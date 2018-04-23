[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/04/20 107/04/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.37410 10.37250 0.00160 0.01543 大華銀多元特別收益平衡基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.59990 9.60950 -0.00960 -0.09990 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.81750 9.82560 -0.00810 -0.08244 中國信託台灣活力基金 15.99000 16.27000 -0.28000 -1.72096 中國信託台灣優勢基金 18.16000 18.48000 -0.32000 -1.73160 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.68000 8.73000 -0.05000 -0.57274 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.68740 9.69980 -0.01240 -0.12784 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21780 9.26820 -0.05040 -0.54379 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20080 10.20930 -0.00850 -0.08326 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.70390 9.75260 -0.04870 -0.49935 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.07200 10.09770 -0.02570 -0.25451 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.86060 8.88320 -0.02260 -0.25441 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.16490 11.07940 0.08550 0.77170 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17050 10.12620 0.04430 0.43748 中國信託智能運動基金-台幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 中國信託智能運動基金-美元 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96960 10.96940 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.56650 9.59170 -0.02520 -0.26273 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.36640 9.43050 -0.06410 -0.67971 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.77900 9.80160 -0.02260 -0.23057 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.56950 9.63190 -0.06240 -0.64785 中國信託精穩基金 17.99050 17.97390 0.01660 0.09236 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.37000 10.43000 -0.06000 -0.57526 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.87000 68.80000 -0.93000 -1.35174 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.72640 38.00210 -0.27570 -0.72549 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27720 11.27620 0.00100 0.00887 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83770 10.85580 -0.01810 -0.16673 元大上證50基金 30.87000 31.30000 -0.43000 -1.37380 元大大中華TMT基金-人民幣 13.08000 13.04000 0.04000 0.30675 元大大中華TMT基金-新台幣 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.18000 12.97000 0.21000 1.61912 元大大中華價值指數基金-美元 13.53400 13.32500 0.20900 1.56848 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.38100 17.12800 0.25300 1.47711 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.23900 11.18900 0.05000 0.44687 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.27100 11.24100 0.03000 0.26688 元大中國平衡基金-人民幣 3.16000 3.14000 0.02000 0.63694 元大中國平衡基金-新台幣 14.73000 14.64000 0.09000 0.61475 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.30410 47.25560 0.04850 0.10263 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.34830 10.35730 -0.00900 -0.08690 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63860 9.64690 -0.00830 -0.08604 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92970 9.95580 -0.02610 -0.26216 元大巴西指數基金 6.68000 6.69100 -0.01100 -0.16440 元大巴菲特基金 30.71000 31.21000 -0.50000 -1.60205 元大日經225基金 27.98000 28.02000 -0.04000 -0.14276 元大台商收成基金 23.84000 24.18000 -0.34000 -1.40612 元大台灣50單日反向1倍基金 12.81000 12.59000 0.22000 1.74742 元大台灣50單日正向2倍基金 35.84000 37.34000 -1.50000 -4.01714 元大台灣中型100基金 33.05000 33.31000 -0.26000 -0.78055 元大台灣加權股價指數基金 24.73700 25.18600 -0.44900 -1.78274 元大台灣卓越50基金 80.44000 82.71000 -2.27000 -2.74453 元大台灣金融基金 17.04000 17.07000 -0.03000 -0.17575 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.97000 31.07000 -0.10000 -0.32185 元大台灣高股息基金 25.74000 25.88000 -0.14000 -0.54096 元大台灣電子科技基金 35.39000 36.51000 -1.12000 -3.06765 元大全球ETF成長組合基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 元大全球ETF穩健組合基金 14.48000 14.56000 -0.08000 -0.54945 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.11000 13.12000 -0.01000 -0.07622 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207 元大全球不動產證券化基金-美元 12.71100 12.71000 0.00100 0.00787 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.91000 6.83000 0.08000 1.17130 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.45000 6.46000 -0.01000 -0.15480 元大全球股票入息基金-美元配息 10.20000 10.21200 -0.01200 -0.11751 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.28550 10.29920 -0.01370 -0.13302 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.51430 9.52700 -0.01270 -0.13331 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.18800 9.20840 -0.02040 -0.22154 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.55050 8.56950 -0.01900 -0.22172 元大全球新興市場精選組合基金 13.97000 13.90000 0.07000 0.50360 元大全球農業商機基金 16.18000 16.27000 -0.09000 -0.55317 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 元大印尼指數基金 9.36200 9.35600 0.00600 0.06413 元大印度指數基金 9.65500 9.66900 -0.01400 -0.14479 元大印度基金 12.67000 12.67000 0.00000 0.00000 元大多多基金 20.43000 20.91000 -0.48000 -2.29555 元大多福基金 58.30000 59.26000 -0.96000 -1.61998 元大亞太成長基金 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66010 8.69050 -0.03040 -0.34981 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.21190 7.23720 -0.02530 -0.34958 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.08500 10.07300 0.01200 0.11913 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.01600 9.93400 0.08200 0.82545 元大卓越基金 51.36000 52.40000 -1.04000 -1.98473 元大店頭基金 9.60000 9.78000 -0.18000 -1.84049 元大泛歐成長基金 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 元大美元貨幣市場基金-美元 10.19790 10.19740 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.09580 9.07470 0.02110 0.23251 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.15310 30.15510 -0.00200 -0.00663 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.11220 36.49850 -0.38630 -1.05840 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.33460 19.13630 0.19830 1.03625 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.72800 19.12960 -0.40160 -2.09936 元大美國政府7至10年期債券基金 36.88000 37.00230 -0.12230 -0.33052 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.56810 20.51560 0.05250 0.25590 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.82390 17.91850 -0.09460 -0.52795 元大高科技基金 18.79000 19.28000 -0.49000 -2.54149 元大得利貨幣市場基金 16.22900 16.22880 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96460 11.96450 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.40000 14.63000 -0.23000 -1.57211 元大華夏中小基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 元大新中國基金-人民幣 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 11.57500 11.58400 -0.00900 -0.07769 元大新中國基金-新台幣 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 元大新主流基金 27.51000 28.14000 -0.63000 -2.23881 元大新東協平衡基金-美元 10.31800 10.32600 -0.00800 -0.07747 元大新東協平衡基金-新台幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 元大新興市場ESG策略基金 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.68680 10.73390 -0.04710 -0.43880 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.85730 10.91470 -0.05740 -0.52590 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.89560 10.96290 -0.06730 -0.61389 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.67430 9.73410 -0.05980 -0.61434 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.89730 9.91200 -0.01470 -0.14831 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.61770 9.63210 -0.01440 -0.14950 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.56600 9.58870 -0.02270 -0.23674 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.30040 9.32250 -0.02210 -0.23706 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.65850 9.67390 -0.01540 -0.15919 元大新興亞洲基金 12.01000 11.91000 0.10000 0.83963 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.68780 9.73260 -0.04480 -0.46031 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.56640 9.61060 -0.04420 -0.45991 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.47150 9.52370 -0.05220 -0.54811 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.35050 9.40200 -0.05150 -0.54776 元大萬泰貨幣市場基金 15.08000 15.07980 0.00020 0.00133 元大經貿基金 39.07000 39.97000 -0.90000 -2.25169 元大實質多重資產基金-人民幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 9.98800 9.99900 -0.01100 -0.11001 元大實質多重資產基金-新台幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 元大滬深300單日反向1倍基金 14.83000 14.61000 0.22000 1.50582 元大滬深300單日正向2倍基金 15.44000 15.92000 -0.48000 -3.01508 元大精準中小基金 22.92000 23.29000 -0.37000 -1.58866 元大摩臺基金 37.83000 38.84000 -1.01000 -2.60041 元大標普500基金 23.77000 23.90000 -0.13000 -0.54393 元大標普500單日反向1倍基金 13.70000 13.61000 0.09000 0.66128 元大標普500單日正向2倍基金 30.88000 31.26000 -0.38000 -1.21561 元大標智滬深300基金 18.23000 18.53000 -0.30000 -1.61900 元大歐洲50基金 24.79000 24.80000 -0.01000 -0.04032 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.59420 9.68770 -0.09350 -0.96514 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.13790 10.13760 0.00030 0.00296 元大績效基金 57.07000 58.47000 -1.40000 -2.39439 元大韓國KOSPI200基金 24.10000 24.46000 -0.36000 -1.47179 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.59000 15.97000 -0.38000 -2.37946 日盛上選基金 33.64000 34.33000 -0.69000 -2.00990 日盛小而美基金 19.66000 20.04000 -0.38000 -1.89621 日盛中國內需動力基金 10.99000 10.87000 0.12000 1.10396 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71960 11.72590 -0.00630 -0.05373 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.00030 10.05160 -0.05130 -0.51037 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.04300 12.04590 -0.00290 -0.02407 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.27000 10.31930 -0.04930 -0.47775 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78060 10.78880 -0.00820 -0.07600 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.17750 9.22680 -0.04930 -0.53431 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.73000 11.58000 0.15000 1.29534 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.25000 12.08000 0.17000 1.40728 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.04000 11.88000 0.16000 1.34680 日盛日盛基金 13.73000 14.10000 -0.37000 -2.62411 日盛目標收益組合基金(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 日盛全球抗暖化基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.10290 10.13830 -0.03540 -0.34917 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.65250 9.68630 -0.03380 -0.34895 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.81380 9.85230 -0.03850 -0.39077 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.37870 9.41550 -0.03680 -0.39084 日盛全球新興債券基金A 10.87600 10.89610 -0.02010 -0.18447 日盛全球新興債券基金B 8.57870 8.59460 -0.01590 -0.18500 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44170 2.44390 -0.00220 -0.09002 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.73030 1.73190 -0.00160 -0.09238 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38240 0.38270 -0.00030 -0.07839 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.27200 0.27220 -0.00020 -0.07348 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.55600 12.57090 -0.01490 -0.11853 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.77950 8.78990 -0.01040 -0.11832 日盛亞洲機會基金 7.68000 7.58000 0.10000 1.31926 日盛首選基金 17.77000 18.17000 -0.40000 -2.20143 日盛高科技基金 17.79000 18.15000 -0.36000 -1.98347 日盛貨幣市場基金 14.74690 14.74680 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 40.02000 40.75000 -0.73000 -1.79141 日盛精選五虎基金 39.21000 39.82000 -0.61000 -1.53189 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46450 13.46430 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 35.36000 36.12000 -0.76000 -2.10410 台新MSCI中國基金 21.76000 21.54000 0.22000 1.02136 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.32000 17.95000 0.37000 2.06128 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.71000 21.50000 -0.79000 -3.67442 台新大眾貨幣市場基金 14.14060 14.14040 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.77500 9.77080 0.00420 0.04299 台新中美貨幣市場基金-美元 10.89190 10.89630 -0.00440 -0.04038 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.92580 9.93910 -0.01330 -0.13381 台新中國通基金 49.17000 49.62000 -0.45000 -0.90689 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.09000 15.88200 0.20800 1.30966 台新中國精選中小基金 11.99000 11.80000 0.19000 1.61017 台新主流基金 24.95000 25.04000 -0.09000 -0.35942 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.14000 18.35000 -0.21000 -1.14441 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62170 0.62840 -0.00670 -1.06620 台新北美收益資產證券化基金(B) 13.76000 13.99000 -0.23000 -1.64403 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47120 0.47850 -0.00730 -1.52560 台新台灣中小基金 38.68000 38.93000 -0.25000 -0.64218 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.27600 9.34740 -0.07140 -0.76385 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.42340 9.50310 -0.07970 -0.83867 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.44000 8.51000 -0.07000 -0.82256 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.41830 10.47110 -0.05280 -0.50425 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.70210 10.74430 -0.04220 -0.39277 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.39710 11.40390 -0.00680 -0.05963 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 台新印度基金 15.77000 15.79000 -0.02000 -0.12666 台新亞美短期債券基金 10.87490 10.88450 -0.00960 -0.08820 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.78640 8.84150 -0.05510 -0.62320 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30600 0.30770 -0.00170 -0.55249 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.96760 11.98210 -0.01450 -0.12101 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41070 0.41080 -0.00010 -0.02434 台新真吉利貨幣市場基金 11.07570 11.07560 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.57620 30.74080 -0.16460 -0.53544 台新智慧生活基金-美元 10.17120 10.21720 -0.04600 -0.45022 台新智慧生活基金-新台幣 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.30190 9.35170 -0.04980 -0.53252 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.04470 9.10130 -0.05660 -0.62189 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.80310 