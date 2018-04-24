凱基銀外匯交易員炒匯大虧2.4億元 開發金3月認列虧損

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行今 (24) 日爆出外匯交易員進場操作加拿大幣大虧新台幣 2.4 億元，對此，發言人張立人表示，虧損已認列在 3 月損益中，目前已加強風險控管，這種事不會再發生。

凱基銀行一名交易員用自己與同事在銀行帳戶交易 1200 支（約 12.6 億美元）的加幣，但加幣卻在今年 2、3 月重貶，該交易員操作方向錯誤，最後造成 810 萬美元（約新台幣 2.4 億元）的損失。

張立人對此表示，該行於第一時間主動向主管機關陳報，同時，內部已經重新加強審視外匯交易的風控機制，加上該交易員已經離職，未來相關的狀況不會再發生。至於虧損金額新臺幣 2.4 億元已帳列於今年 3 月損益中，對開發金控相關公司營運沒有重大影響，且不影響客戶權益。

凱基銀行公布 3 月獲利時曾表示，3 月獲利主要來自淨利息及手續費收入，整體存放規模在企金及房貸動能帶動下持續增長；惟因國際金融市場波動激烈導致交易及評價損失，3 月份稅後虧損 2.83 億元。

根據金管會去年 3 月發布的「金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」規定，金融機構業務一旦出現重大財務損失，就應該立刻向主管機關提出申報，並在 10 天內提出書面資料。

據了解，金管會已經收到開發金重大偶發的通報，目前仍釐清案情中。而依照規定，內控疏失者金管會可對銀行最重處 1000 萬罰金。