耕興Q1每股賺1.61元 配發6.1元股利 現金殖利率僅3.82%

手機功能檢測廠耕興 (6146) 公佈 2018 年第一季財報及 2017 年股利政策。耕興 2018 年第一季合併營收為 6.97 億元，稅後淨利為 1.47 億元，單季每股淨利 1.61 元。此外該公司董事會也決議通過，擬配發去年每股股利 6.2 元，其中包括現金股利 6.1 元與股票股利 0.1 元，以昨日收盤價格計算，現金殖利率約 3.82%。耕興表示，2017 年第三季起積極因應客戶升級高階的需求，增購設備效益在 2018 年第一季逐步顯現，2 月開始日本市場有新客戶及新訂單，但是第一季是傳統消費性電子設備廠新舊產品轉換期，產業的淡季，因此第一季營收較去年同期微幅減少。



台灣 NCC(國家通訊傳播委員會) 從 2018 年 4 月份起，針對 LTE-Cat M1 或 NB-IoT 低功耗物聯網功能的產品，要求需通過編號 PLMN11 法規的測試及認證，方可在台灣的市場販賣及銷售。耕興是第一家可執行 PLMN 11 法規測試的實驗室，由於全球電信營運商陸續佈建 LTE-Cat M1 與 NB-IoT 基礎建設，看好物聯網需求所衍生出的相關商機。



展望未來，耕興指出，除了新設德國杜賽道夫的服務據點外，在中國大陸昆山檢測專區設置的新大樓即將完工，自有廠房除了容量約為原來租賃廠區大兩倍，可擴大發展當地無線網通與物聯網測試，並切入車用檢測需求，營運規模擴大效益可望持續增溫。另一方面，在美國矽谷灣區設置實驗室的初期建設費用持續有資本支出，未來可就近服務北美手機大廠及新創的物聯網開發商，與客戶一齊為進入 5G 通信世代做準備。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』