9.80630 -0.00320 -0.03263 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53910 9.55070 -0.01160 -0.12146 台新新興市場債券基金(A類型) 10.40390 10.43250 -0.02860 -0.27414 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34930 0.35000 -0.00070 -0.20000 台新新興市場債券基金(B類型) 7.90200 7.96030 -0.05830 -0.73238 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27880 0.28020 -0.00140 -0.49964 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.53300 10.49600 0.03700 0.35252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 20.86000 21.56000 -0.70000 -3.24675 未來資產全球大消費基金 14.67000 14.70000 -0.03000 -0.20408 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.91630 11.93260 -0.01630 -0.13660 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.77000 9.78330 -0.01330 -0.13595 未來資產亞洲新富基金 21.28000 21.01000 0.27000 1.28510 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54910 12.54900 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.93000 13.35000 -0.42000 -3.14607 未來資產新興市場債券基金A 8.89790 8.91810 -0.02020 -0.22651 未來資產新興市場債券基金B 6.90270 6.91840 -0.01570 -0.22693 未來資產閣來寶全球組合基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.98100 10.98000 0.00100 0.00911 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.20620 10.19840 0.00780 0.07648 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.46330 9.46670 -0.00340 -0.03592 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.56840 10.57220 -0.00380 -0.03594 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.61350 8.60730 0.00620 0.07203 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.68160 9.67460 0.00700 0.07235 永豐中小基金 50.87000 52.17000 -1.30000 -2.49185 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.87670 1.87850 -0.00180 -0.09582 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42110 2.42340 -0.00230 -0.09491 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.91190 8.91430 -0.00240 -0.02692 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15310 11.15610 -0.00300 -0.02689 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.65000 4.62000 0.03000 0.64935 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.78000 21.60000 0.18000 0.83333 永豐主流品牌基金 17.31000 17.48000 -0.17000 -0.97254 永豐永豐基金 34.86000 35.59000 -0.73000 -2.05114 永豐亞洲民生消費基金 12.33000 12.11000 0.22000 1.81668 永豐南非幣2021保本基金 12.84900 12.84560 0.00340 0.02647 永豐高科技基金 24.10000 24.81000 -0.71000 -2.86175 永豐貨幣市場基金 13.86240 13.86220 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07390 2.07680 -0.00290 -0.13964 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.46500 2.46500 0.00000 0.00000 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.97370 7.97900 -0.00530 -0.06642 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.47210 10.47920 -0.00710 -0.06775 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.57240 7.58290 -0.01050 -0.13847 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.41100 11.42680 -0.01580 -0.13827 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.58000 8.48000 0.10000 1.17925 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.02000 18.83000 0.19000 1.00903 永豐臺灣加權ETF基金 53.57000 54.54000 -0.97000 -1.77851 永豐領航科技基金 39.97000 41.04000 -1.07000 -2.60721 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.56000 12.49000 0.07000 0.56045 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.07000 12.01000 0.06000 0.49958 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 永豐趨勢平衡基金 48.43000 49.12000 -0.69000 -1.40472 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.43240 11.43130 0.00110 0.00962 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76220 9.76700 -0.00480 -0.04915 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.76220 9.76710 -0.00490 -0.05017 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.69740 9.70020 -0.00280 -0.02887 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70140 9.70410 -0.00270 -0.02782 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77030 9.77560 -0.00530 -0.05422 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.89750 9.90290 -0.00540 -0.05453 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.68170 9.68480 -0.00310 -0.03201 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76980 9.77300 -0.00320 -0.03274 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.37000 11.24000 0.13000 1.15658 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.63000 10.51000 0.12000 1.14177 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.63000 11.49000 0.14000 1.21845 兆豐國際中小基金 15.10000 15.35000 -0.25000 -1.62866 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.50000 14.20000 0.30000 2.11268 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.16000 19.76000 0.40000 2.02429 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.59000 20.18000 0.41000 2.03171 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788 兆豐國際生命科學基金 14.73000 14.89000 -0.16000 -1.07455 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.26200 10.28870 -0.02670 -0.25951 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.78160 10.80310 -0.02150 -0.19902 兆豐國際全球高股息基金 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 兆豐國際全球基金 31.10000 31.12000 -0.02000 -0.06427 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.20310 10.20250 0.00060 0.00588 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.49670 9.47480 0.02190 0.23114 兆豐國際國民基金 23.06000 23.43000 -0.37000 -1.57917 兆豐國際第一基金 13.24000 13.48000 -0.24000 -1.78042 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.99360 10.01950 -0.02590 -0.25850 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.05850 8.07940 -0.02090 -0.25868 兆豐國際萬全基金 20.56000 20.85000 -0.29000 -1.39089 兆豐國際電子基金 26.11000 26.77000 -0.66000 -2.46545 兆豐國際綠鑽基金 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.95000 22.38000 -0.43000 -1.92136 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.19000 16.93000 0.26000 1.53574 兆豐國際豐台灣基金 32.41000 32.17000 0.24000 0.74604 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48330 12.48320 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.41000 11.53000 -0.12000 -1.04076 合庫全球高收益債券基金A類型 11.19920 11.22940 -0.03020 -0.26894 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.05880 12.08910 -0.03030 -0.25064 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.84670 10.87320 -0.02650 -0.24372 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.65460 11.68030 -0.02570 -0.22003 合庫全球高收益債券基金B類型 8.34170 8.36420 -0.02250 -0.26900 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.76030 9.78490 -0.02460 -0.25141 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25370 9.27630 -0.02260 -0.24363 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.28520 9.30520 -0.02000 -0.21493 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.57850 9.60190 -0.02340 -0.24370 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 合庫貨幣市場基金 10.11450 10.11440 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.89250 9.89010 0.00240 0.02427 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.17420 10.17730 -0.00310 -0.03046 合庫新興多重收益基金A類型 10.36620 10.37460 -0.00840 -0.08097 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.99060 12.00810 -0.01750 -0.14573 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.94920 13.94820 0.00100 0.00717 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.42080 9.41810 0.00270 0.02867 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.07140 10.07660 -0.00520 -0.05160 合庫新興多重收益基金B類型 8.28490 8.29160 -0.00670 -0.08080 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.40120 9.41510 -0.01390 -0.14764 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.70060 10.69940 0.00120 0.01122 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.88240 10.88140 0.00100 0.00919 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.77640 10.75520 0.02120 0.19711 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09360 10.08270 0.01090 0.10811 安聯中國東協基金 16.21000 16.04000 0.17000 1.05985 安聯中國策略基金 15.44000 15.19000 0.25000 1.64582 安聯中華新思路基金-人民幣 14.21000 14.01000 0.20000 1.42755 安聯中華新思路基金-美元 14.52000 14.28000 0.24000 1.68067 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.96000 12.76000 0.20000 1.56740 安聯台灣大壩基金 25.93000 26.40000 -0.47000 -1.78030 安聯台灣科技基金 45.18000 45.93000 -0.75000 -1.63292 安聯台灣貨幣市場基金 12.47240 12.47230 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 29.28000 29.81000 -0.53000 -1.77793 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14980 10.16410 -0.01430 -0.14069 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.13480 15.15710 -0.02230 -0.14713 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79020 9.80460 -0.01440 -0.14687 安聯四季成長組合基金-美元 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.15100 12.17040 -0.01940 -0.15940 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.17390 10.18700 -0.01310 -0.12860 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.33140 12.34800 -0.01660 -0.13443 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.71210 9.72800 -0.01590 -0.16345 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54910 9.56140 -0.01230 -0.12864 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25410 9.26660 -0.01250 -0.13489 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.92050 11.94460 -0.02410 -0.20176 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.99040 11.00850 -0.01810 -0.16442 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65530 10.67380 -0.01850 -0.17332 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.13220 9.14970 -0.01750 -0.19126 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.93510 8.94980 -0.01470 -0.16425 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.63710 8.65210 -0.01500 -0.17337 安聯全球人口趨勢基金 11.23000 11.30000 -0.07000 -0.61947 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.13000 33.55000 -0.42000 -1.25186 安聯全球油礦金趨勢基金 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 安聯全球計量平衡基金 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.06560 12.07280 -0.00720 -0.05964 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53700 10.54330 -0.00630 -0.05975 安聯全球新興市場基金 19.02000 18.82000 0.20000 1.06270 安聯全球農金趨勢基金 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 安聯全球綠能趨勢基金 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 安聯亞洲動態策略基金 25.21000 25.07000 0.14000 0.55844 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00630 10.00850 -0.00220 -0.02198 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80930 9.81140 -0.00210 -0.02140 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.20230 84.28920 -0.08690 -0.10310 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.89990 12.90530 -0.00540 -0.04184 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.05150 67.11800 -0.06650 -0.09908 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.18680 10.19110 -0.00430 -0.04219 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51580 2.51800 -0.00220 -0.08737 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65590 10.66090 -0.00500 -0.04690 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.08970 2.09240 -0.00270 -0.12904 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89540 8.89930 -0.00390 -0.04382 宏利台灣動力基金 31.47000 32.11000 -0.64000 -1.99315 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.53660 10.54560 -0.00900 -0.08534 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.82890 9.84620 -0.01730 -0.17570 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.42200 8.42960 -0.00760 -0.09016 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.09560 8.10870 -0.01310 -0.16155 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 宏利全球債券組合基金 13.07890 13.09250 -0.01360 -0.10388 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79210 2.79550 -0.00340 -0.12162 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.77890 11.79510 -0.01620 -0.13735 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.82240 8.83450 -0.01210 -0.13696 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27030 2.27580 -0.00550 -0.24167 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.62960 10.65080 -0.02120 -0.19905 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.35970 4.34030 0.01940 0.44697 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70960 0.70630 0.00330 0.46722 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.12000 20.04000 0.08000 0.39920 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66810 11.70320 -0.03510 -0.29992 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.43160 10.46150 -0.02990 -0.28581 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03410 10.06670 -0.03260 -0.32384 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.18130 9.20560 -0.02430 -0.26397 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.68920 8.71410 -0.02490 -0.28574 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46490 8.49320 -0.02830 -0.33321 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.70230 8.72680 -0.02450 -0.28074 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84100 2.84840 -0.00740 -0.25979 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41650 0.41750 -0.00100 -0.23952 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.50530 12.54080 -0.03550 -0.28308 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95190 0.95420 -0.00230 -0.24104 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.75710 7.77940 -0.02230 -0.28665 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17080 2.17640 -0.00560 -0.25731 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31230 0.31300 -0.00070 -0.22364 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.53100 9.55850 -0.02750 -0.28770 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35180 0.35280 -0.00100 -0.28345 宏利萬利貨幣市場基金 13.62650 13.62640 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.88000 2.85000 0.03000 1.05263 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.63000 12.52000 0.11000 0.87859 宏利臺灣股息收益基金 28.71000 29.04000 -0.33000 -1.13636 宏利澳幣保本基金 