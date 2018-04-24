華顯光電(00334-HK)一季度總體銷量同比下降32.6%至814萬片

華顯光電(00334-HK)公布，2018年第一季度，由于缺乏喚起大衆購買新智能手機意願的創新議題，國内智能手機需求持續下跌。于回顧期内，集團産品總體銷量為814萬片，同比下降32.6%，其中非貼合LCD模組産品的銷量為407萬片，同比下降49.4%；貼合LCD模組産品銷量為407萬片，同比增長0.8%。

受各大智能手機廠商于2017年第四季度調降生産目标影響，市場氣氛審慎。受市場行情較去年同期低迷的影響，非貼合LCD模組産品及貼合LCD模組産品的平均售價分别錄得同比8.9%及5.3%的降幅，但受惠于産品結構優化調整，貼合LCD模組産品銷量佔比提升至50%，帶動集團2018年第一季度的平均售價錄得人民币70.2元，同比增長4.4%。

回顧期内，集團營業額達人民币5.72億元，同比下降29.6%，其中貼合LCD模組産品營業額為人民币3.81億元，同比下跌4.5%；非貼合LCD模組産品營業額為人民币1.91億元，同比下降53.9%。

展望2018年，國内以至全球經濟可望穩步上揚，但行業目前仍處整合階段，加上近期中美貿易戰及地緣政治局勢的影響，預期2018年模組行業競争將持續激烈。根據 WitsView發出的最新報告顯示，2018年全球智能手機的預期生産增長率已由早前評估的5%下調至2.8%，出貨量為15億部。WitsView估計全屏幕將成為智能手機的主流規格，異形切割(Notch)種類佔智能手機市場的滲透率將從2017年的2.4%上升至2018年的15.7%。

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