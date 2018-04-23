【華冠投顧】林驛銘:台股續跌未見恐慌，小心:未來多殺多!

美股收黑，電子股台積電 (2330) 跌破年線，大盤指數今天再下殺 82 點，跌破 10700 點整數關卡，以 10697 點作收，成交量 1357 億元，盤面上以被動元件、生技族群表現較抗跌。

二周前不斷提醒各位，小心: 軋完空單，反手殺多單! 上周五大跌 191 點摜破半年線之後，提醒大盤下跌尚未結束! 今日續跌破 10700 點! 重點是: 1. 台積電 (2330) 重挫成空頭股，與鴻海 (2317)，大立光(3008) 同樣，盤面上群龍無首! 2. 上周大盤大跌，法人大賣 222 億元，而代表散戶融資餘額不減反增 10.71 億元，繼續加碼攤平，融資餘額來到 1779 億元創下近二年以來新高，要小心啊，現在籌碼都流向散戶手中，易跌難漲啊! 未來很多機會形成多殺多局面，到時盤勢才能真正止穩! 焦點: 挖礦股撼訊 (6150) 最低再跌停板來到 171.5 元，不過比特幣報價反彈站回 8800 美元，有機會在近日出現跌深反彈走勢。強勢族群被動元件: 國巨 (2327)，華新科(2492)，智寶(2375)，凱美(5317) 等漲停! 生技股中裕 (4147) 股價逆勢大漲 19.5 元來到 293 元再創波段新高，濟生 (4111)，和康生(1783)，東生華(8432)，晟德(4123)，佐登 KY(4190)，商之器(8409)，泰福 KY(6541)，達爾膚(6532) 等攻漲停，寶齡富 (1760)，生達(1720)，益得(6461)，優盛(4121) 等大漲逾 5%。

台股上周五跳空大跌，跌勢開始確立，今續跌破 10700 點，目前位置破半年線，朝年線 10581 邁進，但上周五盤面上竟只有一檔股票跌停板，今只有五檔跌停，可見市場投資人還是一樣尚未恐慌，尚未出現非理性殺多! 因此，請小心未來多殺多! 操作建議: 切勿增加持股，趕緊! 趕緊! 調整持股!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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