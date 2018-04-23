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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/04/20  107/04/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.37410   10.37250   0.00160    0.01543
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.59990    9.60950  -0.00960   -0.09990
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.81750    9.82560  -0.00810   -0.08244
中國信託台灣活力基金                                             15.99000   16.27000  -0.28000   -1.72096
中國信託台灣優勢基金                                             18.16000   18.48000  -0.32000   -1.73160
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.68000    8.73000  -0.05000   -0.57274
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.68740    9.69980  -0.01240   -0.12784
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21780    9.26820  -0.05040   -0.54379
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20080   10.20930  -0.00850   -0.08326
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.70390    9.75260  -0.04870   -0.49935
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.07200   10.09770  -0.02570   -0.25451
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.86060    8.88320  -0.02260   -0.25441
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.16490   11.07940   0.08550    0.77170
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.17050   10.12620   0.04430    0.43748
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
中國信託智能運動基金-美元                                        10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96960   10.96940   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.56650    9.59170  -0.02520   -0.26273
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.36640    9.43050  -0.06410   -0.67971
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.77900    9.80160  -0.02260   -0.23057
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.56950    9.63190  -0.06240   -0.64785
中國信託精穩基金                                                 17.99050   17.97390   0.01660    0.09236
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.66000   10.72000  -0.06000   -0.55970
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.37000   10.43000  -0.06000   -0.57526
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.09000   11.14000  -0.05000   -0.44883
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元大2001基金                                                     67.87000   68.80000  -0.93000   -1.35174
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.72640   38.00210  -0.27570   -0.72549
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27720   11.27620   0.00100    0.00887
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.83770   10.85580  -0.01810   -0.16673
元大上證50基金                                                   30.87000   31.30000  -0.43000   -1.37380
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.08000   13.04000   0.04000    0.30675
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.15000   12.14000   0.01000    0.08237
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.18000   12.97000   0.21000    1.61912
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.53400   13.32500   0.20900    1.56848
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.38100   17.12800   0.25300    1.47711
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.23900   11.18900   0.05000    0.44687
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.27100   11.24100   0.03000    0.26688
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.16000    3.14000   0.02000    0.63694
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.73000   14.64000   0.09000    0.61475
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.30410   47.25560   0.04850    0.10263
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.34830   10.35730  -0.00900   -0.08690
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63860    9.64690  -0.00830   -0.08604
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92970    9.95580  -0.02610   -0.26216
元大巴西指數基金                                                  6.68000    6.69100  -0.01100   -0.16440
元大巴菲特基金                                                   30.71000   31.21000  -0.50000   -1.60205
元大日經225基金                                                  27.98000   28.02000  -0.04000   -0.14276
元大台商收成基金                                                 23.84000   24.18000  -0.34000   -1.40612
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.81000   12.59000   0.22000    1.74742
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.84000   37.34000  -1.50000   -4.01714
元大台灣中型100基金                                              33.05000   33.31000  -0.26000   -0.78055
元大台灣加權股價指數基金                                         24.73700   25.18600  -0.44900   -1.78274
元大台灣卓越50基金                                               80.44000   82.71000  -2.27000   -2.74453
元大台灣金融基金                                                 17.04000   17.07000  -0.03000   -0.17575
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.97000   31.07000  -0.10000   -0.32185
元大台灣高股息基金                                               25.74000   25.88000  -0.14000   -0.54096
元大台灣電子科技基金                                             35.39000   36.51000  -1.12000   -3.06765
元大全球ETF成長組合基金                                          10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.48000   14.56000  -0.08000   -0.54945
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.11000   13.12000  -0.01000   -0.07622
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.36000   12.34000   0.02000    0.16207
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.71100   12.71000   0.00100    0.00787
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.03000    8.92000   0.11000    1.23318
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.91000    6.83000   0.08000    1.17130
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.45000    6.46000  -0.01000   -0.15480
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.20000   10.21200  -0.01200   -0.11751
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.28550   10.29920  -0.01370   -0.13302
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.51430    9.52700  -0.01270   -0.13331
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.18800    9.20840  -0.02040   -0.22154
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.55050    8.56950  -0.01900   -0.22172
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.97000   13.90000   0.07000    0.50360
元大全球農業商機基金                                             16.18000   16.27000  -0.09000   -0.55317
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
元大印尼指數基金                                                  9.36200    9.35600   0.00600    0.06413
元大印度指數基金                                                  9.65500    9.66900  -0.01400   -0.14479
元大印度基金                                                     12.67000   12.67000   0.00000    0.00000
元大多多基金                                                     20.43000   20.91000  -0.48000   -2.29555
元大多福基金                                                     58.30000   59.26000  -0.96000   -1.61998
元大亞太成長基金                                                 10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.66010    8.69050  -0.03040   -0.34981
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.21190    7.23720  -0.02530   -0.34958
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.08500   10.07300   0.01200    0.11913
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.01600    9.93400   0.08200    0.82545
元大卓越基金                                                     51.36000   52.40000  -1.04000   -1.98473
元大店頭基金                                                      9.60000    9.78000  -0.18000   -1.84049
元大泛歐成長基金                                                  9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.19790   10.19740   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.09580    9.07470   0.02110    0.23251
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.15310   30.15510  -0.00200   -0.00663
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.11220   36.49850  -0.38630   -1.05840
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.33460   19.13630   0.19830    1.03625
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.72800   19.12960  -0.40160   -2.09936
元大美國政府7至10年期債券基金                                    36.88000   37.00230  -0.12230   -0.33052
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.56810   20.51560   0.05250    0.25590
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.82390   17.91850  -0.09460   -0.52795
元大高科技基金                                                   18.79000   19.28000  -0.49000   -2.54149
元大得利貨幣市場基金                                             16.22900   16.22880   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96460   11.96450   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.40000   14.63000  -0.23000   -1.57211
元大華夏中小基金                                                  8.50000    8.48000   0.02000    0.23585
