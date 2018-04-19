小摩：75%富人預期 美國經濟將在未來兩年陷入衰退

雖然 2018 年以來，美國經濟表現並不差，但摩根大通本週發布的最新調查顯示，高達 75% 的「超高淨值人士」認為，美國經濟將在未來兩年內陷入衰退。

根據 CNBC 報導，該調查指出，在預期美國經濟將陷入衰退的受訪者中，逾 2 成認為，景氣衰退將從 2019 年開始，5 成研判，會從 2020 年開始。

摩根大通這項調查，共訪問超過 700 名歐洲、中東地區客戶；其中，屬於「超高淨值人士」者，每人所擁有的流動性金融資產，皆達 3,000 萬美元以上。

或許不少人會對這項調查結果感到意外，因為美國經濟正在成長，企業收益亮眼，失業率則降至 17 年新低。

國際貨幣基金 (IMF) 也上修了美國 2018、2019 兩年的經濟成長率，分別為 2.9% 與 2.7%。

摩根大通英國及北歐地區投資主管 Anthony Collard 表示，即使多數「超高淨值人士」對美國經濟前景感到憂心，但摩根大通並未發現，美國經濟有衰退的跡象。

不過，北方信託公司 (Northern Trust) 經濟學家 Carl Tannenbaum 示警，美國經濟成長，恐追不上赤字增加的速度，「未來 10 年內，必將面臨經濟衰退。」

微軟創辦人比爾蓋茲，3 月接受媒體訪問時被問到「不久的將來，美國是否會再次遭遇類似 2008 年的金融危機？」時，他直言，「是的，雖無法確定何時發生，但這是必然的 (this is a certainty)。」