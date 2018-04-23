美國經濟首季預計減速 但不值得憂慮

在車流稍多的高速公路上行駛時，有時你必須減速，但基本上仍在一定的速限之上。美國經濟 2018 年的表現可能正像如此。

據《Market Watch》報導，初步調查結果顯示，美國經濟增速可能由前 3 季的 2.9%、3.2% 及 3.1%，在 2018 年第 1 季放緩到 2% 左右。

綠：亞特蘭大 Fed 預估美 Q1 GDP 季增年率為 2.0% 藍：藍籌經濟指數 圖片來源：Atlanta Fed

經濟成長在第 1 季放慢並不少見，過去 15 年這種情況反覆出現。BMO Capital Markets 資深經濟學家 Sal Guatieri 認為，今年是近年以來的典型情況，自 2013 年以來，每年第 1 季的經濟成長率為 1%，而剩下時間的平均為 2%。

畢竟，在購物的第 4 季，美國人總是花掉一大筆錢。去年更是如此，第 4 季的消費支出增長 4%，為 3 年來最高。而且連續 2 季 4% 的成長更是罕見，前一次出現這種情況是 2003 年。

美國人儲蓄率來到 12 年低點，手上可用的現金不多，而第 1 季的消費者支出預計增長僅 1%。在內需占 GDP 70% 的情況下，第 1 季 GDP 的成長放緩並不會令人意外。

在失業率處 17 年新低之一，最近的減稅及聯邦退稅政策之下，正在把更多的錢放到人們口袋中。因此，即使利率上升、股市波動，以及對潛在貿易戰的擔憂，也不足以讓美國經濟低速運轉。經濟學家預測，今年第 1 季經濟成長可至 3.2%。

Morgan Stanley 在近日報告中就指出，經濟令人失望的第 1 季表現，不太可能帶來成長放緩，預計第 2 季就會出現反彈。