元大新中國基金-人民幣                                            11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                              11.57500   11.58400  -0.00900   -0.07769
元大新中國基金-新台幣                                            10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
元大新主流基金                                                   27.51000   28.14000  -0.63000   -2.23881
元大新東協平衡基金-美元                                          10.31800   10.32600  -0.00800   -0.07747
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
元大新興市場ESG策略基金                                          13.09000   13.00000   0.09000    0.69231
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.68680   10.73390  -0.04710   -0.43880
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.85730   10.91470  -0.05740   -0.52590
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.89560   10.96290  -0.06730   -0.61389
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.67430    9.73410  -0.05980   -0.61434
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.89730    9.91200  -0.01470   -0.14831
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.61770    9.63210  -0.01440   -0.14950
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.56600    9.58870  -0.02270   -0.23674
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.30040    9.32250  -0.02210   -0.23706
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.65850    9.67390  -0.01540   -0.15919
元大新興亞洲基金                                                 12.01000   11.91000   0.10000    0.83963
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.68780    9.73260  -0.04480   -0.46031
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.56640    9.61060  -0.04420   -0.45991
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.47150    9.52370  -0.05220   -0.54811
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.35050    9.40200  -0.05150   -0.54776
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08000   15.07980   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     39.07000   39.97000  -0.90000   -2.25169
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                         9.98800    9.99900  -0.01100   -0.11001
元大實質多重資產基金-新台幣                                      10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.83000   14.61000   0.22000    1.50582
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.44000   15.92000  -0.48000   -3.01508
元大精準中小基金                                                 22.92000   23.29000  -0.37000   -1.58866
元大摩臺基金                                                     37.83000   38.84000  -1.01000   -2.60041
元大標普500基金                                                  23.77000   23.90000  -0.13000   -0.54393
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.70000   13.61000   0.09000    0.66128
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.88000   31.26000  -0.38000   -1.21561
元大標智滬深300基金                                              18.23000   18.53000  -0.30000   -1.61900
元大歐洲50基金                                                   24.79000   24.80000  -0.01000   -0.04032
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.59420    9.68770  -0.09350   -0.96514
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.13790   10.13760   0.00030    0.00296
元大績效基金                                                     57.07000   58.47000  -1.40000   -2.39439
元大韓國KOSPI200基金                                             24.10000   24.46000  -0.36000   -1.47179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.59000   15.97000  -0.38000   -2.37946
日盛上選基金                                                     33.64000   34.33000  -0.69000   -2.00990
日盛小而美基金                                                   19.66000   20.04000  -0.38000   -1.89621
日盛中國內需動力基金                                             10.99000   10.87000   0.12000    1.10396
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.71960   11.72590  -0.00630   -0.05373
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.00030   10.05160  -0.05130   -0.51037
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.04300   12.04590  -0.00290   -0.02407
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.27000   10.31930  -0.04930   -0.47775
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.78060   10.78880  -0.00820   -0.07600
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.17750    9.22680  -0.04930   -0.53431
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.73000   11.58000   0.15000    1.29534
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.25000   12.08000   0.17000    1.40728
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.04000   11.88000   0.16000    1.34680
日盛日盛基金                                                     13.73000   14.10000  -0.37000   -2.62411
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
日盛全球抗暖化基金                                               10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.10290   10.13830  -0.03540   -0.34917
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.65250    9.68630  -0.03380   -0.34895
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.81380    9.85230  -0.03850   -0.39077
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.37870    9.41550  -0.03680   -0.39084
日盛全球新興債券基金A                                            10.87600   10.89610  -0.02010   -0.18447
日盛全球新興債券基金B                                             8.57870    8.59460  -0.01590   -0.18500
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.44170    2.44390  -0.00220   -0.09002
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.73030    1.73190  -0.00160   -0.09238
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38240    0.38270  -0.00030   -0.07839
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.27200    0.27220  -0.00020   -0.07348
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.55600   12.57090  -0.01490   -0.11853
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.77950    8.78990  -0.01040   -0.11832
日盛亞洲機會基金                                                  7.68000    7.58000   0.10000    1.31926
日盛首選基金                                                     17.77000   18.17000  -0.40000   -2.20143
日盛高科技基金                                                   17.79000   18.15000  -0.36000   -1.98347
日盛貨幣市場基金                                                 14.74690   14.74680   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   40.02000   40.75000  -0.73000   -1.79141
日盛精選五虎基金                                                 39.21000   39.82000  -0.61000   -1.53189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46450   13.46430   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               35.36000   36.12000  -0.76000   -2.10410
台新MSCI中國基金                                                 21.76000   21.54000   0.22000    1.02136
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.32000   17.95000   0.37000    2.06128
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.71000   21.50000  -0.79000   -3.67442
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14060   14.14040   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.77500    9.77080   0.00420    0.04299
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.89190   10.89630  -0.00440   -0.04038
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.92580    9.93910  -0.01330   -0.13381
台新中國通基金                                                   49.17000   49.62000  -0.45000   -0.90689
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   16.09000   15.88200   0.20800    1.30966
台新中國精選中小基金                                             11.99000   11.80000   0.19000    1.61017
台新主流基金                                                     24.95000   25.04000  -0.09000   -0.35942
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.14000   18.35000  -0.21000   -1.14441
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62170    0.62840  -0.00670   -1.06620
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    13.76000   13.99000  -0.23000   -1.64403
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.47120    0.47850  -0.00730   -1.52560
台新台灣中小基金                                                 38.68000   38.93000  -0.25000   -0.64218
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.27600    9.34740  -0.07140   -0.76385
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.42340    9.50310  -0.07970   -0.83867
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.44000    8.51000  -0.07000   -0.82256
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.41830   10.47110  -0.05280   -0.50425
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.70210   10.74430  -0.04220   -0.39277
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.39710   11.40390  -0.00680   -0.05963
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
台新印度基金                                                     15.77000   15.79000  -0.02000   -0.12666
台新亞美短期債券基金                                             10.87490   10.88450  -0.00960   -0.08820
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.78640    8.84150  -0.05510   -0.62320
