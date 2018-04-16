騰訊及阿里巴巴擴大釋單 VHQ-KY股價創逾一年新高 挑戰200元大關

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803) 受惠第二季將完成收購網劇製作公司木星時代公司，單季開始貢獻營收獲利，加上來自於騰訊娛樂與阿里巴巴影業等客戶擴大釋單，激勵股價近日走高，今天盤中企圖挑戰 200 元大關，股價創下一年多來新高。VHQ 公布 3 月合併營收為 1.6 億元，較上個月大幅成長 50.24%，較去年同期增加 13.47%；累計第一季合併營收為 3.62 億元，與去年同期相較成長 18.6%，法人估計，單季獲利也有機會同步拚高，全年每股盈餘有機會上看 18 元。



VHQ 既有客戶都是大陸一線的電影製作公司，包括騰訊娛樂、阿里影業、大陸中國電影公司、華策影業等。VHQ 的特效品質已達美國好萊塢的水準，加上在北京公司有 400 多人來自不同國家組合的特效團隊，接單能量充沛，在騰訊娛樂、阿里影業等一線電影公司後製訂單擴大釋出，目前接單能見度已經到 2020 年。



展望 2018 年，VHQ 指出，目前在手的訂單包括電影 15 部及網路劇 4 部，整體後製業務今年全年可望成長；此外，收購木星時代公司一案自第二季開始貢獻營收獲利，跨足電視劇業務及增加後製業務量等效益，可望自下半年起逐步顯現，今年業績有望再攀高峰。



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