中國手機市場Q1數據出爐：OPPO登頂、三星第九

市場調研公司賽諾給出了今年第一季度中國手機市場整體銷售數據。數據顯示，OPPO以1852萬台的銷量位居第一，緊随其後的分别為vivo、蘋果、華為、榮耀等。

從數據排名可以看到，中國市場兩極分化明顯，排名前六的廠商一季度出貨量均為千萬級，排名後四位的魅族、金立、三星、小辣椒則都是百萬級。其中三星排名第9，一季度出貨量僅為214萬台。

需要提到的是，榮耀繼在2017年全年銷量、銷售額登頂互聯網手機市場第一，在2018年Q1進一步坐穩了第一互聯網手機品牌的位置，以1400萬台的銷量，204.32億元銷售額進入了中國手機市場的前五。

今年各大手機廠商的旗艦産品比往年來得更早一些，OPPO R15系列、vivo X21系列、華為P20系列以及三星S9系列等，均在今年3、4月份相繼推出。但受制于國内智能手機行業市場飽和，用戶需求下滑，換機周期拉長等因素影響，整體市場依舊不容樂觀，呈下降趨勢。

據中國信息通信研究院發布的《2018年3月國内手機市場運行分析報告》，2018 年1-3月國内智能手機市場累計出貨量8187.0萬部，同比下跌27.0%。其中，國産品牌手機出貨量7586.4萬部，同比下降27.8%。

來源：環球網

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