宏達電VR一體機登台打進企業市場 攜和泰車推出安全模擬體驗

宏達電 (2498-TW) 今年積極衝刺虛擬實境 (VR) 一體機市場，台灣區總經理陳柏諭強調，Vive Focus 登台，將鎖定企業用戶為主力銷售對象，今 (20) 日宣布，一體機正式進入台灣企業應用 VR 解決方案市場，攜手和泰車 (2207-TW) 推出「TOYOTA VR 安全模擬體驗」，是首度在中國地區以外、透過 Vive Focus 開啟新商機的案例。

宏達電指出，Vive 上市後積極與各大企業合作導入 VR 的應用，在汽車產業中已經和 Volkswagen 集團、Audi、BMW、Mercedes、GM、Honda 及 Jaguar 等汽車品牌合作。

宏達電表示，TOYOTA 總代理和泰汽車是台灣首家採用 Vive Focus 應用在 VR 解決方案的企業，將在全台 109 處 TOYOTA 展示據點配備 Vivw Focus 導入「TOYOTA VR 安全模擬體驗」，特別打造三大試駕情境，包含國道高速公路、夜間山路及市區尖峰時段，讓使用者可以充分體驗各種突如其來的事件。

陳柏諭表示，成功將 Vive Focus 推廣應用到企業用戶，證明頂級高階 VR 一體機的應用前景廣闊，可運用在吸引顧客注意、虛擬實境體驗商品和服務、員工訓練或是商品研發等。

他強調，看好企業導入 VR 解決方案是未來的趨勢，與和泰車成功合作的經驗將可複製、推廣到全世界，未來將持續探索、發展更多企業應用 VR 解決方案。