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.30600    0.30770  -0.00170   -0.55249
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.96760   11.98210  -0.01450   -0.12101
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41070    0.41080  -0.00010   -0.02434
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07570   11.07560   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.57620   30.74080  -0.16460   -0.53544
台新智慧生活基金-美元                                            10.17120   10.21720  -0.04600   -0.45022
台新智慧生活基金-新台幣                                           9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.30190    9.35170  -0.04980   -0.53252
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.04470    9.10130  -0.05660   -0.62189
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.80310    9.80630  -0.00320   -0.03263
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.53910    9.55070  -0.01160   -0.12146
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.40390   10.43250  -0.02860   -0.27414
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34930    0.35000  -0.00070   -0.20000
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.90200    7.96030  -0.05830   -0.73238
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27880    0.28020  -0.00140   -0.49964
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.34000    6.31000   0.03000    0.47544
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.53300   10.49600   0.03700    0.35252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           20.86000   21.56000  -0.70000   -3.24675
未來資產全球大消費基金                                           14.67000   14.70000  -0.03000   -0.20408
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.70000    8.65000   0.05000    0.57803
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.91630   11.93260  -0.01630   -0.13660
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.77000    9.78330  -0.01330   -0.13595
未來資產亞洲新富基金                                             21.28000   21.01000   0.27000    1.28510
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54910   12.54900   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.93000   13.35000  -0.42000   -3.14607
未來資產新興市場債券基金A                                         8.89790    8.91810  -0.02020   -0.22651
未來資產新興市場債券基金B                                         6.90270    6.91840  -0.01570   -0.22693
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.98100   10.98000   0.00100    0.00911
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.20620   10.19840   0.00780    0.07648
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.46330    9.46670  -0.00340   -0.03592
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.56840   10.57220  -0.00380   -0.03594
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.61350    8.60730   0.00620    0.07203
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.68160    9.67460   0.00700    0.07235
永豐中小基金                                                     50.87000   52.17000  -1.30000   -2.49185
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.87670    1.87850  -0.00180   -0.09582
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.42110    2.42340  -0.00230   -0.09491
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.91190    8.91430  -0.00240   -0.02692
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.15310   11.15610  -0.00300   -0.02689
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.65000    4.62000   0.03000    0.64935
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.78000   21.60000   0.18000    0.83333
永豐主流品牌基金                                                 17.31000   17.48000  -0.17000   -0.97254
永豐永豐基金                                                     34.86000   35.59000  -0.73000   -2.05114
永豐亞洲民生消費基金                                             12.33000   12.11000   0.22000    1.81668
永豐南非幣2021保本基金                                           12.84900   12.84560   0.00340    0.02647
永豐高科技基金                                                   24.10000   24.81000  -0.71000   -2.86175
永豐貨幣市場基金                                                 13.86240   13.86220   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.07390    2.07680  -0.00290   -0.13964
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.46500    2.46500   0.00000    0.00000
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.97370    7.97900  -0.00530   -0.06642
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.47210   10.47920  -0.00710   -0.06775
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.57240    7.58290  -0.01050   -0.13847
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.41100   11.42680  -0.01580   -0.13827
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.58000    8.48000   0.10000    1.17925
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.02000   18.83000   0.19000    1.00903
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.57000   54.54000  -0.97000   -1.77851
永豐領航科技基金                                                 39.97000   41.04000  -1.07000   -2.60721
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.56000   12.49000   0.07000    0.56045
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.07000   12.01000   0.06000    0.49958
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
永豐趨勢平衡基金                                                 48.43000   49.12000  -0.69000   -1.40472
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.43240   11.43130   0.00110    0.00962
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.76220    9.76700  -0.00480   -0.04915
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.76220    9.76710  -0.00490   -0.05017
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.69740    9.70020  -0.00280   -0.02887
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.70140    9.70410  -0.00270   -0.02782
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.77030    9.77560  -0.00530   -0.05422
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.89750    9.90290  -0.00540   -0.05453
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.68170    9.68480  -0.00310   -0.03201
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76980    9.77300  -0.00320   -0.03274
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.37000   11.24000   0.13000    1.15658
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.63000   10.51000   0.12000    1.14177
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.63000   11.49000   0.14000    1.21845
兆豐國際中小基金                                                 15.10000   15.35000  -0.25000   -1.62866
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.50000   14.20000   0.30000    2.11268
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.16000   19.76000   0.40000    2.02429
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.59000   20.18000   0.41000    2.03171
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.85000   12.84000   0.01000    0.07788
兆豐國際生命科學基金                                             14.73000   14.89000  -0.16000   -1.07455
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.26200   10.28870  -0.02670   -0.25951
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.78160   10.80310  -0.02150   -0.19902
兆豐國際全球高股息基金                                           11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
兆豐國際全球基金                                                 31.10000   31.12000  -0.02000   -0.06427
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.20310   10.20250   0.00060    0.00588
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.49670    9.47480   0.02190    0.23114
兆豐國際國民基金                                                 23.06000   23.43000  -0.37000   -1.57917
兆豐國際第一基金                                                 13.24000   13.48000  -0.24000   -1.78042
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.99360   10.01950  -0.02590   -0.25850
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.05850    8.07940  -0.02090   -0.25868
兆豐國際萬全基金                                                 20.56000   20.85000  -0.29000   -1.39089
兆豐國際電子基金                                                 26.11000   26.77000  -0.66000   -2.46545
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.06000    8.06000   0.00000    0.00000
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.95000   22.38000  -0.43000   -1.92136
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.19000   16.93000   0.26000    1.53574
兆豐國際豐台灣基金                                               32.41000   32.17000   0.24000    0.74604
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48330   12.48320   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.41000   11.53000  -0.12000   -1.04076
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.19920   11.22940  -0.03020   -0.26894
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.05880   12.08910  -0.03030   -0.25064
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.84670   10.87320  -0.02650   -0.24372
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.65460   11.68030  -0.02570   -0.22003
