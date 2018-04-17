扔水杯砸經理 韓航「霸道二小姐」遭停職 股價回穩

南韓大韓航空 (003490-KR) 社長二千金趙顯玟，因涉嫌於 3 月在商務會議上向廣告公司經理擲水杯而遭警方調查，大韓航空工會要求趙顯玟辭去管理層職務。在龐大壓力下，大韓航空昨 (16) 日宣布暫停趙顯玟的高級副總裁職務，以等候警方調查結果。

擲水杯消息傳出後，大韓航空 (003490-KT) 股價下跌 6.55%，趙顯玟參與管理的大韓航空旗下廉價航空運營商「真航空」(272450-KR) 股價下跌 3.99%。今 (17) 日截至 15:00，大韓航空股價上漲 1.66%。「真航空」上漲 0.82%。

霸道二小姐遭停，大韓航空股價回穩。

綜合星島日報、香港文匯報報導，35 歲的趙顯玟是大韓航空社長趙亮鎬的次女，任職高級副總裁，負責廣告事務。媒體上周報導她在 3 月一次商務會議上大發雷霆，竟把水樽擲向廣告代理商經理臉上。事件曝光後隨即引起眾怒。大韓航空後來發聲明稱她沒有向人擲水樽，只是把水杯扔在地上。

事發後一度出國旅遊「避風頭」的趙顯玟，上周日 (15 日) 縮短行程返國後，接受電視台訪問時否認把水杯擲在廣告代理商經理的臉上，但承認有出手「推」水杯。她並請律師擬寫道歉信，表示因為「專注於工作，以致未能控制自己的輕率言行」，讓很多人因而受傷害和失望。

不過，大韓航空昨日仍宣布，鑑於警方開始調查趙顯玟在事件中是否濫權或違法，該公司決定暫停趙顯玟的高級副總裁職務。

大韓航空職員工會及兩個機師工會周日發表聲明稱，趙顯玟的行為損害該公司聲譽，他們希望她辭職，並對公司全體約 2 萬員工及公眾人士作真誠道歉。更有多達 5.6 萬人在青瓦台官網聯署請願，要求政府下令大韓航空改名，禁用「大韓」名字，以及停用有國旗式樣的公司標誌。

趙顯玟的胞姊、前大韓副會長趙顯娥，2014 年曾鬧出「果仁門」風波。趙顯娥那次由紐約搭機返回首爾時，因空姐直接拿一包夏威夷果仁給她，而非倒在碟子裏而勃然大怒。她當時下令空姐和乘務長下跪道歉，並下令飛機返回登機處，把兩人趕下機，引發韓媒嘩然。

首爾高等法院翌年裁定趙顯娥襲擊罪成，判監 10 個月緩刑兩年。趙顯娥當庭獲釋，她上月開始重新主管大韓航空旗下的酒店業務。

大韓趙氏姊妹頗有乃父之風，她們的父親趙亮鎬同樣曾因涉嫌不尊重員工惹上官司。

新華社報導，2016 年，大韓航空與企業旗下飛行員漲薪爭議僵持不下，勞資雙方打起「網絡戰」。當時一名飛行員在社交網站發帖詳述飛行員工作復雜程度，趙亮鎬在「臉書」回應說，那名飛行員「說得太誇張」。在他看來，「開飛機比開車還簡單」。大韓航空飛行員工會因其這番言論將他告上法庭。