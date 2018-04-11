〈財政部立院備詢〉立委不滿慶富案處置 許虞哲：財政部非監理機關

財政部長許虞哲今 (11) 日赴財委會針對「獵雷艦採購案公股行庫聯貸案後續檢討」進行專題報告，有多名立委對於慶富案追究責任部分表達不滿，對此，許虞哲表示，財政部是公股銀行股權管理機關，非監理機關，只能要求公股代表去檢討相關責任。

根據財政部報告指出，針對慶富案，財政部 2017 年 11 月 3 日解任慶富聯貸案主辦行第一金及第一銀前董事長蔡慶年職務，由董瑞斌接任；同年 11 月 24 日解任合庫金及合庫銀前董事長廖燦昌、臺企銀前董事長朱潤逢職務，分別由雷仲達和黃博怡接任。

此外，各銀行內部人員有無故意或過失應負損害賠償責任，依金管會裁處書的函示意見依法妥處。目前第一銀行（慶富聯貸案） 及土地銀行（慶陽海科館聯貸案）懲處相關人員，其餘銀行由內部相關稽查單位查核，或人事評議委員會審議中。

不過，針對慶富案究責部分，立委黃國昌、江永昌均認為，慶富案根本是大官出包小職員扛責、上司有功上司攔，有過卻下屬扛；對此，許虞哲表示，沒有卸責，且強調財政部是股東、公股管理機關，只能派公股去處理業務，針對裡面的徵授信業務，財政部也無從知道，財政部不是監理機關，各有本分。

許虞哲說，財政部是股權管理機關，透過指派公股代表經營事業，並無介入事業經營，不過慶富案所涉金額甚鉅，影響廣泛，因此督導公股代表積極檢討並落實改善措施，且請各相關機關研議，避免類似事件再次發生。