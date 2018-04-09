新世紀醫療獲新世界發展入股4.29%

共同開拓中國中高端兒科及婦產科醫療市場

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 4 月 9 日 - 中國領先的中高端兒科及婦產科醫療集團新世紀醫療控股有限公司（「新世紀醫療」或「公司」，股份代號：01518）今日宣佈，獲新世界發展有限公司（「新世界發展」，股份代號：00017）入股 4.29% 成為戰略股東，雙方並簽署戰略合作備忘錄建立戰略合作關係，就開拓中國境內及大中華地區的中高端婦兒專科醫療服務以及家庭健康管理服務進行深入和緊密的合作。

此外，新世界發展透過旗下內地機構入股新世紀醫療的內地關聯公司北京嘉華麗康醫療投資管理有限公司（「北京嘉華麗康」）。北京嘉華麗康擁有北京以外地區以新世紀品牌運營的婦兒專科醫療網路，這項投資有利雙方進一步研究新世紀醫療品牌和新世界發展旗下醫療品牌的未來合作與發展。

新世紀醫療創始人、董事長兼首席執行官 Jason Zhou 表示：「我們非常榮幸獲得新世界發展入股投資成為新世紀醫療的戰略股東，這是對我們的市場地位、業務戰略及未來發展潛力的肯定。新世界發展是最早進入中國內地房地產市場的香港企業之一，一直秉承可持續發展的城市社區建設願景，與我們永不停步專注為兒童及婦女提供優質醫療服務的理念如出一轍。我們已經開始探討雙贏合作的方案，我們有信心，在新世界發展的支持下，新世紀醫療將會加速發展，充分把握中國中高端兒科及婦產科醫療市場發展的機遇，為股東創造更大價值。」

中國二胎政策的開放正逐步促進新一代具備收入能力人士增添子女的意欲，加上健康意識的提高和消費力的上升，中國中產階級對高品質婦兒產科醫療服務的需求不斷增長。新世紀醫療早著先機，在北京私立兒科醫療服務市場和中高端兒科醫療服務市場收入排名第一位，分別佔據約 1/3 和 1/2 的相應市場份額。

新世界發展有限公司執行副主席兼總經理鄭志剛表示：「新世界發展一直投放大量資源開發內地中產階層和核心家庭的商機，我們對這批中高端消費者的生活模式和消費習慣有深入的研究和認識。隨著內地中產階層的崛起，他們對健康生活和優質醫療服務有著剛性需求，在國家醫療改革和二胎政策帶動下，私營醫療市場將釋出龐大的發展潛力，我們對這地產醫療化的趨勢相當重視。」

鄭志剛續：「我們於去年已透過系內合作涉足內地醫療及健康管理市場，這次入股新世紀醫療進一步表明我們對內地中高端醫療市場的信心。我們投資新世紀醫療，正配合我們對內地中產階層和核心家庭提供優質醫療服務的戰略佈局，雙方除了會在國內一線城市展開緊密合作外，還正積極嘗試通過入股北京嘉華麗康，將新世紀品牌引入國內重點城市如瀋陽、武漢等的商住項目內，與我們推行中的新零售經營模式對接，為雙方客戶提供優質醫療服務的全新體驗。此外，我們還會就雙方的客戶資源及交叉銷售探討合作。我們期待與新世紀醫療的合作會為雙方帶來廣闊的業務發展空間。」

鼎暉投資（「鼎暉投資」）創始合夥人王霖表示：「我們很高興新世紀醫療能與新世界發展能夠達成戰略合作。作為公司的主要股東，鼎暉投資對婦兒科醫療市場增長潛力充滿信心，我們將繼續積極利用鼎暉投資的醫療資源支持新世紀醫療的長期發展。同時，我們期待新世界發展在全國的資源與新世紀醫療的合作能產生協同效應，為股東們帶來裨益，並且希望有機會和新的股東在中高端醫療服務領域開展戰略合作，為更多的家庭提供更專業更優質的醫療服務。」

作為行業領軍企業，新世紀醫療過去十多年間於中國中高端婦兒科醫療服務市場取得一線城市運營經驗。公司於 1 月獲得股東會通過收購位於西南重鎮成都市的新世紀婦女兒童醫院 85% 的股權，其商業版圖由北至南縱向佈局北京、上海、廣州和深圳四地，由東至西則橫向佈局到成都，所到之處皆為中國最具經濟活力和消費力的城市。

展望未來，Jason Zhou 表示：「新世紀醫療將繼續提高專科醫療服務能力，並通過醫療服務內容和方式的創新，填補目前婦兒科中高端醫療服務市場巨大的空白，我們將會通過建立和收購醫院和診所，擴充服務網路，輔以遠端診療系統的支援，實現更有效的分級診療，釋放並高效地管理醫療資源。我們有信心，將公司打造成為專注於為兒童和婦女提供優質醫療服務的一流醫療服務集團，為股東持續創造價值。」

新世界發展已於 2018 年初完成向原股東鼎暉投資購入新世紀醫療 4.29% 股權。目前鼎暉投資仍然是新世紀醫療的主要股東，持有 6.47% 的股權。

關於新世紀醫療控股有限公司

新世紀醫療控股有限公司（「新世紀醫療」或「公司」），香港股份代號：01518）總部設在北京，是北京領先的私立兒科醫療服務提供者。公司於 2015 年 11 月從兒科拓展至婦產科專業服務，是北京首家兼少數提供全面及專業的兒科服務外，亦設有整合兒科和婦產科服務的私立營利性醫療服務提供者之一。公司秉承提供優質及以客戶為中心的醫療服務的原則，以提升客戶體驗及公司的聲譽。

關於新世界發展有限公司

新世界發展有限公司（「新世界發展」；香港股份代號：00017）於 1970 年成立，並於 1972 年在香港上市，為香港恆生指數成份股之一。作為一個散發著 The Artisanal Movement 獨特個性的品牌，集團的四大核心業務包括物業發展、基建與服務、零售、酒店及服務式住宅。截至 2016 年 12 月 31 日，集團資產總值合共 4,204 億港元。集團擁有新創建集團有限公司（香港股份代號：00659）約 61% 實際權益、新世界百貨中國有限公司（香港股份代號：00825）約 72% 的實際權益以及全資擁有新世界中國地產有限公司。

關於鼎暉投資

鼎暉投資成立於 2002 年，是中國最大的另類資產管理機構之一，截止到 2016 年 12 月，管理的資金規模達 170 億美元。鼎暉投資擁有私募股權投資、創新與成長、證券投資、地產投資、夾層投資、財富管理六大業務板塊，於香港、新加坡、上海及深圳等地擁有超過 100 專業投資顧問。鼎暉投資的核心理念是為投資人、被投企業不斷創造價值。