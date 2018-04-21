大摩：比特幣再爬不上8600美元 礦工們都要去吃土了

4 月以來，比特幣先是出現暴動，又慘遭 「大戶」拋單一億美元，一直在 8000 美元的關口附近反覆掙扎，忽上忽下。

就在此時，摩根士丹利忽然「心疼」起了勤勤懇懇的比特幣礦工，稱若是比特幣再爬不上 8600 美元，礦工們就都要去吃土了。而 3 月 25 日至今的 27 天裡，比特幣還真沒攀上這個「高峰」。

摩根士丹利股票分析師 Charlie Chan 團隊在周四的研報中指出，即使按很低的電費成本（0.03 美元千瓦時）來計算，大型礦池的盈虧平衡點也達到了 8600 美元。這也就意味著，只要比特幣市價低於 8600 美元，礦工挖比特幣就會賠本。

據摩根士丹利預計，綜合考慮硬體成本、比特幣價格為 7000 美元時的每日營收、電力成本、每日利潤、投資回收期等因素，零售商、大型挖礦公司和專用集成電路供應商在兩年期內分別需要比特幣價格達到 10200 美元、8600 美元和 5000 美元才能收支平衡。



摩根士丹利認為，比特幣挖礦硬體的需求和價格將進一步下跌，影響全球最大晶圓代工半導體製造廠台積電的晶圓需求。

據 CNBC 報導，台積電周四下調了其年度收入預測，其中一個因素是加密貨幣「挖掘」需求的不確定性。Charlie Chan 團隊在報告中指出，台積電目前約 10% 的收入取決於加密貨幣挖掘需求。

此前，矽谷也有專家十分擔憂比特幣礦工的春天將要結束。彭博社援引矽谷風投資本家 Bill Tai 的觀點稱，如果比特幣再度跌破 8000 美元並維持較長時間，礦工業可能迅速轉向工業化。小型礦工今年可能遭遇無利可圖的困境，大型礦商將佔據更多市場市佔率。

結合摩根士丹利為大型礦池設下的 8600 美元門檻一看，礦工們的處境似乎確實日益艱難。

那麼，比特幣今天爬上 8600 美元了嗎？答案是：沒有。

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『新聞來源／華爾街見聞』