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.34170    8.36420  -0.02250   -0.26900
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.76030    9.78490  -0.02460   -0.25141
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.25370    9.27630  -0.02260   -0.24363
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.28520    9.30520  -0.02000   -0.21493
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.57850    9.60190  -0.02340   -0.24370
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.65000    9.58000   0.07000    0.73069
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
合庫貨幣市場基金                                                 10.11450   10.11440   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.89250    9.89010   0.00240    0.02427
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.17420   10.17730  -0.00310   -0.03046
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.36620   10.37460  -0.00840   -0.08097
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.99060   12.00810  -0.01750   -0.14573
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.94920   13.94820   0.00100    0.00717
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.42080    9.41810   0.00270    0.02867
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.07140   10.07660  -0.00520   -0.05160
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.28490    8.29160  -0.00670   -0.08080
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.40120    9.41510  -0.01390   -0.14764
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.70060   10.69940   0.00120    0.01122
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.88240   10.88140   0.00100    0.00919
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.77640   10.75520   0.02120    0.19711
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09360   10.08270   0.01090    0.10811
安聯中國東協基金                                                 16.21000   16.04000   0.17000    1.05985
安聯中國策略基金                                                 15.44000   15.19000   0.25000    1.64582
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.21000   14.01000   0.20000    1.42755
安聯中華新思路基金-美元                                          14.52000   14.28000   0.24000    1.68067
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.96000   12.76000   0.20000    1.56740
安聯台灣大壩基金                                                 25.93000   26.40000  -0.47000   -1.78030
安聯台灣科技基金                                                 45.18000   45.93000  -0.75000   -1.63292
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47240   12.47230   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 29.28000   29.81000  -0.53000   -1.77793
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14980   10.16410  -0.01430   -0.14069
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.13480   15.15710  -0.02230   -0.14713
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.79020    9.80460  -0.01440   -0.14687
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.15100   12.17040  -0.01940   -0.15940
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.17390   10.18700  -0.01310   -0.12860
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.33140   12.34800  -0.01660   -0.13443
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.71210    9.72800  -0.01590   -0.16345
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.54910    9.56140  -0.01230   -0.12864
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.25410    9.26660  -0.01250   -0.13489
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.92050   11.94460  -0.02410   -0.20176
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.99040   11.00850  -0.01810   -0.16442
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.65530   10.67380  -0.01850   -0.17332
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.13220    9.14970  -0.01750   -0.19126
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.93510    8.94980  -0.01470   -0.16425
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.63710    8.65210  -0.01500   -0.17337
安聯全球人口趨勢基金                                             11.23000   11.30000  -0.07000   -0.61947
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.13000   33.55000  -0.42000   -1.25186
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
安聯全球計量平衡基金                                             12.69000   12.68000   0.01000    0.07886
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.06560   12.07280  -0.00720   -0.05964
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.53700   10.54330  -0.00630   -0.05975
安聯全球新興市場基金                                             19.02000   18.82000   0.20000    1.06270
安聯全球農金趨勢基金                                              9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
安聯亞洲動態策略基金                                             25.21000   25.07000   0.14000    0.55844
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.00630   10.00850  -0.00220   -0.02198
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80930    9.81140  -0.00210   -0.02140
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.20230   84.28920  -0.08690   -0.10310
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.89990   12.90530  -0.00540   -0.04184
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             67.05150   67.11800  -0.06650   -0.09908
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.18680   10.19110  -0.00430   -0.04219
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51580    2.51800  -0.00220   -0.08737
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.65590   10.66090  -0.00500   -0.04690
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.08970    2.09240  -0.00270   -0.12904
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.89540    8.89930  -0.00390   -0.04382
宏利台灣動力基金                                                 31.47000   32.11000  -0.64000   -1.99315
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.53660   10.54560  -0.00900   -0.08534
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.82890    9.84620  -0.01730   -0.17570
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.42200    8.42960  -0.00760   -0.09016
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.09560    8.10870  -0.01310   -0.16155
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
宏利全球債券組合基金                                             13.07890   13.09250  -0.01360   -0.10388
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.79210    2.79550  -0.00340   -0.12162
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.77890   11.79510  -0.01620   -0.13735
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.82240    8.83450  -0.01210   -0.13696
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27030    2.27580  -0.00550   -0.24167
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.62960   10.65080  -0.02120   -0.19905
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.35970    4.34030   0.01940    0.44697
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70960    0.70630   0.00330    0.46722
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.12000   20.04000   0.08000    0.39920
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.66810   11.70320  -0.03510   -0.29992
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.43160   10.46150  -0.02990   -0.28581
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.03410   10.06670  -0.03260   -0.32384
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.18130    9.20560  -0.02430   -0.26397
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.68920    8.71410  -0.02490   -0.28574
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.46490    8.49320  -0.02830   -0.33321
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.70230    8.72680  -0.02450   -0.28074
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84100    2.84840  -0.00740   -0.25979
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41650    0.41750  -0.00100   -0.23952
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.50530   12.54080  -0.03550   -0.28308
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.95190    0.95420  -0.00230   -0.24104
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.75710    7.77940  -0.02230   -0.28665
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17080    2.17640  -0.00560   -0.25731
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31230    0.31300  -0.00070   -0.22364
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.53100    9.55850  -0.02750   -0.28770
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35180    0.35280  -0.00100   -0.28345
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62650   13.62640   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.88000    2.85000   0.03000    1.05263
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.63000   12.52000   0.11000    0.87859
宏利臺灣股息收益基金                                             28.71000   29.04000  -0.33000   -1.13636
宏利澳幣保本基金                                                 11.90560   11.90070   0.00490    0.04117
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 9.99000   10.05000  -0.06000   -0.59701
