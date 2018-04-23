美國納稅季結束 比特幣較月初反彈40%

阻擋價格上行的一大利空因素終於解除，比特幣也迎來大幅反彈。

CoinMarketCap 數據顯示，北京時間昨日晚間，比特幣價格一度重回 9000 美元上方，為逾一個月以來首次，和月初低點相比漲幅將近 40%。當前價格有所回調，較 24 小時前微跌 0.23%，報 8828 美元。

和比特幣相比，其他部分數位貨幣的反彈幅度更為驚人。在過去兩周內，瑞波幣漲幅高達 85%，以太幣漲幅達 65%。

在此之前，4 月 17 日這個美國個稅申報截止日，被不少人視為近期持續壓制比特幣價格的最大利空。

前摩根大通首席股票策略師、Fundstrat Global Advisor 研究主管 Thomas Lee 在上周五發給客戶的報告中稱，隨著美國個稅申報結束，比特幣也隨之送走了「冬天」。他寫到：

美國個稅申報截止日（4 月 17 日）已經過去，自那時起，數位貨幣市場總體氛圍已經出現改善。

我們認為，隨著申報截止日帶來的拋售數位貨幣換取法幣的壓力減輕，比特幣的冬天已經結束。

本月初，Lee 曾在報告中指出，去年美國家庭投資數位貨幣獲利 920 億美元，需要繳納 250 億美元的資本利得稅。為了支付這部分稅款，他們就拋售部分持幣，導致數位貨幣市場面臨大量資金流出。

金融部落格 Zero Hedge 月初也曾提到，有位 Reddit 論壇的用戶意外發現，他因為交易數位貨幣的收益要向美國國稅局納稅大概 5 萬美元。去年該用戶在比特幣交易巔峰時套現離場，沒有留下余錢繳這麼高的稅，他抱怨交易數位貨幣毀了他的人生。

Lee 上周表示，隨著美國個稅申報季結束，數位貨幣價格又將重新走高。他預計比特幣的價格將在今年年中達到 2 萬美元，並於今年年底達到 2.5 萬美元。

『新聞來源／華爾街見聞』