽車之能力。經組裝汽車將用作碰撞測試，有關測試在中國天津之中國汽車技術研究中心進行。Divergent將提供Blade設計之所有部件，包括3D印刷車輛底盤節點、車身其他結構及非結構部件，以及非車身部件。合營公司將牽頭組建工作小組，與Divergent探討為出租車、網約車服務及企業對企業服務開發電動車之方案，目標為開發向商業客戶提供白標產品之生產能力。於第二階段，合營公司將實施方案及建立生產線。

倘需要額外資金進一步建立合營公司設施以發展其汽車產能，訂約方可按各自於合營公司之持股比例向合營公司進一步注資，所涉及總額及時間由訂約方協定。

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