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      12.02000   11.92000   0.10000    0.83893
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.88000   11.79000   0.09000    0.76336
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.95320    9.95550  -0.00230   -0.02310
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.11050   10.12310  -0.01260   -0.12447
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.03730    9.05660  -0.01930   -0.21310
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.52390   10.54630  -0.02240   -0.21240
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.88000    8.92000  -0.04000   -0.44843
貝萊德新台幣基金                                                 12.92300   12.92290   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.18000   25.80000  -0.62000   -2.40310
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.14440   11.14490  -0.00050   -0.00449
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.15240   10.16710  -0.01470   -0.14458
保德信大中華基金                                                 30.62000   30.32000   0.30000    0.98945
保德信中小型股基金                                               43.65000   44.93000  -1.28000   -2.84888
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.72000   10.63000   0.09000    0.84666
保德信中國中小基金-美元                                          11.32000   11.24000   0.08000    0.71174
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.40000   10.33000   0.07000    0.67764
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.67020    9.65760   0.01260    0.13047
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.64230    9.63000   0.01230    0.12773
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.77330    9.75970   0.01360    0.13935
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.44470   10.40370   0.04100    0.39409
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.17000   10.07000   0.10000    0.99305
保德信中國品牌基金-美元                                           9.99000    9.89000   0.10000    1.01112
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.91000   10.80000   0.11000    1.01852
保德信台商全方位基金                                             35.01000   35.88000  -0.87000   -2.42475
保德信全球中小基金                                               29.52000   29.62000  -0.10000   -0.33761
保德信全球消費商機基金                                           17.32000   17.55000  -0.23000   -1.31054
保德信全球基礎建設基金                                           11.92000   12.00000  -0.08000   -0.66667
保德信全球資源基金                                                7.96000    7.97000  -0.01000   -0.12547
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.37000    9.43000  -0.06000   -0.63627
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.54000   29.77000  -0.23000   -0.77259
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.03700   10.09150  -0.05450   -0.54006
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.72130   10.74410  -0.02280   -0.21221
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.05840    9.11570  -0.05730   -0.62859
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.66870    9.69790  -0.02920   -0.30110
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.40690    8.46960  -0.06270   -0.74029
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.89320   10.91930  -0.02610   -0.23903
保德信亞太基金                                                   22.43000   22.22000   0.21000    0.94509
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.60220    8.65780  -0.05560   -0.64220
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.21120   11.23800  -0.02680   -0.23848
保德信店頭市場基金                                               33.48000   34.31000  -0.83000   -2.41912
保德信拉丁美洲基金                                                7.69000    7.75000  -0.06000   -0.77419
保德信金平衡基金                                                 29.24000   29.57000  -0.33000   -1.11600
保德信金滿意基金                                                 40.12000   41.17000  -1.05000   -2.55040
保德信科技島基金                                                 24.23000   24.91000  -0.68000   -2.72983
保德信高成長基金                                                 88.14000   90.41000  -2.27000   -2.51078
保德信第一基金                                                   26.18000   26.81000  -0.63000   -2.34987
保德信貨幣市場基金                                               15.74390   15.74370   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.74840   10.78980  -0.04140   -0.38370
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.40690   10.45660  -0.04970   -0.47530
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.02400   11.06630  -0.04230   -0.38224
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.99290   10.04050  -0.04760   -0.47408
保德信新世紀基金                                                 10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.27310    8.32470  -0.05160   -0.61984
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.92800   10.93150  -0.00350   -0.03202
保德信新興趨勢組合基金                                           11.71000   11.79000  -0.08000   -0.67854
保德信瑞騰基金                                                   15.52790   15.52440   0.00350    0.02255
保德信歐洲組合基金                                               10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.88250    9.88770  -0.00520   -0.05259
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.03450   10.03980  -0.00530   -0.05279
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.82150    9.82300  -0.00150   -0.01527
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.88610    9.88780  -0.00170   -0.01719
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.95730    9.96820  -0.01090   -0.10935
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.95750    9.96840  -0.01090   -0.10935
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.93910    9.94610  -0.00700   -0.07038
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.93920    9.94620  -0.00700   -0.07038
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.96200    9.96610  -0.00410   -0.04114
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.89260    9.90760  -0.01500   -0.15140
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.83380    9.84560  -0.01180   -0.11985
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.98430    1.98600  -0.00170   -0.08560
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.65150    2.65380  -0.00230   -0.08667
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31440    0.31440   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45630    0.45640  -0.00010   -0.02191
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.84020    8.84430  -0.00410   -0.04636
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.94790   11.95340  -0.00550   -0.04601
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.69930    9.70740  -0.00810   -0.08344
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.68720   11.69710  -0.00990   -0.08464
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.27140    9.27160  -0.00020   -0.00216
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.19650   11.19680  -0.00030   -0.00268
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.29640   10.30160  -0.00520   -0.05048
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.11640   10.11950  -0.00310   -0.03063
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.19140   10.19150  -0.00010   -0.00098
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.67580   10.67640  -0.00060   -0.00562
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.08880   10.08770   0.00110    0.01090
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.92840    9.93300  -0.00460   -0.04631
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15720   10.16190  -0.00470   -0.04625
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.87810    9.88030  -0.00220   -0.02227
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.99850    9.99950  -0.00100   -0.01000
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.73770   10.76380  -0.02610   -0.24248
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.59600    6.60920  -0.01320   -0.19972
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.05690   11.07910  -0.02220   -0.20038
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63700   11.63690   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.35000   19.87000  -0.52000   -2.61701
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4389.210004507.77000 -118.56000  -2.63013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.65320   10.60740   0.04580    0.43177
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.02180   11.96390   0.05790    0.48396
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.29380   11.23730   0.05650    0.50279
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.58150    9.54040   0.04110    0.43080
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.34720   10.29740   0.04980    0.48362
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.15800   10.10720   0.05080    0.50261
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.97460   10.92750   0.04710    0.43102