11.90560 11.90070 0.00490 0.04117 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 12.02000 11.92000 0.10000 0.83893 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.88000 11.79000 0.09000 0.76336 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.95320 9.95550 -0.00230 -0.02310 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.11050 10.12310 -0.01260 -0.12447 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.03730 9.05660 -0.01930 -0.21310 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.52390 10.54630 -0.02240 -0.21240 貝萊德亞美利加收益基金 8.88000 8.92000 -0.04000 -0.44843 貝萊德新台幣基金 12.92300 12.92290 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.18000 25.80000 -0.62000 -2.40310 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14440 11.14490 -0.00050 -0.00449 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15240 10.16710 -0.01470 -0.14458 保德信大中華基金 30.62000 30.32000 0.30000 0.98945 保德信中小型股基金 43.65000 44.93000 -1.28000 -2.84888 保德信中國中小基金-人民幣 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 保德信中國中小基金-美元 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174 保德信中國中小基金-新臺幣 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.67020 9.65760 0.01260 0.13047 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.64230 9.63000 0.01230 0.12773 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.77330 9.75970 0.01360 0.13935 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.44470 10.40370 0.04100 0.39409 保德信中國品牌基金-人民幣 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305 保德信中國品牌基金-美元 9.99000 9.89000 0.10000 1.01112 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852 保德信台商全方位基金 35.01000 35.88000 -0.87000 -2.42475 保德信全球中小基金 29.52000 29.62000 -0.10000 -0.33761 保德信全球消費商機基金 17.32000 17.55000 -0.23000 -1.31054 保德信全球基礎建設基金 11.92000 12.00000 -0.08000 -0.66667 保德信全球資源基金 7.96000 7.97000 -0.01000 -0.12547 保德信全球醫療生化基金-美元 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.54000 29.77000 -0.23000 -0.77259 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.03700 10.09150 -0.05450 -0.54006 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.72130 10.74410 -0.02280 -0.21221 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.05840 9.11570 -0.05730 -0.62859 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.66870 9.69790 -0.02920 -0.30110 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.40690 8.46960 -0.06270 -0.74029 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89320 10.91930 -0.02610 -0.23903 保德信亞太基金 22.43000 22.22000 0.21000 0.94509 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.60220 8.65780 -0.05560 -0.64220 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21120 11.23800 -0.02680 -0.23848 保德信店頭市場基金 33.48000 34.31000 -0.83000 -2.41912 保德信拉丁美洲基金 7.69000 7.75000 -0.06000 -0.77419 保德信金平衡基金 29.24000 29.57000 -0.33000 -1.11600 保德信金滿意基金 40.12000 41.17000 -1.05000 -2.55040 保德信科技島基金 24.23000 24.91000 -0.68000 -2.72983 保德信高成長基金 88.14000 90.41000 -2.27000 -2.51078 保德信第一基金 26.18000 26.81000 -0.63000 -2.34987 保德信貨幣市場基金 15.74390 15.74370 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.74840 10.78980 -0.04140 -0.38370 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.40690 10.45660 -0.04970 -0.47530 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.02400 11.06630 -0.04230 -0.38224 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.99290 10.04050 -0.04760 -0.47408 保德信新世紀基金 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.27310 8.32470 -0.05160 -0.61984 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92800 10.93150 -0.00350 -0.03202 保德信新興趨勢組合基金 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854 保德信瑞騰基金 15.52790 15.52440 0.00350 0.02255 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.88250 9.88770 -0.00520 -0.05259 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.03450 10.03980 -0.00530 -0.05279 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.82150 9.82300 -0.00150 -0.01527 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.88610 9.88780 -0.00170 -0.01719 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95730 9.96820 -0.01090 -0.10935 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95750 9.96840 -0.01090 -0.10935 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93910 9.94610 -0.00700 -0.07038 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.93920 9.94620 -0.00700 -0.07038 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96200 9.96610 -0.00410 -0.04114 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.89260 9.90760 -0.01500 -0.15140 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.83380 9.84560 -0.01180 -0.11985 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.98430 1.98600 -0.00170 -0.08560 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65150 2.65380 -0.00230 -0.08667 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31440 0.31440 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45630 0.45640 -0.00010 -0.02191 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.84020 8.84430 -0.00410 -0.04636 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.94790 11.95340 -0.00550 -0.04601 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.69930 9.70740 -0.00810 -0.08344 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.68720 11.69710 -0.00990 -0.08464 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.27140 9.27160 -0.00020 -0.00216 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19650 11.19680 -0.00030 -0.00268 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.29640 10.30160 -0.00520 -0.05048 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11640 10.11950 -0.00310 -0.03063 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.19140 10.19150 -0.00010 -0.00098 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67580 10.67640 -0.00060 -0.00562 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.08880 10.08770 0.00110 0.01090 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92840 9.93300 -0.00460 -0.04631 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15720 10.16190 -0.00470 -0.04625 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.87810 9.88030 -0.00220 -0.02227 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99850 9.99950 -0.00100 -0.01000 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.73770 10.76380 -0.02610 -0.24248 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.59600 6.60920 -0.01320 -0.19972 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.05690 11.07910 -0.02220 -0.20038 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63700 11.63690 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.35000 19.87000 -0.52000 -2.61701 施羅德樂活中小基金-I類型 4389.210004507.77000 -118.56000 -2.63013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.65320 10.60740 0.04580 0.43177 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.02180 11.96390 0.05790 0.48396 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.29380 11.23730 0.05650 0.50279 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.58150 9.54040 0.04110 0.43080 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.34720 10.29740 0.04980 0.48362 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.15800 10.10720 0.05080 0.50261 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.97460 10.92750 0.04710 0.43102 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.90190 11.84460 0.05730 0.48376 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.87320 11.81380 0.05940 0.50280 柏瑞五國金勢力建設基金 6.96000 6.90000 0.06000 0.86957 柏瑞巨人基金 12.99000 13.21000 -0.22000 -1.66540 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63850 13.63840 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.06000 16.07000 -0.01000 -0.06223 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.37520 13.42480 -0.04960 -0.36947 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.94120 11.98120 -0.04000 -0.33386 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.61210 12.65220 -0.04010 -0.31694 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.13040 9.16420 -0.03380 -0.36883 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.88090 6.90640 -0.02550 -0.36922 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.07920 9.10960 -0.03040 -0.33371 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.72070 8.74640 -0.02570 -0.29384 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.12720 11.16260 -0.03540 -0.31713 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.60150 8.62920 -0.02770 -0.32100 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.11830 12.15880 -0.04050 -0.33309 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.58720 11.63010 -0.04290 -0.36887 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.71290 11.74740 -0.03450 -0.29368 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.48090 11.51750 -0.03660 -0.31778 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.11870 9.15250 -0.03380 -0.36930 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.14360 10.17750 -0.03390 -0.33309 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.96810 9.99740 -0.02930 -0.29308 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.89710 9.92860 -0.03150 -0.31727 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.72840 9.75980 -0.03140 -0.32173 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.03100 10.05570 -0.02470 -0.24563 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01740 10.03860 -0.02120 -0.21118 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.97580 9.99520 -0.01940 -0.19409 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.03600 10.05920 -0.02320 -0.23063 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98480 10.00930 -0.02450 -0.24477 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.95810 9.97930 -0.02120 -0.21244 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.92970 9.94900 -0.01930 -0.19399 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.98990 10.01300 -0.02310 -0.23070 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.01180 10.03640 -0.02460 -0.24511 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.01740 10.03860 -0.02120 -0.21118 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.97580 9.99520 -0.01940 -0.19409 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.03600 10.05920 -0.02320 -0.23063 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98480 10.00930 -0.02450 -0.24477 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.95820 9.97930 -0.02110 -0.21144 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.92970 9.94900 -0.01930 -0.19399 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.98990 10.01300 -0.02310 -0.23070 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.72870 10.75280 -0.02410 -0.22413 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.01360 12.03630 -0.02270 -0.18860 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.48540 11.50610 -0.02070 -0.17990 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.30860 9.32940 -0.02080 -0.22295 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.15100 10.17010 -0.01910 -0.18781 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.01260 10.03070 -0.01810 -0.18045 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44000 10.46340 -0.02340 -0.22364 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.18580 11.20690 -0.02110 -0.18828 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.09610 11.11610 -0.02000 -0.17992 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.30870 9.32950 -0.02080 -0.22295 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.15130 10.17050 -0.01920 -0.18878 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.01300 10.03100 -0.01800 -0.17944 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.57000 13.44000 0.13000 0.96726 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.90000 14.75000 0.15000 1.01695 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.43000 10.33000 0.10000 0.96805 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.91000 11.80000 0.11000 0.93220 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.49000 12.37000 0.12000 0.97009 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.91000 12.78000 0.13000 1.01721 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.41000 13.40000 0.01000 0.07463 柏瑞拉丁美洲基金 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.32510 11.36230 -0.03720 -0.32740 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.50760 7.53220 -0.02460 -0.32660 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.47480 11.48920 -0.01440 -0.12534 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.19020 11.20160 -0.01140 -0.10177 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.37950 10.38900 -0.00950 -0.09144 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.55980 8.57050 -0.01070 -0.12485 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72800 9.73780 -0.00980 -0.10064 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.76210 9.77100 -0.00890 -0.09109 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.76410 10.77510 -0.01100 -0.10209 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07700 10.08960 -0.01260 -0.12488 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.36280 10.37220 -0.00940 -0.09063 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.07840 10.08860 -0.01020 -0.10110 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.24890 9.26050 -0.01160 -0.12526 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.22250 9.23030 -0.00780 -0.08450 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.78350 9.79240 -0.00890 -0.09089 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.45550 12.46950 -0.01400 -0.11227 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.03260 12.04290 -0.01030 -0.08553 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.50210 11.50980 -0.00770 -0.06690 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.57390 7.58240 -0.00850 -0.11210 