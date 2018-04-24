加密貨幣續漲 比特幣又站回9000美元

數字貨幣週二 (24 日) 持續復甦。

所有加密貨幣總市值達到 4000 億美元，為 3 月 8 日以來首見，再次是由較小貨幣推動，最主要是比特幣現金（bitcoin cash），過去七天來比特幣現金漲幅超過 80%。

市值排名第一的數位貨幣比特幣在歷經一個多月的下跌之後，首次在週二 (24 日) 站回 9000 美元的整數大關，截至週二 (24 日) 午盤 14 時，比特幣兌美元暫報 1 比特幣兌 9271.6 美元。

比特幣兌美元日線走勢圖 (近三個月以來表現) 圖片來源：investing.com

而雖然比特幣重新站回 9000 大關，但是由於過去近一個月來的下跌，已造成比特幣在虛擬貨幣市場的規模佔比，從 4 月 1 日的 44.9% 下降至 37.9%。

經過可怕的開年後，數字貨幣的反彈讓市場多頭鬆了一口氣，現在 4 月初低於 7000 美元的走勢已經呈現是中期低點的跡象。

Fundstrat Global Advisors 管理夥伴 Tom Lee 上週五即表示，「我們相信，比特幣的『寒冬』已經結束，因為來自繳稅日要將加密貨幣換成法定貨幣的壓力已經下降，且主要風險似乎正在減退。」他相當看漲比特幣，估計年底比特幣目標價 25000 美元。

Pfeffer Capital 合夥人 John Pfeffer 週一在紐約第 23 屆 Sohn 年度投資會議上表示，比特幣是取代黃金的首選，在推廣比特幣的同時，他又補充多數加密貨幣資產都是不好的賭注。

比特幣比網路還大

長期看漲比特幣的投資大亨 Tim Draper 週六再次重申對比特幣前景的樂觀。當被問及比特幣與他較早期的一些投資相比，例如特斯拉 (Tesla) (TSLA-US)、 Skype 等，他毫無疑問地說，「噢！這比所有那些加起來都還大，這比網路還大，比鐵器時代、文藝復興都還大。這比工業革命還大。」

Draper 最知名就是在 2014 年在絲路 (Silk Road) 拍賣會上買下將近 3 萬個比特幣，近來他將比特幣目標價調升至 2022 年前漲至 25 萬美元。

其他貨幣表現

多數其他數位貨幣週一表現都超越比特幣。以太幣上漲 2.5% 至 637.52 美元; 比特幣現金上漲 15.4% 至 1380.85 美元; 萊特幣上漲 2.5% 至 150.47 美元; 瑞波幣週一持平在 87 美分。

比特幣期貨這週也有個不錯的開頭，CBOE 的 5 月契約收漲 4.1% 至 8880 美元; CME 的 4 月契約上漲 3.6% 至 8845 美元。