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.90190   11.84460   0.05730    0.48376
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.87320   11.81380   0.05940    0.50280
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.96000    6.90000   0.06000    0.86957
柏瑞巨人基金                                                     12.99000   13.21000  -0.22000   -1.66540
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63850   13.63840   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.06000   16.07000  -0.01000   -0.06223
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.37520   13.42480  -0.04960   -0.36947
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.94120   11.98120  -0.04000   -0.33386
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.61210   12.65220  -0.04010   -0.31694
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.13040    9.16420  -0.03380   -0.36883
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.88090    6.90640  -0.02550   -0.36922
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.07920    9.10960  -0.03040   -0.33371
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.72070    8.74640  -0.02570   -0.29384
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.12720   11.16260  -0.03540   -0.31713
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.60150    8.62920  -0.02770   -0.32100
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.11830   12.15880  -0.04050   -0.33309
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.58720   11.63010  -0.04290   -0.36887
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.71290   11.74740  -0.03450   -0.29368
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.48090   11.51750  -0.03660   -0.31778
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.11870    9.15250  -0.03380   -0.36930
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.14360   10.17750  -0.03390   -0.33309
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.96810    9.99740  -0.02930   -0.29308
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.89710    9.92860  -0.03150   -0.31727
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.72840    9.75980  -0.03140   -0.32173
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.03100   10.05570  -0.02470   -0.24563
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.01740   10.03860  -0.02120   -0.21118
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.97580    9.99520  -0.01940   -0.19409
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.03600   10.05920  -0.02320   -0.23063
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98480   10.00930  -0.02450   -0.24477
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.95810    9.97930  -0.02120   -0.21244
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.92970    9.94900  -0.01930   -0.19399
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.98990   10.01300  -0.02310   -0.23070
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.01180   10.03640  -0.02460   -0.24511
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.01740   10.03860  -0.02120   -0.21118
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.97580    9.99520  -0.01940   -0.19409
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.03600   10.05920  -0.02320   -0.23063
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98480   10.00930  -0.02450   -0.24477
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.95820    9.97930  -0.02110   -0.21144
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.92970    9.94900  -0.01930   -0.19399
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.98990   10.01300  -0.02310   -0.23070
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.72870   10.75280  -0.02410   -0.22413
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.01360   12.03630  -0.02270   -0.18860
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.48540   11.50610  -0.02070   -0.17990
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.30860    9.32940  -0.02080   -0.22295
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.15100   10.17010  -0.01910   -0.18781
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.01260   10.03070  -0.01810   -0.18045
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.44000   10.46340  -0.02340   -0.22364
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.18580   11.20690  -0.02110   -0.18828
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.09610   11.11610  -0.02000   -0.17992
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.30870    9.32950  -0.02080   -0.22295
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.15130   10.17050  -0.01920   -0.18878
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.01300   10.03100  -0.01800   -0.17944
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.57000   13.44000   0.13000    0.96726
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.90000   14.75000   0.15000    1.01695
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.96000    9.86000   0.10000    1.01420
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.02000    8.94000   0.08000    0.89485
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.43000   10.33000   0.10000    0.96805
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.91000   11.80000   0.11000    0.93220
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.49000   12.37000   0.12000    0.97009
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.91000   12.78000   0.13000    1.01721
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.80000   13.77000   0.03000    0.21786
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.41000   13.40000   0.01000    0.07463
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.32510   11.36230  -0.03720   -0.32740
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.50760    7.53220  -0.02460   -0.32660
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.47480   11.48920  -0.01440   -0.12534
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.19020   11.20160  -0.01140   -0.10177
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.37950   10.38900  -0.00950   -0.09144
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.55980    8.57050  -0.01070   -0.12485
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.72800    9.73780  -0.00980   -0.10064
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.76210    9.77100  -0.00890   -0.09109
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.76410   10.77510  -0.01100   -0.10209
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.07700   10.08960  -0.01260   -0.12488
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.36280   10.37220  -0.00940   -0.09063
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.07840   10.08860  -0.01020   -0.10110
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.24890    9.26050  -0.01160   -0.12526
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.22250    9.23030  -0.00780   -0.08450
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.78350    9.79240  -0.00890   -0.09089
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.45550   12.46950  -0.01400   -0.11227
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.03260   12.04290  -0.01030   -0.08553
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.50210   11.50980  -0.00770   -0.06690
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.57390    7.58240  -0.00850   -0.11210
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.63610    9.64430  -0.00820   -0.08502
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.31930   10.32620  -0.00690   -0.06682
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.70690   10.71900  -0.01210   -0.11288
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.52040   11.52810  -0.00770   -0.06679
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.42610   10.43500  -0.00890   -0.08529
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.65910    9.66990  -0.01080   -0.11169
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.53890   10.54590  -0.00700   -0.06638
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.16680   11.19530  -0.02850   -0.25457
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.81020   11.83560  -0.02540   -0.21461
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.91480   10.93800  -0.02320   -0.21210
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.27950    9.30320  -0.02370   -0.25475
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.92850    9.95000  -0.02150   -0.21608
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.93380    9.95500  -0.02120   -0.21296
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.13190   11.15600  -0.02410   -0.21603
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.96330    9.98870  -0.02540   -0.25429
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.39650   10.41860  -0.02210   -0.21212
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.59260    9.61710  -0.02450   -0.25475
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.43300    9.45710  -0.02410   -0.25483
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.14970   10.17160  -0.02190   -0.21531
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.69250    9.71310  -0.02060   -0.21208