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63610 9.64430 -0.00820 -0.08502 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.31930 10.32620 -0.00690 -0.06682 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.70690 10.71900 -0.01210 -0.11288 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52040 11.52810 -0.00770 -0.06679 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.42610 10.43500 -0.00890 -0.08529 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.65910 9.66990 -0.01080 -0.11169 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.53890 10.54590 -0.00700 -0.06638 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.16680 11.19530 -0.02850 -0.25457 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.81020 11.83560 -0.02540 -0.21461 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.91480 10.93800 -0.02320 -0.21210 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.27950 9.30320 -0.02370 -0.25475 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92850 9.95000 -0.02150 -0.21608 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.93380 9.95500 -0.02120 -0.21296 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13190 11.15600 -0.02410 -0.21603 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96330 9.98870 -0.02540 -0.25429 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.39650 10.41860 -0.02210 -0.21212 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.59260 9.61710 -0.02450 -0.25475 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.43300 9.45710 -0.02410 -0.25483 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14970 10.17160 -0.02190 -0.21531 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.69250 9.71310 -0.02060 -0.21208 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.21000 18.22000 -0.01000 -0.05488 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.95000 16.94000 0.01000 0.05903 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.12780 13.14740 -0.01960 -0.14908 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.97270 10.97670 -0.00400 -0.03644 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.74430 11.74670 -0.00240 -0.02043 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.20100 12.20950 -0.00850 -0.06962 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.43030 11.43110 -0.00080 -0.00700 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.13550 10.13930 -0.00380 -0.03748 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.59360 10.59580 -0.00220 -0.02076 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.44770 10.45500 -0.00730 -0.06982 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.57590 10.57660 -0.00070 -0.00662 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.38870 10.39090 -0.00220 -0.02117 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.51580 10.51660 -0.00080 -0.00761 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.92000 13.70000 0.22000 1.60584 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.13000 31.09000 -0.96000 -3.08781 國泰大中華基金 21.66000 22.08000 -0.42000 -1.90217 國泰小龍基金 16.13000 16.51000 -0.38000 -2.30164 國泰中小成長基金 45.44000 46.31000 -0.87000 -1.87864 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.31450 4.26640 0.04810 1.12741 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.17000 19.98000 0.19000 0.95095 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.79040 0.78230 0.00810 1.03541 國泰中國內需增長基金美元級別 0.75090 0.74320 0.00770 1.03606 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08610 2.08630 -0.00020 -0.00959 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.70060 9.71710 -0.01650 -0.16980 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.40530 8.41960 -0.01430 -0.16984 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32770 0.32800 -0.00030 -0.09146 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.37300 11.37200 0.00100 0.00879 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.80830 1.80970 -0.00140 -0.07736 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.15300 10.16880 -0.01580 -0.15538 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.35070 0.35090 -0.00020 -0.05700 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.83450 4.77300 0.06150 1.28850 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.59000 22.34000 0.25000 1.11907 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76360 0.75450 0.00910 1.20610 國泰中港台基金人民幣級別 3.65130 3.61500 0.03630 1.00415 國泰中港台基金台幣級別 17.07000 16.93000 0.14000 0.82693 國泰中港台基金美元級別 0.58390 0.57860 0.00530 0.91600 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.09000 27.11000 -0.02000 -0.07377 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.26000 35.29000 -0.03000 -0.08501 國泰台灣貨幣市場基金 12.39670 12.39660 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.61000 29.18000 -0.57000 -1.95339 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22440 2.23700 -0.01260 -0.56325 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35470 0.35700 -0.00230 -0.64426 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46110 0.46090 0.00020 0.04339 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46290 0.46240 0.00050 0.10813 國泰全球資源基金台幣級別 5.56000 5.57000 -0.01000 -0.17953 國泰全球資源基金美元級別 0.18670 0.18680 -0.00010 -0.05353 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41790 0.41940 -0.00150 -0.35765 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.38100 0.38230 -0.00130 -0.34005 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44110 0.44260 -0.00150 -0.33891 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48880 0.48710 0.00170 0.34900 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.20000 19.42000 -0.22000 -1.13285 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.01000 21.37000 -0.36000 -1.68460 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38770 2.38300 0.00470 0.19723 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.35830 11.35400 0.00430 0.03787 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.38640 10.38250 0.00390 0.03756 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38170 0.38130 0.00040 0.10490 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34900 0.34870 0.00030 0.08603 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49300 0.48910 0.00390 0.79738 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41390 0.41130 0.00260 0.63214 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.20000 18.22000 -0.02000 -0.10977 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62030 0.62050 -0.00020 -0.03223 國泰科技生化基金 37.38000 38.32000 -0.94000 -2.45303 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.25000 25.35000 -0.10000 -0.39448 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.88000 13.82000 0.06000 0.43415 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.52020 37.94570 -0.42550 -1.12134 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.72900 19.52410 0.20490 1.04947 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.05470 19.46410 -0.40940 -2.10336 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.06460 39.44710 -0.38250 -0.96965 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.16060 39.38780 -0.22720 -0.57683 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 40.59400 40.77260 -0.17860 -0.43804 國泰紐幣2021保本基金 11.91070 11.91160 -0.00090 -0.00756 國泰紐幣八年期保本基金 12.18650 12.18600 0.00050 0.00410 國泰紐幣保本基金 12.25200 12.25110 0.00090 0.00735 國泰高科技基金 13.50000 13.91000 -0.41000 -2.94752 國泰國泰基金台幣I級別 23.64000 24.19000 -0.55000 -2.27367 國泰國泰基金台幣級別 23.64000 24.19000 -0.55000 -2.27367 國泰富時中國A50基金 20.05000 20.27000 -0.22000 -1.08535 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34060 0.34120 -0.00060 -0.17585 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44930 0.44700 0.00230 0.51454 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36500 0.36610 -0.00110 -0.30046 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48170 0.47980 0.00190 0.39600 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35470 0.35590 -0.00120 -0.33717 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46800 0.46630 0.00170 0.36457 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.85180 10.88870 -0.03690 -0.33888 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.94500 7.97200 -0.02700 -0.33869 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36690 0.36810 -0.00120 -0.32600 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27080 0.27150 -0.00070 -0.25783 國泰新興市場基金台幣級別 12.08000 11.98000 0.10000 0.83472 國泰新興市場基金美元級別 0.41180 0.40800 0.00380 0.93137 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.14690 2.14830 -0.00140 -0.06517 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44580 1.44670 -0.00090 -0.06221 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35280 0.35330 -0.00050 -0.14152 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37800 0.37850 -0.00050 -0.13210 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24000 0.24030 -0.00030 -0.12484 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.83660 10.85470 -0.01810 -0.16675 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.16250 7.17450 -0.01200 -0.16726 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.48000 14.25000 0.23000 1.61404 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.83000 34.99000 -1.16000 -3.31523 國泰價值卓越基金 16.08000 16.60000 -0.52000 -3.13253 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39400 0.39650 -0.00250 -0.63052 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.11080 12.13530 -0.02450 -0.20189 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41360 0.41430 -0.00070 -0.16896 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.65560 9.65760 -0.00200 -0.02071 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.63990 8.65450 -0.01460 -0.16870 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.57690 10.57920 -0.00230 -0.02174 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55510 9.57130 -0.01620 -0.16926 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07100 11.06990 0.00110 0.00994 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13370 10.12160 0.01210 0.11955 第一金大中華基金 28.15000 28.93000 -0.78000 -2.69616 第一金小型精選基金 40.39000 41.46000 -1.07000 -2.58080 第一金中國世紀基金-人民幣 14.16000 14.03000 0.13000 0.92659 第一金中國世紀基金-美元 9.69610 9.61450 0.08160 0.84872 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643 第一金中概平衡基金 25.58000 25.95000 -0.37000 -1.42582 第一金台灣貨幣市場基金 15.22780 15.22760 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.59900 177.59700 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.66670 13.69650 -0.02980 -0.21757 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.66720 13.69710 -0.02990 -0.21829 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.49000 12.52000 -0.03000 -0.23962 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.49000 12.53000 -0.04000 -0.31923 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.03980 10.06010 -0.02030 -0.20179 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.04060 10.06100 -0.02040 -0.20276 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50780 9.53920 -0.03140 -0.32917 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53140 9.56280 -0.03140 -0.32836 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.38130 10.40240 -0.02110 -0.20284 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.83550 9.86790 -0.03240 -0.32834 第一金全球大趨勢基金 22.71000 22.79000 -0.08000 -0.35103 第一金全球不動產證券化基金A 7.89930 7.93350 -0.03420 -0.43108 第一金全球不動產證券化基金B 5.66770 5.69220 -0.02450 -0.43041 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.30590 9.31750 -0.01160 -0.12450 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.30700 9.31850 -0.01150 -0.12341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.50020 9.51190 -0.01170 -0.12300 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.50130 9.51310 -0.01180 -0.12404 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.60850 8.68290 -0.07440 -0.85686 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03790 10.12460 -0.08670 -0.85633 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.84390 9.85230 -0.00840 -0.08526 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.12960 8.13700 -0.00740 -0.09094 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.94680 8.96990 -0.02310 -0.25753 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.94690 8.97010 -0.02320 -0.25864 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.04560 11.05490 -0.00930 -0.08413 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.04650 11.05580 -0.00930 -0.08412 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.99900 10.00810 -0.00910 -0.09093 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.66820 14.70620 -0.03800 -0.25839 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 15.19500 15.30470 -0.10970 -0.71677 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 15.21370 15.32360 -0.10990 -0.71719 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.64000 13.75000 -0.11000 -0.80000 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.67000 13.78000 -0.11000 -0.79826 第一金亞洲科技基金 21.09000 21.03000 0.06000 0.28531 第一金亞洲新興市場基金 14.07000 13.97000 0.10000 0.71582 第一金店頭市場基金 10.27000 10.44000 -0.17000 -1.62835 第一金創新趨勢基金 24.77000 25.57000 -0.80000 -3.12867 第一金電子基金 34.97000 36.00000 -1.03000 -2.86111 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.73000 20.15000 -0.42000 -2.08437 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.02000 19.70000 0.32000 1.62437 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(新台幣) 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957 統一大滿貫基金 32.56000 33.16000 -0.60000 -1.80941 統一大龍印基金 16.59000 16.49000 0.10000 0.60643 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 統一中小基金 26.07000 26.63000 -0.56000 -2.10289 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.66370 9.67940 -0.01570 -0.16220 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89590 9.89720 -0.00130 -0.01314 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.39310 