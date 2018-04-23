炎洲營運體質轉佳 買盤進駐股價創逾3年半新高

台灣膠帶廠炎洲集團 (4306-TW) 受惠營運體質轉佳，未來 3 年製造事業群營收可望年增 5% 至 10%，獲利則預估呈現雙位數成長，利多消息吸引今 (23) 日買盤進駐，盤中跳空大漲逾 3.5%，站穩所有短均之上，股價創 2014 年 8 月以來新高。

炎洲去年順利轉虧為盈，展望今年，炎洲集團總裁李志賢表示，今年膠帶與薄膜業務持穩，包材業務有機會賺錢，萬洲石化盼明年達損益兩平。法人預估，在各業務營運體質轉佳下，炎洲第 1 季每股稅後純益上看 0.8 元，未來 3 年製造事業群營收可望成長 5% 至 10%，獲利表現則預估呈現雙位數成長。

房產事業部分，林口旺洲極品建案總銷售收入為 45 億元，目前已銷售 25 億元，今年將陸續交屋認列獲利，新莊二期先建後售案規劃推出一半住宅一半旅館，而旅館業務部分，力拚今年 3 館全達損平。

此外，炎洲轉投資 2 家公司今年陸續走入資本市場，包括在台興櫃股騰輝電子 - KY(6672-TW) 預計第 4 季掛牌上市，與陸商合資、持股 37% 的緯達光電將在上半年上深圳中國新 300，持股收益可期。

炎洲前 2 年歷經營運低潮，為發揮整合效益而進行組織調整，去年整頓完畢後，便將先前併購的萬洲化學下市，整合所有製造事業群至萬洲化學，去年起在膠帶、薄膜與包材等業務穩定成長下，順利擺脫 2016 年虧損狀態，營運體質轉佳，全年每股純益達 1.3 元。