大陸嚴控網遊 騰訊哭了 股價跌破400港元

近期中國文化和旅遊部對網路遊戲市場及網路表演展開排查，主要檢視當中是否涉及禁止內容，加強規範市場經營秩序。網路遊戲市場排查對象包括 50 款遊戲，當中有 11 款為騰訊 (0700-HK) 旗下，但並不包括其王牌遊戲《王者榮耀》。

《星島日報》報導，對於網路遊戲市場的排查，檢查範圍包括遊戲內和遊戲推廣及宣傳中，是否含有淫穢色情、危害社會公德、宣揚暴力、賭博、教唆犯罪等禁止內容；是否有採取技術措施，預防未成年人沉迷網絡；是否有要求用戶使用有效身分證件進行實名註冊並保存用戶註冊信息等。

被「點名」的 50 款遊戲當中，《御龍在天》、《軒轅傳奇》及《QQ 華夏》等 11 款均為騰訊旗下遊戲。

另相關部門對網路表演市場內容作排查，根據市民舉報投訴，對花椒直播、熊貓直播、鬥魚直播、虎牙直播等 30 家網絡表演平台展開集中執法檢查。

同時，又排查了手機表演平台傳播渠道，對騰訊、百度、阿里、360、華為、小米、聯想、OPPO、VIVO 等主要互聯網應用商店，進行手機表演平台專項清理，包括排查手機直播應用 4939 款，刪除下線手機表演平台 370 款。

其中，北京米可世界科技有限公司、上海度珞資訊科技有限公司、辰宇科技 (福建) 有限公司、廣州市億橙資訊科技有限公司等 14 家單位使用偽造的網路文化經營許可證在互聯網應用商店上線手機表演平台，文化和旅遊部依法將其列入文化市場黑名單，要求各互聯網應用商店下線上述公司的手機表演平台等應用 57 款，實施全行業信用懲戒，並將相關線索移送有關部門依法處理。

騰訊股價昨日隨大盤回落，失守 400 元 (港元，下同) 大關，收盤報 397.2 元，跌 1.4%。今 (18) 日開盤重返 400 元，但後繼無力，下殺到 394 元，截至午時，股價在 398 元附近震盪。