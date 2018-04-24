報稅季信用貸款高峰來了 富邦證券推「股票借錢繳稅」

富邦金 (2881) 旗下富邦證券指出，根據「新增個人信用貸款狀況統計趨勢資料」顯示，民眾每年新增使用信用貸款高峰期約落在 5-6 月及 11 月 - 1 月，每年報稅季、過年前，民眾短期資金需求明顯最大。因此推出「不限用途款項借貸」，讓投資人除可運用所持有的股票資產進行借款，滿足長短期資金需求外，在借款期間仍享有股利及股息等報酬。富邦證券指出，今年受台股持續上萬點影響，投資人資金需求增加，目前借款餘額較去年底大幅成長 133% 以上，顯示該業務符合客戶資金周轉需求，又能兼賺股息股利。加上報稅季將到，推出「不限用途款項借貸」，民眾若有短期金需求，可以使用券商不限用途借貸服務，民眾可不必再「賣股繳稅」，可改用「股票借錢繳稅」，等除息後有現金進帳再還錢外，在借款期間仍享有股利、股息等報酬。



富邦證券表示，金管會開放「不限用途款項借貸」業務後，第一時間推出提供投資人免賣股、隨借隨還的「不限用途款項借貸」服務，只要投資人手中持有上市櫃股票，手機輕輕一滑，免出門在家即可輕鬆貸，最快可 1 小時就會撥款，最低借款金額 1 萬元起，借款期限最長 18 個月，在額度內可以隨時循環使用。



富邦證券舉例，以報稅為例，許多人可能以刷卡或者信貸借款繳稅，此時也可以選擇富邦證券「不限用途款項借貸」功能進行資金的融通繳稅。



富邦證券最後強調，「不限用途款項借貸」擔保品，是以上市櫃股票為主，借款期限為半年，最多展期兩次，期限最長可達一年半，該筆資金也不限制用途，進一步提升資金運用效能。除此，為提供民眾有效靈活運用資金，富邦證券也規劃「股票借貸找富邦理財圓夢有人幫」活動，即日起到 9 月底，只要完成線上簽署不限用途款項借貸業務開戶完成，就能享有多項優惠。



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