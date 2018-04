培育金融科技創新人才 凱基銀、富邦金攜手國內外大學產學合作

攻金融科技,並且為培育金融創新人才,國內金控業者積極與大專院校產學合作,繼富邦、玉山後,開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行今 (12) 日宣布,今年與政大再次攜手開授「金融科技與商業創新課程」;而富邦金 (2881-TW) 也宣布,與紐約大學史登商學院 (Stern School of Business) 合作成立富邦科技商業創新中心。

凱基銀行繼去 (2017) 年偕國立政治大學金融學系首開「凱基金融創新講座」獲得同學熱烈迴響後,今年與政大再次攜手開授「金融科技與商業創新課程」,分享業界金融創新經驗,政大也將此課程納入「金融科技專長學程」,擴大開放學生選修資格,幫助更多年輕學子即時接軌業界動態,此為全台首創 Fintech 學程。

首堂課程由凱基銀行總經理張立荃打頭陣,以「不改變,就淘汰」為主題,透過實際商業案例分享,貫串創新潮流下的企業生存之道。張立荃表示,金融科技 (Fintech) 帶來的改變不僅只表面上看到銷售或服務行為數位化,對金融業來說是一項翻天覆地的思維鉅變。因為過去金融業的思考總是封閉式系統 (Close system),期待客戶走進銀行接受服務,但在網路時代,金融業的心態勢必走向開放 (Open),必須找到具未來性的商業模式。

今年凱基銀行與政大金融系共同規劃課程內容,以「金融科技生態系」為架構,講師群除凱基銀行高階主管,更邀請熱門金融新創領域的業界代表加入講師之列,提供互聯網金融、行動支付、創新借貸、數位理財、大數據應用、群眾募資,以及區塊鏈技術等最新趨勢專題討論。

前金管會主委、現為政大副校長的王儷玲表示, Fintech 是當前最受矚目的大趨勢之一,政大積極安排與業界產學合作的機會,幫助學生在畢業前就與產業接軌,由於去年度凱基銀行講師群的授課內容獲得修課學生 95% 的高滿意度,因此再度與凱基銀合作開課,本課程今年也被納入「金融科技專長學程」,開放給全校各系所大三~研究所學生選修,學生若通過資格審核並達到認列學分,更可獲得學程證書。

不只凱基銀行與政大攜手開課,玉山金控也與台灣大學數位學習中心(NTU MOOC)宣布共同開授「大數據分析 - 商業應用與策略管理」線上課程,不僅是 NTU MOOC 首次嘗試與企業業師共同授課,提供大數據領域商管應用入門教學,搭配直播教學活動,為線上學習帶來不同以往的互動體驗。「大數據分析 - 商業應用與策略管理」課程籌備歷時 9 個月,首播課程將於 4 月 13 日進行,採取「與大數據的午餐約會」的現場直播模式。

富邦金也連續第 12 年與台灣大學財務金融學系合作開設「金控經營管理實務」課程,自 2013 年起舉辦金融論壇,而 2018 富邦金控暨台大財金系金融論壇也已再 3 月 28 日登場,由台灣大學管理學院副院長陳業寧引言,台灣大學財金系教授何耕宇主持,金管會副主委鄭貞茂、源鉑資本創辦人兼執行長胡一天、台北富邦銀行總經理程耀輝也針對「智能金融-場景化的金融服務」主題深入與談,透過產、官、學界多元觀點吸引學生熱烈參與,同學和專家交流互動踴躍。

不但如此,富邦金控今 (12) 天也宣布與紐約大學史登商學院 (Stern School of Business) 合作成立富邦科技商業創新中心 (The Fubon Center for Technology, Business and Innovation),富邦金控董事長蔡明興昨特別出席紐約大學史登商學院富邦科技商業創新中心成立慶祝典禮,新成立的富邦中心將在科技及創新領域成為跨學科合作的重要樞紐,並促進產學合作,為全球創新建立人才庫。

富邦科技商業創新中心將協助推展金融科技、商業分析和科技創業發展等重點研究,以強化紐約大學史登商學院在科技創新領域的上的跨學科合作,此中心不但將成為史登商學院在創新研究上新的發展核心,同時也將提供研究成果作為富邦金控在金融科技發展的參考,深化產學合作關係,發揮學術及商業合作之綜效。

此外,富邦科技商業創新中心未來也將舉辦 Fintech 論壇,促進與台灣學界的學術合作,同時,並透過數位金融學術課程的規劃,提供學生熟悉未來商業環境必備的金融科技知識及技能。

面臨數位金融時代的來臨,富邦金控致力推動金融創新,在 2015 年底成立「創新科技辦公室」,以研究各項金融科技應用,包括在數位金流、大數據分析、資安保全等領域上,推展更多創新科技的客戶服務,也期盼未來與新成立的「富邦科技商業創新中心」有更多交流合作,激發金融創新的發想,建構新金融商業模式,提升企業營運及服務效率,持續朝向「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

富邦金控董事長蔡明興出席紐約大學史登商學院富邦科技商業創新中心成立慶祝典禮致詞時指出,將致力促進科技創新、建立 Fintech 人才庫。(圖:富邦金控提供)