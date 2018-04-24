【異動股】草甘膦概念股持續走強 揚農化工(600486-CN)等2股漲停

午後，草甘膦概念股持續走強，截止發稿，揚農化工(600486-CN)漲停報49.96元，新安股份(600596-CN)漲停報15.62元，紅太陽(000525-CN)漲5.31%報21.04元，興發集團(600141-CN)漲4.35%報15.12元，江山股份(600389-CN)漲4.29%報18.72元，長青股份(002391-CN)跟漲4.2%報14.4元，沙隆達A(000553-CN)漲4.17%報14.99元。

2018年草甘膦行業將維持較高景氣度。草甘膦行業洗牌進展順利，供求關系正在發生逆轉,價格反彈時産能不會大規模釋放，開工率提升將是主要的供給增量,而小廠出貨量及開工率的波動性，是草甘膦價格周期波動的主要驅動力。目前草甘膦開工率已處曆史高位,2018年行業幾乎沒有新增産能，僅江西金龍預計新增3萬噸，其他均不确定性較大,需求方面，受全球轉基因作物耕種面積持續增長以及國際制劑廠商補庫存的影響，草甘膦需求仍在增長，預計2018年草甘膦供應仍偏緊。另一方面，環保真正對草甘膦産業鏈産生約束在甘氨酸,環保持續高壓下，甘氨酸有望從“去産量”到“去産能”，供給縮減下價格將維持高位，從而對草甘膦成本形成強有力的支撐。

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