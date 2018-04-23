〈卡達主權債券掛牌〉顧立雄：不希望國際板債券都被壽險業買掉 

卡達國家主權債今 (23) 日掛牌，金管會主委顧立雄會後表示，卡達國際債採台北、盧森堡雙掛牌，極具里程碑意義。顧立雄並表示，不希望所有國際板債券都被壽險業者買掉，會影響流通性，預計將訂出警示水平，即扣除外幣計價保單後，壽險業海外投資加國際板債券金額應以可運用資金的 65% 為限。

櫃買中心今日舉行卡達國家主權債券上櫃掛牌典禮，卡達政府本次發行的國際債券，發行總額為 60 億美元，同時於櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌，此為金管會宣佈 4 月 3 日開放信用評等 BBB 級（含）以上的外國政府可來台發行國際債券的新規定以來，第一個外國政府來台發債，也是台灣國際債券市場發行金額最大的案件。

顧立雄表示，金管會自 2005 年起建置國際債券市場後，在櫃買中心積極推廣及國內外發行人的踴躍參與下，截至今年 4 月 20 日止，我國國際債券發行量已達 656 檔、1697.59 億美元，並吸引來自 28 個國家及地區的發行人來台發行國際債券。

顧立雄進一步指出，很高興金管會剛開放外國政府可來台發行國際板主權債，馬上就有卡達來發債，尤其本檔債券還採台北、盧森堡雙掛牌，極具里程碑意義。

顧立雄表示，希望國際板債券流通量能增加，金管會不希望所有國際板債券，都被壽險業者買掉，因為壽險業買了後，大多持有到期、不會再買賣，流通性幾乎等於零。

顧立雄強調，金管會不是說壽險業不能再買國際板債券，只是考量一定程度流通性下，希望訂出一個「警示水平」，即扣除外幣計價保單後，壽險業海外投資加國際板債券金額應以可運用資金的 65% 為限。但對個別公司將會採取差異化管理，在此基礎下，預計壽險業還是有一定的資金水位可進入國際板債券。