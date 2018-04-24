貿易戰將掀原物料另一波行情 白銀可望成下階段焦點

2018 年 3 月美國宣布對鋼鐵和鋁徵收進口關稅計畫，擊響了全球貿易戰的第一槍，引來各國高舉保護主義旗，紛紛揚言要實施報復性關稅，市場在預期原物料進口成本增加，與可能引發通膨加速增溫心態下，原物料價格出現強勁走勢，元大投信表示，預期貿易戰將掀起原物料另一波行情，白銀行情有機會成為下階段焦點。

近一個月以來原油漲幅 5.44%，工業金屬中的鋁大漲 23.17%，鎳上漲 11.5%，工業屬性強的白銀漲幅亦有 5.5%。在目前經濟成長能見度高，實質需求持續增加的背景下，原物料維持上漲趨勢可期，貿易戰效應有機會加乘原物料走勢，後勢表現值得投資人關注。

其實原物料的行情今年以來表現在資產類別中已經相當搶眼，元大商品指數期信基金經理人曾士育表示，對比同時期美股道瓊 -1.04%、S&P -0.13%、Nasdaq 3.52%、或是台股加權指數的 1.28%，原物料走勢可說是力壓群雄、多頭氣盛。

曾士育進一步表示，究其原因而言，全球經濟持續呈現成長擴張態勢，國際主要機構如 IMF 國際貨幣基金、OECD 經濟合作暨發展組織皆上修 2018 年全球經濟成長率預測至 3.9%，且多認為今年經濟將成長更快，這也代表著企業對原物料實質需求將有增無減，原物料行情欲小不易，投資人可及早布局原物料相關投資標的。

曾士育表示，而貿易戰投下的漣漪，有機會為原物料行情帶來更大的一波多頭浪潮。以下表的原物料表現來看，近一個月鋁高達 23.17% 的漲幅其實主要是美國對俄鋁的制裁，引發全球對鋁供應短缺的恐慌，鋁價急彈下帶動了其他工業金屬的上漲效應，而具有工業金屬與貴金屬雙屬性的白銀同樣受惠，在此波走勢中漲幅明顯大於黃金，除了顯示抗通膨效果之外，更凸顯其高達五成的工業需求連動屬性，在通膨升溫與景氣擴張的兩項題材下，白銀行情有機會成為下階段焦點。