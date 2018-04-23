【盈喜】凱聯國際酒店(00105-HK)料集團年度扭虧為盈 賺2.43億港元

凱聯國際酒店(00105-HK)及天德地産(00266-HK)聯合公告稱，預期凱聯集團截至2018年3月31日止年度未經審核的綜合業績將錄得除稅前溢利約2.43億港元，而截至2017年3月31日止年度則錄得除稅前虧損約6900萬港元。

溢利産生主要是因為凱聯集團的投資物業估值虧損減少約3.45億港元所緻。投資物業估值虧損隻會影響凱聯集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。凱聯董事會預計，截至2018年3月31日止年度，該集團一般業務運作帶來的業績將有限度下跌。

由于凱聯是天德持有50.01%股權的附屬公司，基于與凱聯類似的原因，天德董事會謹此知會天德股東及有意投資者，根據天德集團管理賬目的初步審閱，預期天德集團截至2018年3月31日止年度未經審核的綜合業績將錄得除稅前溢利約2.73億港元，而截至2017年3月31日止年度則錄得除稅前虧損約7900萬元。

溢利産生主要是因為天德集團的投資物業估值虧損減少約3.76億港元所緻。投資物業估值虧損隻會影響天德集團在會計上的溢利或虧損，而不會對其現金流量造成影響。天德董事會預計，截至2018年3月31日止年度，該集團一般業務運作帶來的業績將有限度下跌。

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