9.39600 -0.00290 -0.03086 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.26140 11.27960 -0.01820 -0.16135 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.44590 11.44730 -0.00140 -0.01223 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.87230 10.87560 -0.00330 -0.03034 統一台灣動力基金 16.82000 17.24000 -0.42000 -2.43619 統一全天候基金 109.32000 111.69000 -2.37000 -2.12194 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.64960 8.68540 -0.03580 -0.41219 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.16870 9.19300 -0.02430 -0.26433 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.97740 9.00380 -0.02640 -0.29321 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.81420 8.85060 -0.03640 -0.41127 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.34300 9.36780 -0.02480 -0.26474 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.14820 9.17500 -0.02680 -0.29210 統一全球債券組合基金 12.13720 12.16400 -0.02680 -0.22032 統一全球新科技基金(人民幣) 14.95000 15.08000 -0.13000 -0.86207 統一全球新科技基金(美元) 15.41000 15.52000 -0.11000 -0.70876 統一全球新科技基金(新台幣) 14.05000 14.17000 -0.12000 -0.84686 統一亞太基金 26.81000 26.69000 0.12000 0.44961 統一亞洲大金磚基金 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882 統一奔騰基金 58.29000 59.46000 -1.17000 -1.96771 統一強棒貨幣市場基金 16.63580 16.63570 0.00010 0.00060 統一強漢基金(新台幣) 25.01000 24.85000 0.16000 0.64386 統一統信基金 32.36000 33.07000 -0.71000 -2.14696 統一黑馬基金 59.25000 60.25000 -1.00000 -1.65975 統一新亞洲科技能源基金 19.64000 19.67000 -0.03000 -0.15252 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.42070 8.43220 -0.01150 -0.13638 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.51640 10.53070 -0.01430 -0.13579 統一經建基金 46.38000 47.39000 -1.01000 -2.13125 統一龍馬基金 68.05000 69.87000 -1.82000 -2.60484 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 22.27000 22.90000 -0.63000 -2.75109 野村中小基金 49.16000 50.43000 -1.27000 -2.51834 野村中國機會基金 14.24000 14.01000 0.23000 1.64168 野村巴西基金 6.45000 6.47000 -0.02000 -0.30912 野村日本領先基金 12.43000 12.45000 -0.02000 -0.16064 野村台灣高股息基金 22.66000 22.70000 -0.04000 -0.17621 野村台灣運籌基金 37.08000 37.88000 -0.80000 -2.11193 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.74120 9.75050 -0.00930 -0.09538 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.74170 9.74920 -0.00750 -0.07693 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.75490 9.76270 -0.00780 -0.07990 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.82300 9.83230 -0.00930 -0.09459 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.80450 9.81200 -0.00750 -0.07644 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.78480 9.79260 -0.00780 -0.07965 野村平衡基金 19.17000 19.56000 -0.39000 -1.99387 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.79000 8.86000 -0.07000 -0.79007 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.60000 12.70000 -0.10000 -0.78740 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 野村全球生技醫療基金 15.76000 15.99000 -0.23000 -1.43840 野村全球品牌基金 27.30000 27.40000 -0.10000 -0.36496 野村全球氣候變遷基金 8.48000 8.55000 -0.07000 -0.81871 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.06000 19.07000 -0.01000 -0.05244 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163 野村全球短期收益基金-美元計價 10.63720 10.64110 -0.00390 -0.03665 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.43400 10.43900 -0.00500 -0.04790 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.67040 9.71040 -0.04000 -0.41193 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.41960 9.45850 -0.03890 -0.41127 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84390 8.88440 -0.04050 -0.45586 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.05510 11.10090 -0.04580 -0.41258 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.58450 10.62820 -0.04370 -0.41117 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98750 10.03300 -0.04550 -0.45350 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.40910 11.42000 -0.01090 -0.09545 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.98830 10.99590 -0.00760 -0.06912 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.49890 10.51040 -0.01150 -0.10942 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.62240 10.63030 -0.00790 -0.07432 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.63590 10.65080 -0.01490 -0.13990 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.06620 10.07230 -0.00610 -0.06056 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.62890 9.64110 -0.01220 -0.12654 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.87060 9.87880 -0.00820 -0.08301 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.04200 12.05110 -0.00910 -0.07551 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.81000 12.83200 -0.02200 -0.17145 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.11270 11.11940 -0.00670 -0.06026 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.63330 10.64670 -0.01340 -0.12586 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.13370 11.14260 -0.00890 -0.07987 野村成長基金 28.70000 28.99000 -0.29000 -1.00034 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.96250 9.89720 0.06530 0.65978 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.96120 9.89570 0.06550 0.66190 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.76200 9.70480 0.05720 0.58940 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.13200 10.06570 0.06630 0.65867 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.09580 10.02940 0.06640 0.66205 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.89690 9.83890 0.05800 0.58950 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.53000 9.40000 0.13000 1.38298 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.52000 13.34000 0.18000 1.34933 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.19400 10.19680 -0.00280 -0.02746 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.11570 10.11900 -0.00330 -0.03261 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91530 9.92340 -0.00810 -0.08163 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.55420 10.55700 -0.00280 -0.02652 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.41770 10.42110 -0.00340 -0.03263 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.21600 10.22440 -0.00840 -0.08216 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.07290 9.08540 -0.01250 -0.13758 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90620 9.91970 -0.01350 -0.13609 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.79160 9.80400 -0.01240 -0.12648 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.53000 13.54860 -0.01860 -0.13728 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.75270 12.77020 -0.01750 -0.13704 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.45930 10.47250 -0.01320 -0.12604 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.33160 10.37290 -0.04130 -0.39815 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.02310 10.06070 -0.03760 -0.37373 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.40120 9.43920 -0.03800 -0.40258 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.97360 11.01790 -0.04430 -0.40207 野村泰國基金 44.80000 44.38000 0.42000 0.94637 野村高科技基金 11.49000 11.81000 -0.32000 -2.70957 野村貨幣市場基金 16.24300 16.24280 0.00020 0.00123 野村新馬基金 17.35000 17.20000 0.15000 0.87209 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.08690 8.09590 -0.00900 -0.11117 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80770 11.82080 -0.01310 -0.11082 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 野村精選貨幣市場基金 12.06830 12.06820 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.34000 12.31000 0.03000 0.24370 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 野村歐洲高股息基金季配型 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 野村歐洲高股息基金累積型 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 野村積極成長基金 12.12000 12.25000 -0.13000 -1.06122 野村優質基金 33.43000 34.30000 -0.87000 -2.53644 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.73520 8.76510 -0.02990 -0.34113 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08760 8.11360 -0.02600 -0.32045 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.90360 7.93000 -0.02640 -0.33291 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.58270 11.62220 -0.03950 -0.33987 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53640 10.57030 -0.03390 -0.32071 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32530 10.35970 -0.03440 -0.33206 野村環球基金-人民幣計價 15.32000 15.34000 -0.02000 -0.13038 野村環球基金-美元計價 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327 野村環球基金-新臺幣計價 16.29000 16.33000 -0.04000 -0.24495 野村鴻利基金 22.02000 22.45000 -0.43000 -1.91537 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84620 16.84610 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.44000 20.87000 -0.43000 -2.06037 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.05000 13.03000 0.02000 0.15349 野村鑫平衡組合基金 14.74000 14.73000 0.01000 0.06789 野村鑫全球債券組合基金 13.25240 13.27190 -0.01950 -0.14693 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.92050 9.92830 -0.00780 -0.07856 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.94570 9.94980 -0.00410 -0.04121 凱基台商天下基金 13.54000 13.50000 0.04000 0.29630 凱基台灣精五門基金 20.84000 21.00000 -0.16000 -0.76190 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.94470 10.98850 -0.04380 -0.39860 凱基亞太高股息基金 13.37000 13.26000 0.11000 0.82956 凱基亞洲四金磚基金 17.95000 17.94000 0.01000 0.05574 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.73000 13.59000 0.14000 1.03017 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.58210 13.45310 0.12900 0.95889 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.75000 12.64000 0.11000 0.87025 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52790 11.52780 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.99000 27.28000 -0.29000 -1.06305 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.24000 20.41000 -0.17000 -0.83293 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.59560 20.74920 -0.15360 -0.74027 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.64000 18.52000 0.12000 0.64795 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.70210 18.56030 0.14180 0.76400 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03210 10.05080 -0.01870 -0.18605 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.00070 8.04590 -0.04520 -0.56178 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361 凱基資源國基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.75740 11.80450 -0.04710 -0.39900 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.07600 11.16590 -0.08990 -0.80513 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.81000 10.91000 -0.10000 -0.91659 凱基護城河基金-台幣計價A 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032 凱基護城河基金-美元計價B 12.80230 12.84230 -0.04000 -0.31147 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.02000 14.88000 0.14000 0.94086 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.21000 30.76000 -0.55000 -1.78804 富邦NASDAQ-100基金 27.35000 27.58000 -0.23000 -0.83394 富邦上証180基金 30.83000 31.23000 -0.40000 -1.28082 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24140 0.23880 0.00260 1.08878 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.09000 7.02000 0.07000 0.99715 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.24000 7.12000 0.12000 1.68539 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.85000 42.13000 -1.28000 -3.03822 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.79860 11.68840 0.11020 0.94282 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.21520 11.11310 0.10210 0.91874 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.85370 10.77160 0.08210 0.76219 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.43270 10.33530 0.09740 0.94240 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.83680 9.74720 0.08960 0.91924 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.52900 9.45690 0.07210 0.76241 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.83780 20.86560 -0.02780 -0.13323 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.21060 11.20960 0.00100 0.00892 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68560 10.70460 -0.01900 -0.17749 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.05150 13.06610 -0.01460 -0.11174 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93500 1.93660 -0.00160 -0.08262 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72290 9.73380 -0.01090 -0.11198 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.48940 1.49070 -0.00130 -0.08721 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58360 11.58570 -0.00210 -0.01813 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74980 1.75050 -0.00070 -0.03999 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10620 10.10800 -0.00180 -0.01781 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54600 1.54660 -0.00060 -0.03879 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.84000 23.84000 0.00000 0.00000 富邦日本東証基金 22.31000 22.29000 0.02000 0.08973 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.77000 41.88000 -0.11000 -0.26266 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.34000 46.82000 -0.48000 -1.02520 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.05000 51.39000 -1.34000 -2.60751 富邦台灣心基金 22.19000 22.74000 -0.55000 -2.41865 富邦台灣釆吉50基金 46.66000 47.98000 -1.32000 -2.75115 富邦台灣科技指數基金 53.57000 56.10000 -2.53000 -4.50980 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29160 0.29280 -0.00120 -0.40984 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.30510 2.30720 -0.00210 -0.09102 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34250 0.34310 -0.00060 -0.17488 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.72200 10.74310 -0.02110 -0.19641 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.01120 2.01300 -0.00180 -0.08942 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33060 0.33130 -0.00070 -0.21129 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.29910 9.31740 -0.01830 -0.19641 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.90000 