盼油價再漲 沙國：別聽減產已「達成任務」之類的噪音

國際能源總署 (IEA) 稱，石油輸出國組織 (OPEC) 主導的減產行動，即將「達成任務」；不過，沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid Al-Falih 週五 (20 日) 直言，別聽這些「噪音」。

根據 CNBC 報導，Khalid Al-Falih 認為，即使原油價格大幅攀高，也不該因此自滿。

Khalid Al-Falih 表示，別聽減產已「達成任務」之類的噪音，「要有耐心，勿操之過急，我們還有工作要做。」

近期，國際油價大幅攀升，布蘭特與西德州中級原油期貨，週四盤中雙雙站上 3 年半高點；市場認為，包括美國原油庫存意外下滑、沙烏地阿拉伯支持油價進一步走高，以及減產行動可望延長至 2019 年，都是帶動油價上漲的原因。

美東時間週五凌晨 4 點 38 分，西德州中級原油期貨微漲 0.03%，至每桶 68.31 美元；布蘭特原油期貨價格變化不大，報每桶 73.78 美元，兩者皆維持在 3 年高點。

OPEC 及俄羅斯等產油國，自 2017 年初，開始實施減產行動，藉以支撐原油價格。

減產協議將於 2018 年底到期，不過，沙烏地阿拉伯有意將該協議延長至 2019 年。

CNBC 引述路透社報導稱，沙國官員希望，原油價格可進一步攀升至 80，甚至 100 美元。