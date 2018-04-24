墨西哥和歐盟達成新貿易協議 欲擺脫對美貿易依賴

據美國財經網站CNNMoney報道，墨西哥和歐盟達成了一項可以從實質上消除關稅的貿易協議。

歐盟委員會發布的一份聲明稱，這項廣泛達成的協議將簡化海關程序，并取消歐盟成員國和墨西哥之間“幾乎所有”商品的關稅。

墨西哥和歐盟去年表示，他們將加快談判，以更新2000年簽署的一項貿易協定。與此同時，美國正威脅要對墨西哥進口商品征收關稅，并退出北美自由貿易協定。

歐盟官員們似乎在抨擊美國總統唐納德-特朗普(Donald Trump)的政策，他在聲明中稱贊墨西哥與歐盟的協議是“開放”和“基于規則”的。

歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)說：“墨西哥和歐盟共同努力，達成了互利共赢的結果。我們作為合作夥伴，願意互相讨論，維護自己的利益，同時也願意妥協，滿足彼此的期望。”

報道稱，這一協議标志着墨西哥將擺脫對美國貿易的依賴。官員們還說，這項協議為歐盟或墨西哥的公司在海外競标政府合同打開了大門。協議還概述了勞工、安全和環境安全标準。

有關協議的其他細節仍需在其正式生效前敲定。

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