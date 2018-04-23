【日盛投顧】年線到月線之間區間整理

◆盤勢分析

1. 週一台股在國際盤回檔下以低盤開出，盤中台積電跌破年線，引動指數走跌，終場指數下跌 82.25 點，以 10697.13 點作收，成交量為 1357.65 億元。

2. 技術面看台股，上週五跌破半年線，週一未能站回，且跌破今年 3 月以來所形成的頸線，多方壓力加重。均線方面，月線持續高檔下彎，且季線與半年線亦呈現下彎，後續台股仍須留意外資進出以及國際盤表現，當前低檔年線向上，可視為台股回檔重要支撐，但高檔月線下彎則為多方壓力，後續指數在年線到月線附近整理機會加大。

3. 三大法人共計賣超 138.61 億元，外資 - 123.54 億元、投信 - 3.82 億元、自營商 - 11.26 億元。

權值股持續整理 傳產原物料以及電子中小型業績股仍有表現

1. 電子類股指數受到台積電走弱影響，連續兩個交易日跌破年線，為當前弱勢類股，但櫃買指數維持強勢，顯示中小型業績題材股仍為多方操作亮點。其中被動元件在日商退出，低階市場帶動報價走揚，營運持續提升下， 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、6284 佳邦、2478 大毅等走高；另外像是 IC 設計 2379 瑞昱受惠於將召開法說，4966 譜瑞 - KY 受惠於 Macbook Air 產品線更新，5274 信驊 360 度視頻解決方案即將貢獻營收帶動股價表現；矽晶圓外資預估在 2019 年底前，仍將逐季漲價，市場看好產業將逐季走高，6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科、5483 中美晶週一漲多整理，仍可為多方指標。

2. 傳產近期以生技類股表現最強，包括有望取得新藥授權的 1795 美時、愛滋病新藥 4 月底開賣的 4147 中裕、4123 晟德出售澳優乳業獲利貢獻並引進新資金帶動股價走強；大健康商機則以 1734 杏輝、1707 葡萄王、8436 大江為多方重點；原物料則受惠於上周 LME 金屬報價大漲，帶動鋼鐵類股走強，其中以不鏽鋼受惠較大，包括 2027 大成鋼、2030 彰源、2031 新光鋼等；航運股近期 2601 益航受惠於子公司 5907 大洋 - KY 獲利貢獻股價走高，市場看好散裝好轉 2617 台航走強。

3. 金融類股近期為穩盤重心，均線維持多頭排列，且類股指數仍在所有均線之上，主因在於美國加速升息循環、大陸開放外資比例，金融族群市場偏多看待，指標包括 2892 第一金、2880 華南金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY、9941 裕融等。