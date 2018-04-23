◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月23日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2888 新光金 8409 27838 00632R 元大台灣50反1 -32370 0 2371 大同 6272 9737 2330 台積電 -11334 -47712 2883 開發金 5730 16418 3481 群創 -7463 -22933 2323 中環 1459 4149 2409 友達 -6242 -10787 2834 臺企銀 1285 21019 2891 中信金 -2770 -200 0056 元大高股息 1261 2205 2317 鴻海 -2471 -57617 1609 大亞 998 277 00683L 元大美元指數正2 -2232 0 2892 第一金 998 6361 00677U 富邦VIX -2170 0 1909 榮成 927 2966 6116 彩晶 -2149 -25672 00631L 元大台灣50正2 919 0 2884 玉山金 -2069 -450 2856 元富證 870 1680 2345 智邦 -1877 -4150 2408 南亞科 851 74 5880 合庫金 -1392 -15658 2375 智寶 822 103 2344 華邦電 -1326 -16647 2337 旺宏 780 2949 1303 南亞 -1179 -3783 3037 欣興 777 -2767 2027 大成鋼 -1120 -1922 1102 亞泥 659 2305 00655L 國泰中國A50正2 -1078 0 1314 中石化 642 1343 00676R 富邦臺灣加權反1 -981 0 2880 華南金 618 4162 2353 宏碁 -965 -2630 2881B 富邦金乙特 554 0 9904 寶成 -863 -3868 2492 華新科 524 2308 2610 華航 -861 -8106 00643 群益深証中小 491 4803 3514 昱晶 -852 -1939 1513 中興電 488 209 2382 廣達 -838 -18589 3708 上緯投控 472 89 1216 統一 -832 2850 2448 晶電 465 -7682 1326 台化 -793 -4123 2481 強茂 465 1471 2031 新光鋼 -755 -2373 0050 元大台灣50 448 -2569 2002 中鋼 -727 -9709 3673 TPK-KY 437 -1575 00633L 富邦上証正2 -719 0 1608 華榮 416 -1419 00691R 兆豐藍籌30反1 -712 0 1310 台苯 407 1047 4306 炎洲 -663 -1733 00675L 富邦臺灣加權正2 404 0 2881 富邦金 -608 -477 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股