【港股解碼】大起大落的中國鋁業，何時才能穩住？

用一個詞語來形容中國鋁業（02600.HK、601600.CN）的股價走勢，那只能是“跌宕起伏”。無論是A股還是港股，都在經曆一個漫長的橫盤期後，通過連續3個月內的急速拉升使股價迅速達到一個階段性曆史高位，然後震蕩下行。4月19日，受到俄鋁被美國制裁、氧化鋁價格持續快速上漲的影響，中國鋁業A股和港股在開盤後強勢上揚，截止交易日收盤上漲10.11%、7.74%。24日，在美國放松對俄羅斯制裁的消息影響下，中國鋁業于大盤上漲的利好行情中上演逆勢下跌，截止午盤A股跌4.78%，港股跌幅6.65%。

中國鋁業A股走勢

中國鋁業H股走勢

短短一周之內，中國鋁業股價猶如坐上過山車，看得人心驚膽顫。究竟是利空消息太多，還是業績不盡市場如意？我們不妨來仔細探究。

中國鋁業一季度業績同比下滑

據一季度業績報告顯示，截止2018年3月31日至，中國鋁業實現營業收入366.70億元（人民幣，下同），歸屬于上市公司股東淨利潤約3.09億元，歸屬于上市公司股東的扣非淨利潤0.26億元，分別同比上年下滑10.47%、19.4%、92.32%。

爲何扣非淨利潤大幅下滑？從收益面來看，一季度中國鋁業投資收益同比增加89%，主要是非同一控制下企業合並産生的投資收益增加所致；來自非經常性損益項目金額達2.82億元，來自政府補貼收益2.65億元，導致對扣非淨利潤侵蝕。

中國鋁業非經常性項目和金額

同時，公司持續“去杠杆”效果顯著，資産負債率爲66.8%，較年初進一步下降0.45個百分點，實現自2013年以來首次低于70%警戒線。

此番業績下滑更多在于2017年底采暖季力度不及市場預期，導致一季度鋁市低迷，鋁價從15000元/噸左右震蕩下行至13000元/噸。同時鋁産品的制造成本以及原材料價格同比大幅上升，影響了毛利率。

不過，從後市來看，目前外盤鋁價維持強勢上揚格局，鋁市新一輪上漲模式正在開啓，業內普遍對二季度鋁價持樂觀態度。

後期鋁價走勢維持樂觀

雖然美放松制裁俄鋁致LME期鋁行情跳水，但從中長期來看，鋁價仍有上行空間。據上海有色網23日最新報價，中國氧化鋁均價達到3118元/噸，在上周五大漲的基礎上再度上行202元/噸。國際市場，受挪威海德魯公司位于巴西的Alunorte氧化鋁廠被勒令減産50%的影響，氧化鋁的行情也在飛漲。上周，巴西氧化鋁成交價高達800美元/噸，澳大利亞氧化鋁FOB行情達到710美元/噸，創曆史新高。

回到國內市場，一季度我國電解鋁生産延續負增長，隨著市場進入消費旺盛期，供需向緊平衡格局趨近，後續鋁價有望逐步提振。預計全年滬鋁大致運行區域爲13000-16500元/噸，LME三個月期鋁大致運行區域爲1850-2200美元/噸。

政策面上，1月份工信部發布《電解鋁企業通過兼並重組等方式實施産能置換有關事項的通知》，明確了産能置換的方式、可用于置換指標的範圍以及截止時間表。即在2018年12月31日前通過兼並重組、同一實際控制人企業內部對2011-2017年官方淘汰指標進行産能置換，進一步遏制電解鋁産能增長，對鋁價形成支撐。

綜合來看，隨著二季度到來，電解鋁亦會進入消費旺季，鋁價走出一波向上行情是大概率事件，屆時中國鋁業也有望迎來一波穩定上漲。

■ 作者｜董虹

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