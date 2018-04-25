吉利汽車(00175-HK)設合資於2020年年產40萬台自動變速器

吉利汽車(00175-HK)公布，公司擁有99%權益的間接附屬公司吉利羅與愛信精機的附屬公司愛信AW訂立合資協議，據此，訂約雙方同意成立合資公司，主要從事前輪驅動6檔自動變速器及相關零配件的製造及銷售。合資公司將於2020年開始量產，其設計產能約為每年約40萬台自動變速器。

根據合資協議的條款，合資公司將由吉利羅佑及愛信AW分別擁有40%及60%權益。合資公司的註冊資本將為1.17億美元(相當於7.3359億元人民幣)，將由吉利羅佑以現金注資40%(4680萬美元或相當於約2.93億元人民幣)及愛信AW以現金注資60%(7020萬美元或相當於約4.4億元人民幣)。

近年來，為應對日益嚴格的燃油消耗標準之監管要求，大型汽車製造商於產品中配備更為先進的高燃油效益之變速器。隨著對高效先進變速器的需求日益增加，根據合資協議成立合資公司將藉助訂約雙方於中國汽車變速器及相關零配件製造方面的優勢、資源及專業技術，從而確保未來對集團的穩定產品供應。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)