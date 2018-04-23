收入不平等後 長壽不平等？ 瑞銀：有錢人預計壽命為100歲

錢可能無法購買愛情，但它似乎可以購買更好的健康。繼承古代貴族的意念，全球的富人願意花錢買壽命。

在過去幾十年裡，全球幾乎每個角落的人平均壽命都在上升。根據經濟合作與發展組織（OECD）的數據顯示，在中國、美國、和東歐等大部份地區，平均預期壽命已經達到了 70 多歲。與此同時，西歐、和日本的人們有望平均壽命為 80 多歲。

人類壽命圖 / 圖：ZeroHedge

然而，大多數有錢人希望比平均高出 20 年，據瑞銀集團 UBS (UBS-US) 一項新的金融服務調查中，53% 的富有投資人表示他們預計自己能夠活到 100 歲。

據 OECD 數據顯示，長命百歲似乎沒那麼困難。日本女性的平均壽命為 87 歲，而男性則為 81 歲。而許多研究表明，富人擁有固有的長壽優勢。

美國醫學協會雜誌 2016 年的一項研究發現，按收入計算，美國最富有的 1% 美國女性的壽命比最貧窮的 1% 多出了 10 年。對於男性來說，最富有和最窮的美國男性之間的差距將近 15 年。

富人似乎也知道，活到 100 歲是一個昂貴的前景，是個需要更多的醫療保健、更好的食物、運動、和其他可以延長生命的服務。

UBS 調查顯示，可投資資產超過 100 萬美元（大約台幣 2900 萬）的受訪者裡，就有 91% 因壽命的延長而做出不一樣的財務選擇，包括擔心健保費用等。

同時，有 90% 的富人同意「健康比財富更重要」。

在瑞銀問及他們，「為了多活 10 年的健康人生」時，較「貧困」的富人（資產約 100 萬美元至 200 萬美元）提道願意放棄三分之一財產，而資產約 5000 萬美元以上的投資人願意放棄一半的財產。

各國人認為長命百歲的幾率 / 圖：彭博

然而，似乎有一個國際的長壽趨勢已成為例外 - 美國。美國人的平均預期壽命已連續 2 年下降，這種異常可歸咎於該國的藥物濫用危機。這也是瑞銀調查的美國受訪者提道，對活到 100 歲有著悲觀的看法，只有 30% 的富有美國人認為自己有機會活到百歲，除了最擔心健保外，也是最不會為了長壽而調整財務投資或支出。

加州大學博客來分校教授 Emmanuel Saez 和 Gabriel Zucman 於 2016 年進行的一項研究發現，富有的美國人於 1980 年代的死亡率比平均低了 12%，而過了 25 年後這個數據成長至 40%。