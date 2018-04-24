平安好醫生首日認購熱爆 券商融資近千億 超購逾166倍

今年首檔大型 IPO 平安健康醫療科技 (1833-HK) 昨 (23) 日首日開始招股，反應熱烈，更有證券行首日孖展 (融資) 額已借爆，統計 10 家證券商於首日共借出 955.5 億元 (港元，下同) 孖展額，相當於其公開發售的超購逾 166 倍，僅遜於去年閱文 (0772-HK) 首日孖展額逾 1134.3 億元紀綠。

香港《文匯報》報導，由中國平安 (2318-HK) 分拆上市的互聯網醫療平台「平安好醫生」，屬新經濟行業，商業模式新穎，獲不少投資者青睞。多家證券行於首日招股已錄得逾百億元孖展額，當中耀才證券 (1428-HK) 暫時為該股借出 350 億元；海通借出 150 億元；光大新鴻基借出 150 億元；輝立借出 116 億元；信誠借出 110 億元。

不過，香港早前走資逾 513 億港元，銀行結餘減少至 1300 億元以上，香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 已經連日上升，券商的孖展利率也有抽升跡象，耀才證券目前認購該股的孖展利率為 2.88%；輝立證券認購 10 萬股以下的利率為 2.88%，為今年新高新股孖展利率。

銀行方面，中銀香港 (2388-HK) 提供該股的孖展貸款優惠，年利率低至 1.5%。大新銀行 50 萬元至 500 萬元的孖展貸款，可享有低至 1.75% 的優惠。

去年 10 月有 42 萬股民捧場的大熱新股閱文集團，當時 9 間券商於其招股首日共借出逾 1134.3 億元孖展，相當於其公開認購部分金額 (8.33 億元) 超額認購近 136 倍。

不過，《星島日報》引述信誠聯席董事張智烕表示，由於昨天是招股第一天，難定論反應是否較去年閱文遜色，但認為現時市況和環境與去年新股熱潮時有多方面不同。

平安好醫生將在 5 月 4 日掛牌上市，張智烕指出，去年閱文招股前，有眾安 (6060-HK) 打頭陣，該股首日升 9.21%，而且同屬互聯網新經濟企業，令投資者興趣大增。其後，「新經濟三寶」(即閱文、雷蛇 (1337-HK) 及易鑫 (2858-HK) 上市後，後勁不繼，令投資者對新經濟股有顧忌。

據招股書透露，這次招股將發售約 1.6 億股，當中 1040.62 萬股或 6.5% 在香港公開發售、餘下則為國際發售。招股價介乎 50.8 元至 54.8 元，每手 100 股，入場費約 5535 元。預計集資總額約 83 億元，集資所得主要擴展業務、進行潛在投資及收購、研發技術及招聘人手及作營運資金。

該股共 7 名基礎投資者，包括新加坡主權基金新加坡政府投資公司 (GIC)、美國資產管理公司貝萊德、馬來西亞國家主權基金國庫控股、加拿大養老金投資公司、瑞士再保險、資本集團及泰國正大集團。

平安好醫生昨日舉行投資者推介會，逾 200 人出席。董事長兼首席執行官王濤表示，平安好醫生是世界上獨一無二的生意模式，基礎投資者非常支持這次上市計畫，對認購充滿信心。