22.84000 0.06000 0.26270 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.95000 14.99000 -0.04000 -0.26684 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.64000 28.44000 0.20000 0.70323 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61840 15.61820 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 64.57000 66.13000 -1.56000 -2.35899 富邦科技基金 24.76000 25.48000 -0.72000 -2.82575 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 38.67230 38.67340 -0.00110 -0.00284 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.91370 38.31310 -0.39940 -1.04246 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.28130 37.40310 -0.12180 -0.32564 富邦恒生國企ETF基金 21.17000 21.47000 -0.30000 -1.39730 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.01000 12.78000 0.23000 1.79969 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 32.77000 33.94000 -1.17000 -3.44726 富邦高成長基金 24.90000 25.50000 -0.60000 -2.35294 富邦基金 13.26000 13.64000 -0.38000 -2.78592 富邦深証100基金 11.11000 11.27000 -0.16000 -1.41970 富邦富時歐洲ETF基金 20.84000 20.84000 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40160 0.40290 -0.00130 -0.32266 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.26110 12.29860 -0.03750 -0.30491 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.61830 9.64770 -0.02940 -0.30474 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30280 0.30380 -0.00100 -0.32916 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.99470 9.02220 -0.02750 -0.30480 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.91200 9.91940 -0.00740 -0.07460 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.96220 9.97850 -0.01630 -0.16335 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.91200 9.91940 -0.00740 -0.07460 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.96220 9.97850 -0.01630 -0.16335 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.84000 19.93000 -0.09000 -0.45158 富邦精準基金 47.08000 48.30000 -1.22000 -2.52588 富邦精銳中小基金 12.07000 12.33000 -0.26000 -2.10868 富邦臺灣公司治理100基金 21.14000 21.61000 -0.47000 -2.17492 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.85000 7.72000 0.13000 1.68394 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.66000 15.16000 -0.50000 -3.29815 富邦標普美國特別股ETF基金 19.21000 19.26000 -0.05000 -0.25961 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.25150 10.20910 0.04240 0.41532 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.36140 11.32750 0.03390 0.29927 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.89500 10.87380 0.02120 0.19496 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.06940 10.02780 0.04160 0.41485 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.11440 11.08140 0.03300 0.29780 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.63660 10.61580 0.02080 0.19593 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.95000 30.37000 -0.42000 -1.38294 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.26370 9.27570 -0.01200 -0.12937 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72090 9.73210 -0.01120 -0.11508 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.56040 9.57260 -0.01220 -0.12745 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99340 10.00630 -0.01290 -0.12892 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.95460 9.96610 -0.01150 -0.11539 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78970 9.80220 -0.01250 -0.12752 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.84000 9.85230 -0.01230 -0.12484 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.77630 8.80330 -0.02700 -0.30670 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.67990 9.70830 -0.02840 -0.29253 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29000 9.31820 -0.02820 -0.30263 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.59010 10.62270 -0.03260 -0.30689 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.30530 10.33560 -0.03030 -0.29316 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94170 9.97220 -0.03050 -0.30585 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.39220 9.42080 -0.02860 -0.30358 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.75070 9.78030 -0.02960 -0.30265 富達卓越領航全球組合基金 14.78000 14.83000 -0.05000 -0.33715 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.99800 9.02530 -0.02730 -0.30248 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.61800 9.64580 -0.02780 -0.28821 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.43060 9.45870 -0.02810 -0.29708 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.99180 10.02210 -0.03030 -0.30233 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.90750 9.93610 -0.02860 -0.28784 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.74580 9.77510 -0.02930 -0.29974 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.49590 9.52400 -0.02810 -0.29504 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.78160 9.81060 -0.02900 -0.29560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.03000 9.88000 0.15000 1.51822 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.79000 11.61000 0.18000 1.55039 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.85000 9.72000 0.13000 1.33745 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.30000 11.21000 0.09000 0.80285 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.51000 10.43000 0.08000 0.76702 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.64560 9.65640 -0.01080 -0.11184 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.40110 9.41380 -0.01270 -0.13491 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.83130 8.84700 -0.01570 -0.17746 富蘭克林華美中華基金 14.50000 14.35000 0.15000 1.04530 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.59000 21.12000 -0.53000 -2.50947 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.90000 20.09000 -0.19000 -0.94574 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.16340 8.20490 -0.04150 -0.50580 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.49210 9.53670 -0.04460 -0.46767 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.07190 10.11920 -0.04730 -0.46743 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.46580 9.51400 -0.04820 -0.50662 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.11500 11.15910 -0.04410 -0.39519 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.99050 9.02620 -0.03570 -0.39552 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.49370 9.53130 -0.03760 -0.39449 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.05830 13.10760 -0.04930 -0.37612 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.54650 10.58630 -0.03980 -0.37596 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.20260 10.24230 -0.03970 -0.38761 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.88370 7.91430 -0.03060 -0.38664 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.43650 9.47320 -0.03670 -0.38741 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.59800 10.64410 -0.04610 -0.43310 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.65040 7.68370 -0.03330 -0.43338 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.17290 9.21280 -0.03990 -0.43309 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.50820 10.54790 -0.03970 -0.37638 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.93730 7.96730 -0.03000 -0.37654 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.34120 8.36540 -0.02420 -0.28929 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.55500 9.57880 -0.02380 -0.24847 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.17680 10.20220 -0.02540 -0.24897 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.67990 12.71670 -0.03680 -0.28938 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.24000 8.26000 -0.02000 -0.24213 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.83000 10.76000 0.07000 0.65056 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.84160 12.86120 -0.01960 -0.15240 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 40.72000 41.25000 -0.53000 -1.28485 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28740 10.28720 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.23000 13.31000 -0.08000 -0.60105 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.48000 13.57000 -0.09000 -0.66323 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.88000 14.99000 -0.11000 -0.73382 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.68890 7.63620 0.05270 0.69013 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.22970 11.18800 0.04170 0.37272 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.16460 10.21150 -0.04690 -0.45929 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.34210 11.39450 -0.05240 -0.45987 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.31880 7.33620 -0.01740 -0.23718 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.72110 9.74080 -0.01970 -0.20224 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.63560 10.65720 -0.02160 -0.20268 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.94580 10.97180 -0.02600 -0.23697 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.53000 19.57000 -0.04000 -0.20439 復華人民幣貨幣市場基金 11.51390 11.51300 0.00090 0.00782 復華人生目標基金 36.46120 37.09460 -0.63340 -1.70753 復華大中華中小策略基金 9.83000 9.69000 0.14000 1.44479 復華中小精選基金 69.17000 70.63000 -1.46000 -2.06711 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.25000 9.08000 0.17000 1.87225 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.59000 8.45000 0.14000 1.65680 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.32000 11.28000 0.04000 0.35461 復華台灣智能基金 11.72000 11.93000 -0.21000 -1.76027 復華全方位基金 28.40000 29.01000 -0.61000 -2.10272 復華全球大趨勢基金-美元 13.46000 13.53000 -0.07000 -0.51737 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.10000 20.23000 -0.13000 -0.64261 復華全球平衡基金-新臺幣 20.18000 20.28000 -0.10000 -0.49310 復華全球物聯網科技基金-美元 16.03000 16.14000 -0.11000 -0.68154 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.65000 14.77000 -0.12000 -0.81246 復華全球原物料基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.33000 13.30000 0.03000 0.22556 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47520 11.48670 -0.01150 -0.10012 復華全球債券基金 13.62930 13.68460 -0.05530 -0.40410 復華全球債券組合基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.69000 13.82000 -0.13000 -0.94067 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.67000 9.76000 -0.09000 -0.92213 復華全球戰略配置強基金-美元 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.41900 13.41890 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653 復華亞太成長基金 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875 復華亞太神龍科技基金-美元 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 復華東協世紀基金 13.90000 13.82000 0.08000 0.57887 復華南非幣長期收益基金A 13.72000 13.67000 0.05000 0.36576 復華南非幣長期收益基金B 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 復華南非幣短期收益基金A 13.47000 13.47000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 復華美國新星基金-美元 12.53000 12.64000 -0.11000 -0.87025 復華美國新星基金-新臺幣 12.04000 12.16000 -0.12000 -0.98684 復華恒生基金 21.44000 21.62000 -0.18000 -0.83256 復華恒生單日反向一倍基金 8.27000 8.17000 0.10000 1.22399 復華恒生單日正向二倍基金 35.96000 36.89000 -0.93000 -2.52101 復華神盾基金 25.09910 25.53810 -0.43900 -1.71900 復華高成長基金 63.72000 65.36000 -1.64000 -2.50918 復華高益策略組合基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675 復華貨幣市場基金 14.37880 14.37870 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 17.90000 17.95000 -0.05000 -0.27855 復華富時台灣高股息低波動基金 49.90000 50.10000 -0.20000 -0.39920 復華復華基金 20.18000 20.69000 -0.51000 -2.46496 復華華人世紀基金 19.76000 19.64000 0.12000 0.61100 復華傳家二號基金 28.53500 29.01510 -0.48010 -1.65466 復華傳家基金 23.66600 24.03730 -0.37130 -1.54468 復華奧林匹克全球組合基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 復華新興人民幣短期收益基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 復華新興人民幣債券基金A 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 復華新興人民幣債券基金B 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.64000 18.74000 -0.10000 -0.53362 復華新興市場高收益債券基金A 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 復華新興市場高收益債券基金B 6.15000 6.17000 -0.02000 -0.32415 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.46000 13.50000 -0.04000 -0.29630 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.07000 14.10000 -0.03000 -0.21277 復華新興市場短期收益基金 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 復華滬深300 A股基金 23.46000 23.80000 -0.34000 -1.42857 復華數位經濟基金 56.18000 57.51000 -1.33000 -2.31264 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.42000 11.27000 0.15000 1.33097 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.95190 9.96320 -0.01130 -0.11342 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.78510 9.79910 -0.01400 -0.14287 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.10830 10.11970 -0.01140 -0.11265 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.90770 9.92190 -0.01420 -0.14312 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.91300 9.92020 -0.00720 -0.07258 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.92650 9.94250 -0.01600 -0.16093 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.96080 9.96390 -0.00310 -0.03111 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.97330 9.98520 -0.01190 -0.11918 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.95980 9.96300 -0.00320 -0.03212 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.97540 9.98740 -0.01200 -0.12015 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29610 9.29580 0.00030 0.00323 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.19450 9.20240 -0.00790 -0.08585 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.72250 8.73770 -0.01520 -0.17396 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37320 11.37280 0.00040 0.00352 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.25810 11.26790 -0.00980 -0.08697 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.80420 10.82310 -0.01890 -0.17463 景順主流基金 19.47000 19.84000 -0.37000 -1.86492 景順台灣科技基金 34.77000 35.42000 -0.65000 -1.83512 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 景順全球科技基金 20.27000 20.46000 -0.19000 -0.92864 景順全球康健基金 