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.21000   18.22000  -0.01000   -0.05488
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.95000   16.94000   0.01000    0.05903
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.12780   13.14740  -0.01960   -0.14908
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.97270   10.97670  -0.00400   -0.03644
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.74430   11.74670  -0.00240   -0.02043
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.20100   12.20950  -0.00850   -0.06962
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.43030   11.43110  -0.00080   -0.00700
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.13550   10.13930  -0.00380   -0.03748
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.59360   10.59580  -0.00220   -0.02076
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.44770   10.45500  -0.00730   -0.06982
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.57590   10.57660  -0.00070   -0.00662
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.38870   10.39090  -0.00220   -0.02117
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.51580   10.51660  -0.00080   -0.00761
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.92000   13.70000   0.22000    1.60584
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.13000   31.09000  -0.96000   -3.08781
國泰大中華基金                                                   21.66000   22.08000  -0.42000   -1.90217
國泰小龍基金                                                     16.13000   16.51000  -0.38000   -2.30164
國泰中小成長基金                                                 45.44000   46.31000  -0.87000   -1.87864
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.31450    4.26640   0.04810    1.12741
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.17000   19.98000   0.19000    0.95095
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.79040    0.78230   0.00810    1.03541
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75090    0.74320   0.00770    1.03606
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08610    2.08630  -0.00020   -0.00959
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.70060    9.71710  -0.01650   -0.16980
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.40530    8.41960  -0.01430   -0.16984
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32770    0.32800  -0.00030   -0.09146
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.37300   11.37200   0.00100    0.00879
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.80830    1.80970  -0.00140   -0.07736
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.15300   10.16880  -0.01580   -0.15538
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.35070    0.35090  -0.00020   -0.05700
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.83450    4.77300   0.06150    1.28850
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.59000   22.34000   0.25000    1.11907
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76360    0.75450   0.00910    1.20610
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.65130    3.61500   0.03630    1.00415
國泰中港台基金台幣級別                                           17.07000   16.93000   0.14000    0.82693
國泰中港台基金美元級別                                            0.58390    0.57860   0.00530    0.91600
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.09000   27.11000  -0.02000   -0.07377
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.26000   35.29000  -0.03000   -0.08501
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39670   12.39660   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.61000   29.18000  -0.57000   -1.95339
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.22440    2.23700  -0.01260   -0.56325
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35470    0.35700  -0.00230   -0.64426
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46110    0.46090   0.00020    0.04339
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46290    0.46240   0.00050    0.10813
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.56000    5.57000  -0.01000   -0.17953
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18670    0.18680  -0.00010   -0.05353
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41790    0.41940  -0.00150   -0.35765
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.38100    0.38230  -0.00130   -0.34005
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.44110    0.44260  -0.00150   -0.33891
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.11000   11.15000  -0.04000   -0.35874
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48880    0.48710   0.00170    0.34900
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.20000   19.42000  -0.22000   -1.13285
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.01000   21.37000  -0.36000   -1.68460
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.38770    2.38300   0.00470    0.19723
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.35830   11.35400   0.00430    0.03787
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.38640   10.38250   0.00390    0.03756
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38170    0.38130   0.00040    0.10490
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34900    0.34870   0.00030    0.08603
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49300    0.48910   0.00390    0.79738
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41390    0.41130   0.00260    0.63214
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.20000   18.22000  -0.02000   -0.10977
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62030    0.62050  -0.00020   -0.03223
國泰科技生化基金                                                 37.38000   38.32000  -0.94000   -2.45303
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.25000   25.35000  -0.10000   -0.39448
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.88000   13.82000   0.06000    0.43415
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.52020   37.94570  -0.42550   -1.12134
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.72900   19.52410   0.20490    1.04947
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.05470   19.46410  -0.40940   -2.10336
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.06460   39.44710  -0.38250   -0.96965
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.16060   39.38780  -0.22720   -0.57683
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       40.59400   40.77260  -0.17860   -0.43804
國泰紐幣2021保本基金                                             11.91070   11.91160  -0.00090   -0.00756
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.18650   12.18600   0.00050    0.00410
國泰紐幣保本基金                                                 12.25200   12.25110   0.00090    0.00735
國泰高科技基金                                                   13.50000   13.91000  -0.41000   -2.94752
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.64000   24.19000  -0.55000   -2.27367
國泰國泰基金台幣級別                                             23.64000   24.19000  -0.55000   -2.27367
國泰富時中國A50基金                                              20.05000   20.27000  -0.22000   -1.08535
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34060    0.34120  -0.00060   -0.17585
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44930    0.44700   0.00230    0.51454
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.75000   10.80000  -0.05000   -0.46296
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36500    0.36610  -0.00110   -0.30046
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48170    0.47980   0.00190    0.39600
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35470    0.35590  -0.00120   -0.33717
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46800    0.46630   0.00170    0.36457
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.85180   10.88870  -0.03690   -0.33888
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.94500    7.97200  -0.02700   -0.33869
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36690    0.36810  -0.00120   -0.32600
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27080    0.27150  -0.00070   -0.25783
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.08000   11.98000   0.10000    0.83472
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41180    0.40800   0.00380    0.93137
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.14690    2.14830  -0.00140   -0.06517
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44580    1.44670  -0.00090   -0.06221
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35280    0.35330  -0.00050   -0.14152
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37800    0.37850  -0.00050   -0.13210
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24000    0.24030  -0.00030   -0.12484
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.83660   10.85470  -0.01810   -0.16675
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.16250    7.17450  -0.01200   -0.16726
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.48000   14.25000   0.23000    1.61404
