【上市改革】CFA: 支持同股同權 加大對投資者保障

CFA 協會重申，支持同股同權，並呼籲業界採取投資者保障措施。

就亞太區市場將允許「同股不同權」企業上市，協會認為可讓區內交易所在全球 IPO 業務競爭中保持優勢及競爭力的重要性，但提醒引入同股不同權架構，將讓某些股東獲得與其持股比例不一致的控制權及投票權，從而削弱股東與管理層之間的制衡機制。因此業界必須建立相關保障投資者權益的措施。並提出下述建議:

• 強制性執行企業管治措施，如：

o 分開主席和行政總裁職位

o 任命獨立主席

o 大部分董事會成員須為獨立非執行董事

• 訂立設有期限的日落條款，在 3 至 5 年內自動將「超級投票權」轉為一般投票權

• 訂立列明以獨立事件為觸發點的日落條款，在發生股權轉讓或出售等事件時，自動將「超級投票權」轉為一般投票權

• 將投票權差異上限下調至 2:1 或最多 3:1 的比率，更有效地迫使公司管理層承擔相關責任

• 收購要約或關聯交易等重要決策均須以「同股同權」的方式決定

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