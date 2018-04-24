史瓦濟蘭今年起恢復適用AGOA 有利南緯成衣銷往美國市場

南緯 (1467) 非洲廠區因總統蔡英文到訪，成為近期話題焦點。該廠年產能 1,800 萬打成衣、540 萬公斤針織布，在當地是從織染、印花、繡花、車縫線等一貫作業廠，在當地是頗具代表性的台廠。總統蔡英文日前走訪邦交國史瓦濟蘭，並參觀南緯在當地的成衣廠，抵達後，首先聽取該公司總經理戴鶴亮所做公司介紹及紡織成衣營運相關簡報。隨後，總統在戴鶴亮的陪同下實地參觀廠房，了解剪裁及車縫等廠區作業情形。



南緯是在史瓦濟蘭國王恩史瓦蒂三世積極招商之下，由董事長林瑞岳在 2001 年建立首座非洲工廠，一路擴充紡紗、織布、染整、印花與繡花等製程。



史瓦濟蘭於 2015 年至 2017 年期間被美國取消非洲成長暨機會法案 (AGOA) 適用，為恢復資格，史國致力相關改革，包括修正工業關係法、反恐法、社會秩序法等，終於獲得美國同意自 2018 年起恢復適用 AGOA 資格，將有利於南緯成衣銷往美國市場。



根據美國商務部統計資料，史國 2014 對美國出口金額約 8,153 萬美元，其中援用 AGOA 免關稅產品為 5,908 萬美元，紡品及成衣即達 5,490 萬美元，所占比例高達 92.9%，顯示史國成衣業以往對美國市場高度依賴。而史國被取消 AGOA 資格期間，史國輸美產品金額逐年下降，至 2017 年僅剩 409 萬美元。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』