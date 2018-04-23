「台灣Pay」行動支付 傳公股銀行行員造假 財政部、金管會將調查

財政部推動「公股事業金融科技研發成果整合平臺」，主導八大公股銀行、財金資訊及台灣行動支付公司共同推動「台灣 Pay」行動支付，但現在卻傳出有公股銀行行員為達績效，利用自己的台灣 Pay 代繳客戶稅款。財政部長許虞哲說，不知道公股行庫有私下訂 KPI。行動支付趨勢，讓不僅財政部極力推動「台灣 Pay」，金管會也推動「電子化支付 5 年倍增計畫」，希望在 2020 年前達成國人使用電子化支付比重占整體消費支付 52%。



今日立院財委會有立委提及，八大公股銀行為鼓勵民眾使用台灣 Pay，同時也為達成政府目標，訂下 KPI 配合，直指有銀行行員太積極，為達績效，向客戶收取牌照稅稅款，再用自己台灣 Pay 代繳，比率高達六成。更發現有銀行行員也在臉書上徵求代繳稅款，根本是為達成 KPI 而造假。



立委也質疑，各家公股銀行針對使用台灣 Pay 繳稅民眾，各祭出現金回饋或抽獎等活動，認為行員代繳後，現金回饋是否就落入自己口袋？且行員的台灣 Pay 帳戶代繳許多人稅款，假設中獎了，獎項又該屬何人？



許虞哲坦承，不知道公股行庫有私下訂 KPI，但認為行員假設為達標代繳稅款，確實不適當，會再去了解狀況。而金管會副主委鄭貞茂也認為，行員舉動也不適當，會再進一步調查。



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