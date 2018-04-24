貿易戰擔憂未真正消除 OCBC：金價年底前升至1400美元

由於地緣政治緊張局勢持續緩解，投資人選擇迴避黃金，不過有國際銀行經濟學家認為，投資人不應放棄關注黃金，因為今年黃金依然還會上漲。

據《Kitco News》報導，OCBC 銀行 (新加坡華僑銀行) 周一發布的研報中，經濟學家 Barnabas Gan 一改先前看跌黃金的預測，將年底黃金目標價，由去年底的 1150 美元，大幅上調至 1400 美元。

Gan 預計今年美元仍會進一步疲軟，加上持續的地緣政治動盪，將支撐黃金的上漲趨勢。

近日美元回彈，美國 10 年期國債殖利率也衝上 4 年高點 2.97%，使黃金價格遭到打壓。Gan 表示，雖然面臨拋售壓力，黃金仍在關鍵支撐每盎司 1325 美元上方。

Gan 指出，雖然中美都有改善關係的積極言論，實際上貿易戰的疑慮並未消除，川普主導的 1500 億美元關稅威脅，還沒有正式取消，而中國的反制行動，也同樣仍留在桌面上。

他表示，如果美國和中國之間的緊張局勢出現變化，預計股市將出現進一步的拋售，這將有利於金價。貿易戰也會對全球經濟造成災難性影響，拖累賤金屬和原油市場。

Gan 預計，如果關稅問題由口頭的指責，轉變為實際的行動，黃金的避險需求將觸發，價格還可能升至每盎司 1600 美元上方。