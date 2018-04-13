〈當沖降稅延長拍板〉投資人更改交易類別件數暴增 券商盼資券互抵也降稅 

當沖降稅如預期三讀通過延長至 2021 年底，雖然金管會主委顧立雄日前已表態資券互抵不納入降稅考量，但是據了解，自從當沖降稅實施後，投資人常報怨同樣是當沖交易行為的交易稅率卻不一樣，進而要求更改交易類別的件數暴增，造成證券商頻繁更改交易類別苦不堪言，同時資券互抵交易量也大舉被排擠，可預期接下來市場將會把苗頭轉向，希望資券互抵可以降稅。

去 (2017) 年 4 月 28 日起，當沖交易證交稅稅率從原本的千分之 3 降為千分之 1.5，原本實施時間預定一年，眼看本月下旬即將屆滿到期，立法院今日三讀通過，當沖降稅續延長至 2021 年底。依過去實證結果分析，不論是證券或期貨交易稅的調降，對政府稅收及市場成交量，就長期而言其效益都呈正向發展。

在當沖降稅延長後，據業者表示，當沖因為降稅誘因，使得資券互抵交易量出現被排擠狀況。

金管會表示，券商公會確實有提出基於租稅公平，希望資券互抵也能降稅的建議，但金管會認為，在現股當沖之前，資券互抵就有類似現股當沖，現在有了當沖降稅後，資券互抵應回歸信用交易本質，且交易量很小，就不再納入當沖降稅範圍。

對此，業者表示，按資券互抵交割的交易，其本質是為受託買賣的交易賦予融資、融券的授信條件，惟其買賣相抵亦同一般受託買賣，就交易行為而言，資券相抵交易與現股當日沖銷交易相同，均為投資人在同一帳戶於同一營業日對同一檔證券進行買進、賣出，以賺取當日價差的交易行為。

業者進一步提出所遇到的難處表示，依「證券商辦理更改交易類別作業處理要點」第 2 點規定， 普通交易與信用交易的交易類別是可以互為變更，券商為服務投資人及避免交易糾紛，通常不會拒絕投資人要求。所以自從實施當沖降稅以來，投資人常報怨同樣是當沖交易行為交易稅率卻不一樣，進而要求更改交易類別的件數暴增，造成證券商頻繁更改交易類別苦不堪言。

業者表示，希望法令不會因投資人是否申請更改交易類別而適用不同稅率，並解決券商日益嚴重的投資人更改類別的問題，因此建議當沖降稅適用範圍應納入資券互抵的交易。