HTT全球首個商用超級高鐵 拚2020年杜拜世博會投入營運

超級高鐵（Hyperloop）公司 HTT（Hyperloop Transportation Technologies）將在明年動工興建全球第一條商用超級高鐵，將連接阿布達比到杜拜的艾因（Al Ain）和沙烏地阿拉伯的利雅德，預計將在 2020 年杜拜舉辦的世博會期間投入第一階段營運。

HTT 已正式和阿布達比房地產公司 Aldar Properties PJSC 簽約，明年起興建超級鐵路，全長約 10 公里，並興建 Hyperloop 創新中心及遊客中心。

另一家超級高鐵公司 -- 維京集團旗下的 Virgin Hyperloop One 公司先前曾預計最快於 2020 年完成研發，2021 年在杜拜興建超高速高鐵系統，預計杜拜到阿布達只需時 12 分鐘。

而現在，由美國國家航空暨太空總署（NASA）和波音公司員工組建的群眾籌資公司 --HTT，取得的商用營運進度顯然已經超越 Virgin Hyperloop One。

Hyperloop 最早是特斯拉報行長馬斯克 (Elon Musk) 在 2013 年提出的概念，其構想是將外形類似膠囊的可載人懸浮艙置入近乎真空的導管中運行，艙體運行的時速將可達 750 英里。

2020 年世博會由杜拜舉辦，將在 2020 年 10 月 20 日開幕日至 2021 年 4 月 10 日結束，預計將吸引數百萬遊客。