【港股解碼】碧桂園：讓社會因我們而變得更美好

在2018年4月19日正式發布的2017香港上市公司“港股100強”榜單中，內地大型房企碧桂園（02007-HK）成功進入主榜，列居綜合實力100強第26位；同時，碧桂園以205.18%總回報率跻身2017年“港股100強”總回報率10強企業陣營。

碧桂園集團辦公室副主任 胡芷慇

2017年是碧桂園與時代共同成長與發展的一年。這一年，碧桂園以5508億元人民幣銷售額榮膺全球最大住宅開發商；這一年，碧桂園上榜《財富》世界500強；這一年，碧桂園奮力拼搏、力爭上遊，成爲踏實向前的行業領跑者。

迎來“全盛期”，登頂成全球最大房地産開發商

去年全年，碧桂園實現總收入約2269億元，同比增長48.2%，其中房地産開發收入約爲2201.6億元，同比增長48.6%。集團毛利同比大幅增長82.4%至587.9億元；毛利率也由上年的21.06%升至25.91%。而得益于集團收入的增加、毛利率的提升和對費用的控制，碧桂園最終錄得淨利潤從2016年度的約115.17億元上升約126.3%至260.64億元，核心淨利潤也達到246.86億元，較2016年度的119.85億元增長約106.0%。

近年來碧桂園收入及核心淨利潤均保持著可觀的增速，尤其2016年以來，毛利率及淨利潤等指標也呈現穩定正向增長，如今的碧桂園已真正迎來了全面暴發的時期，而去年的5508億元銷售額也讓其成功“登頂”，成爲全球銷售規模最大的房地産開發商。

願景：讓社會因我們變得更美好

作爲房地産業首屈一指的龍頭企業，碧桂園在快速發展的進程中其實一直懷抱著這樣一個美好願景，那就是，希望社會因 碧桂園和碧桂園人的存在而變得更加美好。

作爲中國新型城鎮化的身體力行者，碧桂園以爲老百姓建造又好又便宜的房子爲己任，助力新型城鎮化健康發展。過去的一年，碧桂園約58%的銷售來源于三四線城市，包括一二線城市銷售在內，碧桂園合同銷售均價亦爲十強房企中的最低水平。在碧桂園看來，順應時代，急國家之所急，想百姓之所需，有利于社稷，更有利于經營。

在專注于房地産開發主業之余，碧桂園積極響應“租購並舉”的國家號召，與主要金融機構合作，發展長租公寓；在轉變城鄉發展方式上，碧桂園大力推進産城融合，助力實體經濟發展；不僅如此，碧桂園還積極履行社會責任，強推SSGF新建造技術工法，助推建築産業轉型升級，令集團在提高發展質量的同時實現節能減排，落實環境保護。

榮譽傍身，不忘承諾：給您一個五星級的家

如今榮譽傍身、發展成績有目共睹的碧桂園，卻一直沒有忘記“給您一個五星級的家”的承諾。未來，碧桂園將繼續在促進新型城鎮化、推進人民住有所居、轉變城鄉發展方式、提高發展質量、建設美麗中國等方面不懈奮鬥，積極踐行“讓社會因我們的存在而變得更美好”的企業使命。2018年，以至更遠的未來，期待碧桂園爲社會的美好面貌增添更多美好色彩。



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