17.12000 17.26000 -0.14000 -0.81112 景順貨幣市場基金 15.91840 15.91820 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.74000 36.43000 -0.69000 -1.89404 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.16000 15.26000 -0.10000 -0.65531 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.47000 13.57000 -0.10000 -0.73692 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.92000 9.05000 -0.13000 -1.43646 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 8.62000 8.75000 -0.13000 -1.48571 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.01000 9.14000 -0.13000 -1.42232 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 8.71000 8.84000 -0.13000 -1.47059 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.76380 8.76950 -0.00570 -0.06500 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.40810 8.39390 0.01420 0.16917 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.07560 11.08240 -0.00680 -0.06136 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.60050 10.58260 0.01790 0.16915 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 華南永昌中國A股基金(美元) 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.41000 12.35000 0.06000 0.48583 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.57280 9.57550 -0.00270 -0.02820 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.29120 9.30200 -0.01080 -0.11610 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78720 9.79000 -0.00280 -0.02860 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.50100 9.51210 -0.01110 -0.11669 華南永昌永昌基金 19.85000 20.18000 -0.33000 -1.63528 華南永昌全球亨利組合基金 14.37070 14.39740 -0.02670 -0.18545 華南永昌全球神農水資源基金 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 華南永昌全球精品基金 15.06000 15.20000 -0.14000 -0.92105 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 華南永昌物聯網精選基金 12.68000 12.91000 -0.23000 -1.78156 華南永昌策略報酬基金 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18140 16.18130 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 25.01720 25.23520 -0.21800 -0.86387 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92080 11.92070 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18400 10.18880 -0.00480 -0.04711 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.50710 10.53170 -0.02460 -0.23358 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.94100 9.94570 -0.00470 -0.04726 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.22160 10.24550 -0.02390 -0.23327 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.06400 10.06750 -0.00350 -0.03477 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.32070 10.34330 -0.02260 -0.21850 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92140 9.92490 -0.00350 -0.03526 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.17040 10.19310 -0.02270 -0.22270 華頓中小型基金 25.16000 25.47000 -0.31000 -1.21712 華頓中國多重機會平衡基金 12.46980 12.33220 0.13760 1.11578 華頓台灣基金 28.64000 29.17000 -0.53000 -1.81694 華頓平安貨幣市場基金 11.50310 11.50300 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.10000 17.32000 -0.22000 -1.27021 華頓全球高收益債券基金A 13.46990 13.50730 -0.03740 -0.27689 華頓全球高收益債券基金B 8.53430 8.55800 -0.02370 -0.27693 華頓全球黑鑽油源基金 6.07000 6.05000 0.02000 0.33058 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.89670 2.85600 0.04070 1.42507 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.54900 13.38250 0.16650 1.24416 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46180 0.45570 0.00610 1.33860 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.73620 11.69640 0.03980 0.34028 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.71240 10.67300 0.03940 0.36916 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.91330 10.89570 0.01760 0.16153 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.95060 9.93450 0.01610 0.16206 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.70670 11.67750 0.02920 0.25005 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.78800 10.75980 0.02820 0.26209 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41480 2.41520 -0.00040 -0.01656 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96930 1.96770 0.00160 0.08131 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.31040 12.32470 -0.01430 -0.11603 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.16270 10.17440 -0.01170 -0.11499 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38430 0.38470 -0.00040 -0.10398 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.33020 0.33040 -0.00020 -0.06053 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.43000 3.39000 0.04000 1.17994 匯豐中國動力基金(台幣) 16.05000 15.88000 0.17000 1.07053 匯豐中國動力基金(美元) 0.55000 0.54000 0.01000 1.85185 匯豐太平洋精典基金 18.07000 17.81000 0.26000 1.45985 匯豐台灣精典基金 23.94000 24.38000 -0.44000 -1.80476 匯豐全球趨勢組合基金 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611 匯豐全球關鍵資源基金 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 25.22000 25.54000 -0.32000 -1.25294 匯豐成功基金 39.63000 39.79000 -0.16000 -0.40211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.41000 11.39000 0.02000 0.17559 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44900 2.44780 0.00120 0.04902 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.25450 2.25330 0.00120 0.05326 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.81550 11.82380 -0.00830 -0.07020 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.30590 8.31400 -0.00810 -0.09743 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39120 0.39130 -0.00010 -0.02556 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35510 0.35530 -0.00020 -0.05629 匯豐拉丁美洲基金 8.27000 8.34000 -0.07000 -0.83933 匯豐金磚動力基金 14.80000 14.69000 0.11000 0.74881 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97120 14.97120 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.23000 5.23000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.54000 11.43000 0.11000 0.96238 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.74890 5.79570 -0.04680 -0.80750 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25060 9.29750 -0.04690 -0.50444 匯豐龍鳳基金-A類型 51.33000 52.31000 -0.98000 -1.87345 匯豐龍鳳基金-I類型 51.33000 52.31000 -0.98000 -1.87345 匯豐龍騰電子基金 37.68000 38.62000 -0.94000 -2.43397 匯豐雙高收益債券組合基金 12.46750 12.51160 -0.04410 -0.35247 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.23000 20.81000 -0.58000 -2.78712 新光中國成長基金(人民幣) 11.55000 11.41000 0.14000 1.22699 新光中國成長基金(美元) 12.68000 12.51000 0.17000 1.35891 新光中國成長基金(新臺幣) 12.04000 11.88000 0.16000 1.34680 新光台灣富貴基金 23.70000 24.02000 -0.32000 -1.33222 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 新光全球生技醫療基金(美元) 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98370 10.00170 -0.01800 -0.17997 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.28970 9.30640 -0.01670 -0.17945 新光全球債券基金(B配息)美元 9.69220 9.70960 -0.01740 -0.17920 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.00910 9.02530 -0.01620 -0.17950 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 新光吉星貨幣市場基金 15.42310 15.42290 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 新光多重資產基金(A累積)美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 新光亞洲精選基金-美金 25.05000 24.74000 0.31000 1.25303 新光亞洲精選基金-新台幣 24.17000 23.87000 0.30000 1.25681 新光兩岸優勢基金 13.74000 13.58000 0.16000 1.17820 新光店頭基金 26.09000 26.69000 -0.60000 -2.24803 新光南非幣保本基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030 新光創新科技基金 15.82000 16.27000 -0.45000 -2.76583 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.83640 9.84780 -0.01140 -0.11576 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.15000 10.16220 -0.01220 -0.12005 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.77670 9.79690 -0.02020 -0.20619 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.44580 9.45670 -0.01090 -0.11526 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.76060 9.77240 -0.01180 -0.12075 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.39730 9.41680 -0.01950 -0.20708 新光澳幣八年期保本基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10770 10.11860 -0.01090 -0.10772 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.10820 10.11900 -0.01080 -0.10673 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.97410 9.99070 -0.01660 -0.16615 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97410 9.99070 -0.01660 -0.16615 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.00860 10.02110 -0.01250 -0.12474 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.00830 10.02080 -0.01250 -0.12474 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.98670 9.99940 -0.01270 -0.12701 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.98900 10.00180 -0.01280 -0.12798 瑞銀全球創新趨勢基金 7.27000 7.29000 -0.02000 -0.27435 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.02380 10.03230 -0.00850 -0.08473 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.81070 9.81890 -0.00820 -0.08351 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.00180 10.00940 -0.00760 -0.07593 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.82390 9.83130 -0.00740 -0.07527 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.84300 9.85810 -0.01510 -0.15317 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.08480 10.10000 -0.01520 -0.15050 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.91210 13.92980 -0.01770 -0.12707 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72570 8.73690 -0.01120 -0.12819 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.42960 37.00260 -0.57300 -1.54854 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.82510 37.30900 -0.48390 -1.29701 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.56540 39.18010 -0.61470 -1.56891 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07260 11.07160 0.00100 0.00903 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30250 10.29020 0.01230 0.11953 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.11470 12.95360 0.16110 1.24367 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.76140 10.60800 0.15340 1.44608 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.59000 10.45000 0.14000 1.33971 群益大印度基金-人民幣 13.06900 13.06920 -0.00020 -0.00153 群益大印度基金-美元 13.49320 13.46660 0.02660 0.19753 群益大印度基金-新臺幣 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.36620 12.45850 -0.09230 -0.74086 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.09130 13.16280 -0.07150 -0.54320 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.70000 11.77000 -0.07000 -0.59473 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.58390 11.67040 -0.08650 -0.74119 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.19050 11.25160 -0.06110 -0.54303 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.92320 9.99730 -0.07410 -0.74120 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.62510 9.67770 -0.05260 -0.54352 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.67360 9.74580 -0.07220 -0.74083 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.69720 9.75010 -0.05290 -0.54256 群益中小型股基金 48.09000 48.71000 -0.62000 -1.27284 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.78090 9.78080 0.00010 0.00102 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.96860 9.94870 0.01990 0.20003 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.89470 8.88480 0.00990 0.11143 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.73280 8.73280 0.00000 0.00000 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.90010 8.88240 0.01770 0.19927 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.94210 7.93330 0.00880 0.11092 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.47530 11.48520 -0.00990 -0.08620 群益中國高收益債券基金-美元 11.36340 11.35690 0.00650 0.05723 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.59740 10.59880 -0.00140 -0.01321 群益中國新機會基金N-人民幣 9.39820 9.30090 0.09730 1.04614 群益中國新機會基金N-美元 9.47390 9.35720 0.11670 1.24717 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.63000 9.52000 0.11000 1.15546 群益中國新機會基金-人民幣 8.33500 8.24870 0.08630 1.04623 群益中國新機會基金-美元 10.13000 10.00520 0.12480 1.24735 群益中國新機會基金-新臺幣 9.19000 9.09000 0.10000 1.10011 群益平衡王基金 19.43960 19.54920 -0.10960 -0.56064 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.89000 7.93000 -0.04000 -0.50441 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.76000 5.79000 -0.03000 -0.51813 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.74230 9.83560 -0.09330 -0.94859 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.20860 10.28580 -0.07720 -0.75055 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 8.88310 8.96820 -0.08510 -0.94891 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.30820 9.37870 -0.07050 -0.75170 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.39000 8.46000 -0.07000 -0.82742 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.92910 9.95120 -0.02210 -0.22208 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.77830 9.79740 -0.01910 -0.19495 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.47340 9.49450 -0.02110 -0.22223 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40320 9.42160 -0.01840 -0.19530 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.98620 10.00850 -0.02230 -0.22281 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.08480 10.10440 -0.01960 -0.19397 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.64010 9.66150 -0.02140 -0.22150 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.12320 10.14400 -0.02080 -0.20505 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.46380 7.47910 -0.01530 -0.20457 群益全球關鍵生技基金-美元 14.65570 14.80250 -0.14680 -0.99172 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.75000 13.90000 -0.15000 -1.07914 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 群益印度中小基金N-美元 10.21530 10.18420 0.03110 0.30537 群益印度中小基金N-新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 群益印度中小基金-人民幣 15.00620 14.99040 0.01580 0.10540 群益印度中小基金-美元 14.61050 14.56600 0.04450 0.30551 群益印度中小基金-新臺幣 16.07000 16.04000 0.03000 0.18703 群益多利策略組合基金 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 群益多重收益組合基金 13.65000 13.67000 -0.02000 -0.14631 群益多重資產組合基金 15.54000 15.53000 0.01000 0.06439 群益安家基金 23.98940 24.59850 -0.60910 -2.47617 群益安穩貨幣市場基金 16.06060 16.06040 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.73000 21.04000 -0.31000 -1.47338 群益亞太中小基金 13.51000 13.38000 0.13000 0.97160 群益亞太新趨勢平衡基金 17.42000 17.41000 0.01000 0.05744 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62220 9.64700 -0.02480 -0.25707 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.49780 7.51710 -0.01930 -0.25675 群益店頭市場基金 99.98000 102.25000 -2.27000 -2.22005 群益東方盛世基金 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 群益東協成長基金-人民幣 14.65550 14.56190 0.09360 0.64277 群益東協成長基金-美元 14.12200 14.00380 0.11820 0.84406 群益東協成長基金-新臺幣 13.28000 13.18000 0.10000 0.75873 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.23880 11.27170 -0.03290 -0.29188 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.80760 10.83390 -0.02630 -0.24276 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.08580 10.11520 -0.02940 -0.29065 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.07020 10.09970 -0.02950 -0.29209 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.68730 9.71090 -0.02360 -0.24303 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.03810 9.06450 -0.02640 -0.29125 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.14030 10.16510 -0.02480 -0.24397 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.85450 9.88340 -0.02890 -0.29241 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.85950 9.88350 -0.02400 -0.24283 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.07470 10.10410 -0.02940 -0.29097 群益長安基金 29.22000 29.69000 -0.47000 -1.58302 群益美國新創亮點基金-美元 14.41030 14.54880 -0.13850 -0.95197 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.23000 13.37000 -0.14000 -1.04712 群益真善美基金 17.43560 17.59140 -0.15580 -0.88566 群益馬拉松基金 122.75000 125.49000 -2.74000 -2.18344 群益深証中小板基金 15.16000 15.41000 -0.25000 -1.62232 群益創新科技基金 32.70000 33.56000 -0.86000 -2.56257 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.67040 9.54270 0.12770 1.33820 群益華夏盛世基金N-美元 9.77040 9.62220 0.14820 1.54019 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.67000 9.54000 0.13000 1.36268 群益華夏盛世基金-人民幣 10.53110 10.39210 0.13900 1.33755 群益華夏盛世基金-美元 10.77320 10.60980 0.16340 1.54009 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.90000 16.66000 0.24000 1.44058 群益奧斯卡基金 27.60000 28.36000 -0.76000 -2.67983 群益新興金鑽基金-美元 13.63540 13.50680 0.12860 0.95211 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650 群益葛萊美基金 23.66000 24.13000 -0.47000 -1.94778 群益道瓊美國地產ETF基金 17.96000 18.46000 -0.50000 -2.70856 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.56000 8.42000 0.14000 1.66271 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.88000 13.32000 -0.44000 -3.30330 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.66560 11.63870 0.02690 0.23113 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.50990 11.47920 0.03070 0.26744 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.34220 11.32280 0.01940 0.17134 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76130 8.74110 0.02020 0.23109 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.48100 9.45570 0.02530 0.26756 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.03610 9.02060 0.01550 0.17183 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.68000 30.09000 -0.41000 -1.36258 德信中國精選成長基金 12.34000 12.26000 0.08000 0.65253 德信台灣主流中小基金 19.13000 19.51000 -0.38000 -1.94772 德信新興股票組合基金 11.70000 11.62000 0.08000 0.68847 德信萬保貨幣市場基金 11.91650 11.91640 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.64120 10.64510 -0.00390 -0.03664 德信數位時代基金 28.11000 28.27000 -0.16000 -0.56597 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64370 11.64350 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.68000 16.86000 -0.18000 -1.06762 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.80000 18.86000 -0.06000 -0.31813 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.90270 9.87810 0.02460 0.24904 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.89800 13.86330 0.03470 0.25030 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.27170 8.26230 0.00940 0.11377 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.45070 11.43220 0.01850 0.16182 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.55000 11.53080 0.01920 0.16651 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.02110 13.00420 0.01690 0.12996 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.55000 18.62000 -0.07000 -0.37594 摩根中小基金 25.34000 25.89000 -0.55000 -2.12437 摩根中國A股基金 14.97000 14.72000 0.25000 1.69837 摩根中國A股基金(美元) 12.36000 12.14000 0.22000 1.81219 摩根中國亮點基金 13.97000 13.85000 0.12000 0.86643 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.77830 11.67540 0.10290 0.88134 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.69600 12.57860 0.11740 0.93333 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.29410 10.19810 0.09600 0.94135 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.03660 12.92280 0.11380 0.88061 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.49200 14.35810 0.13390 0.93257 摩根台灣金磚基金 20.97000 21.46000 -0.49000 -2.28332 摩根台灣增長基金 51.26000 52.12000 -0.86000 -1.65004 摩根平衡基金 28.12000 28.39000 -0.27000 -0.95104 摩根全球α基金 18.72000 18.79000 -0.07000 -0.37254 摩根全球平衡基金 15.50060 15.54040 -0.03980 -0.25611 摩根全球發現基金 12.41000 12.44000 -0.03000 -0.24116 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.80470 9.82860 -0.02390 -0.24317 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.63350 10.65670 -0.02320 -0.21770 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.19890 10.22060 -0.02170 -0.21232 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31820 11.34580 -0.02760 -0.24326 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.79110 10.71830 0.07280 0.67921 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.66400 13.57180 0.09220 0.67935 摩根亞洲基金 57.69000 57.19000 0.50000 0.87428 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.87250 8.87790 -0.00540 -0.06083 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.29200 10.29510 -0.00310 -0.03011 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.23700 9.23880 -0.00180 -0.01948 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.62500 12.63280 -0.00780 -0.06174 摩根東方內需機會基金 18.26000 18.11000 0.15000 0.82827 摩根東方科技基金 36.53000 36.27000 0.26000 0.71685 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.48000 10.36000 0.12000 1.15830 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.18000 10.06000 0.12000 1.19284 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.50000 11.37000 0.13000 1.14336 摩根金龍收成基金 22.77000 22.60000 0.17000 0.75221 摩根第一貨幣市場基金 15.06240 15.06230 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.22000 14.43000 -0.21000 -1.45530 摩根新金磚五國基金 11.80000 11.82000 -0.02000 -0.16920 摩根新絲路基金 10.62000 10.50000 0.12000 1.14286 摩根新興35基金 13.93000 13.89000 0.04000 0.28798 摩根新興日本基金 24.62000 24.75000 -0.13000 -0.52525 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.94300 7.97370 -0.03070 -0.38502 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.93660 9.97190 -0.03530 -0.35399 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.99370 10.02890 -0.03520 -0.35099 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.06040 11.10300 -0.04260 -0.38368 摩根新興科技基金 59.89000 61.69000 -1.80000 -2.91781 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.44660 8.46490 -0.01830 -0.21619 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57630 10.59920 -0.02290 -0.21605 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.04610 9.01270 0.03340 0.37059 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.98480 9.94120 0.04360 0.43858 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.63190 9.58940 0.04250 0.44320 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.23440 10.19660 0.03780 0.37071 摩根龍揚基金 34.06000 33.80000 0.26000 0.76923 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.01000 10.13000 -0.12000 -1.18460 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.07000 11.18000 -0.11000 -0.98390 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.01000 11.13000 -0.12000 -1.07817 摩根環球股票收益基金-累積型 10.87000 10.99000 -0.12000 -1.09190 摩根總收益組合基金-月配息型 9.42280 9.44330 -0.02050 -0.21709 摩根總收益組合基金-累積型 11.27660 11.30110 -0.02450 -0.21679 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.43000 27.00000 -0.57000 -2.11111 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.86670 11.87220 -0.00550 -0.04633 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.24260 11.24650 -0.00390 -0.03468 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16230 10.16760 -0.00530 -0.05213 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55170 10.61850 -0.06680 -0.62909 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.02440 10.07820 -0.05380 -0.53383 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.05510 9.10530 -0.05020 -0.55133 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.83680 10.86020 -0.02340 -0.21547 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.37110 10.40270 -0.03160 -0.30377 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.99140 10.03440 -0.04300 -0.42853 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.65240 9.70250 -0.05010 -0.51636 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.84260 9.90970 -0.06710 -0.67711 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.50840 9.58170 -0.07330 -0.76500 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.83100 11.86820 -0.03720 -0.31344 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.65910 11.69460 -0.03550 -0.30356 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.36810 10.40680 -0.03870 -0.37187 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.33500 11.39920 -0.06420 -0.56320 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.15330 11.21530 -0.06200 -0.55282 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.92110 9.98310 -0.06200 -0.62105 聯邦金鑽平衡基金 23.65460 24.16300 -0.50840 -2.10404 聯邦貨幣市場基金 13.14450 13.14430 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.81890 10.83940 -0.02050 -0.18912 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.33720 8.39500 -0.05780 -0.68851 聯邦精選科技基金 13.18000 13.48000 -0.30000 -2.22552 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.12680 16.15240 -0.02560 -0.15849 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.42550 12.35320 0.07230 0.58527 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.30630 12.23080 0.07550 0.61729 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.85340 11.79070 0.06270 0.53178 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.69970 11.71840 -0.01870 -0.15958 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02400 11.04430 -0.02030 -0.18381 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61610 10.67760 -0.06150 -0.57597 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.70960 8.75490 -0.04530 -0.51742 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.23000 37.74000 -0.51000 -1.35135 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.76000 15.80000 -0.04000 -0.25316 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.87000 -0.03000 -0.21629 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.00000 13.03000 -0.03000 -0.23024 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.66000 12.70000 -0.04000 -0.31496 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.67000 15.66000 0.01000 0.06386 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.56000 15.55000 0.01000 0.06431 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.65000 20.69000 -0.04000 -0.19333 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.83000 18.86000 -0.03000 -0.15907 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.96000 16.00000 -0.04000 -0.25000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.69000 16.71000 -0.02000 -0.11969 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.96000 15.99000 -0.03000 -0.18762 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.50000 14.53000 -0.03000 -0.20647 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 15.18000 15.21000 -0.03000 -0.19724 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.47000 18.49000 -0.02000 -0.10817 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.37000 17.39000 -0.02000 -0.11501 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.82000 13.83000 -0.01000 -0.07231 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.56000 14.58000 -0.02000 -0.13717 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.66000 13.67000 -0.01000 -0.07315 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.42000 8.43000 -0.01000 -0.11862 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.81000 14.86000 -0.05000 -0.33647 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 聯博貨幣市場基金 14.98230 14.98220 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.62080 10.63120 -0.01040 -0.09783 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.41180 14.41910 -0.00730 -0.05063 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.85910 7.86680 -0.00770 -0.09788 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 23.07000 23.48000 -0.41000 -1.74617 瀚亞中國基金-人民幣 13.10000 12.94000 0.16000 1.23648 瀚亞中國基金-新台幣 14.34000 14.13000 0.21000 1.48620 瀚亞巴西基金 5.41000 5.43000 -0.02000 -0.36832 瀚亞外銷基金 43.32000 44.18000 -0.86000 -1.94658 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.55260 10.60910 -0.05650 -0.53256 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.36900 10.40410 -0.03510 -0.33737 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.21180 12.25880 -0.04700 -0.38340 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.13960 10.16100 -0.02140 -0.21061 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.69880 7.74010 -0.04130 -0.53358 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.21630 8.24410 -0.02780 -0.33721 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.21260 8.24420 -0.03160 -0.38330 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.35020 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