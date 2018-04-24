親親食品(01583-HK)：要約購股權持有人將不會行使全部或任何部分要約購股權

親親食品(01583-HK)公告稱，關於2018年4月13日及4月18日公司與要約人Sure Wonder Limited聯合公告，内容有關收購事項及要約之聯合公告(該等聯合公告)。

如該等聯合公告所披露，根據收購守則規則13，擬向要約購股權持有人作出購股權要約，以按每份購股權現金0.0001港元註銷所有要約購股權。

于2018年4月23日，要約購股權將于授出要約購股權之時釐定的行使期仍可行使，所有要約購股權持有人已向公司及要約人作出以下不可撤回及無條件承諾：a)要約購股權持有人將不會行使全部或任何部分要約購股權;及b)要約購股權持有人將不會就全部或任何部分要約購股權接納購股權要約。

不可撤回承諾將屬有效，直至(i)于要約成為或被宣佈為無條件後，公司向購股權持有人發出通知當日起計一個月或(ii)有關要約結束(以較後者為準)。由于這將導緻購股權要約零接納，故將不會作出購股權要約，以注銷要約購股權。

盡管將不會作出購股權要約，如該等聯合公告所披露，德勤企業財務將繼續為及代表要約人遵照收購守則按將向要約股東寄發之綜合文件所載條款就所有要約股份作出股份要約。

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