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.83000   34.99000  -1.16000   -3.31523
國泰價值卓越基金                                                 16.08000   16.60000  -0.52000   -3.13253
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.00000   11.07000  -0.07000   -0.63234
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39400    0.39650  -0.00250   -0.63052
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.11080   12.13530  -0.02450   -0.20189
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41360    0.41430  -0.00070   -0.16896
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.65560    9.65760  -0.00200   -0.02071
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.63990    8.65450  -0.01460   -0.16870
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.57690   10.57920  -0.00230   -0.02174
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.55510    9.57130  -0.01620   -0.16926
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.07100   11.06990   0.00110    0.00994
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13370   10.12160   0.01210    0.11955
第一金大中華基金                                                 28.15000   28.93000  -0.78000   -2.69616
第一金小型精選基金                                               40.39000   41.46000  -1.07000   -2.58080
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.16000   14.03000   0.13000    0.92659
第一金中國世紀基金-美元                                           9.69610    9.61450   0.08160    0.84872
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.85000   10.77000   0.08000    0.74280
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.85000   10.76000   0.09000    0.83643
第一金中概平衡基金                                               25.58000   25.95000  -0.37000   -1.42582
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22780   15.22760   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.59900  177.59700   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.66670   13.69650  -0.02980   -0.21757
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.66720   13.69710  -0.02990   -0.21829
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.49000   12.52000  -0.03000   -0.23962
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.49000   12.53000  -0.04000   -0.31923
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.03980   10.06010  -0.02030   -0.20179
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.04060   10.06100  -0.02040   -0.20276
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.50780    9.53920  -0.03140   -0.32917
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.53140    9.56280  -0.03140   -0.32836
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.38130   10.40240  -0.02110   -0.20284
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.83550    9.86790  -0.03240   -0.32834
第一金全球大趨勢基金                                             22.71000   22.79000  -0.08000   -0.35103
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.89930    7.93350  -0.03420   -0.43108
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.66770    5.69220  -0.02450   -0.43041
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.30590    9.31750  -0.01160   -0.12450
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.30700    9.31850  -0.01150   -0.12341
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.50020    9.51190  -0.01170   -0.12300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.50130    9.51310  -0.01180   -0.12404
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.60850    8.68290  -0.07440   -0.85686
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.03790   10.12460  -0.08670   -0.85633
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.84390    9.85230  -0.00840   -0.08526
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.12960    8.13700  -0.00740   -0.09094
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.94680    8.96990  -0.02310   -0.25753
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.94690    8.97010  -0.02320   -0.25864
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.04560   11.05490  -0.00930   -0.08413
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.04650   11.05580  -0.00930   -0.08412
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.99900   10.00810  -0.00910   -0.09093
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.66820   14.70620  -0.03800   -0.25839
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            15.19500   15.30470  -0.10970   -0.71677
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          15.21370   15.32360  -0.10990   -0.71719
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.64000   13.75000  -0.11000   -0.80000
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.67000   13.78000  -0.11000   -0.79826
第一金亞洲科技基金                                               21.09000   21.03000   0.06000    0.28531
第一金亞洲新興市場基金                                           14.07000   13.97000   0.10000    0.71582
第一金店頭市場基金                                               10.27000   10.44000  -0.17000   -1.62835
第一金創新趨勢基金                                               24.77000   25.57000  -0.80000   -3.12867
第一金電子基金                                                   34.97000   36.00000  -1.03000   -2.86111
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.73000   20.15000  -0.42000   -2.08437
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.02000   19.70000   0.32000    1.62437
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.31000   14.33000  -0.02000   -0.13957
統一大滿貫基金                                                   32.56000   33.16000  -0.60000   -1.80941
統一大龍印基金                                                   16.59000   16.49000   0.10000    0.60643
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
統一中小基金                                                     26.07000   26.63000  -0.56000   -2.10289
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.66370    9.67940  -0.01570   -0.16220
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.89590    9.89720  -0.00130   -0.01314
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.39310    9.39600  -0.00290   -0.03086
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.26140   11.27960  -0.01820   -0.16135
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.44590   11.44730  -0.00140   -0.01223
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.87230   10.87560  -0.00330   -0.03034
統一台灣動力基金                                                 16.82000   17.24000  -0.42000   -2.43619
統一全天候基金                                                  109.32000  111.69000  -2.37000   -2.12194
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.64960    8.68540  -0.03580   -0.41219
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.16870    9.19300  -0.02430   -0.26433
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.97740    9.00380  -0.02640   -0.29321
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.81420    8.85060  -0.03640   -0.41127
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.34300    9.36780  -0.02480   -0.26474
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.14820    9.17500  -0.02680   -0.29210
統一全球債券組合基金                                             12.13720   12.16400  -0.02680   -0.22032
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.95000   15.08000  -0.13000   -0.86207
統一全球新科技基金(美元)                                         15.41000   15.52000  -0.11000   -0.70876
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.05000   14.17000  -0.12000   -0.84686
統一亞太基金                                                     26.81000   26.69000   0.12000    0.44961
統一亞洲大金磚基金                                               12.94000   12.84000   0.10000    0.77882
統一奔騰基金                                                     58.29000   59.46000  -1.17000   -1.96771
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63580   16.63570   0.00010    0.00060
統一強漢基金(新台幣)                                             25.01000   24.85000   0.16000    0.64386
統一統信基金                                                     32.36000   33.07000  -0.71000   -2.14696
統一黑馬基金                                                     59.25000   60.25000  -1.00000   -1.65975
統一新亞洲科技能源基金                                           19.64000   19.67000  -0.03000   -0.15252
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.42070    8.43220  -0.01150   -0.13638
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.51640   10.53070  -0.01430   -0.13579
統一經建基金                                                     46.38000   47.39000  -1.01000   -2.13125
統一龍馬基金                                                     68.05000   69.87000  -1.82000   -2.60484
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   22.27000   22.90000  -0.63000   -2.75109
野村中小基金                                                     49.16000   50.43000  -1.27000   -2.51834
野村中國機會基金                                                 14.24000   14.01000   0.23000    1.64168
野村巴西基金                                                      6.45000    6.47000  -0.02000   -0.30912
野村日本領先基金                                                 12.43000   12.45000  -0.02000   -0.16064
野村台灣高股息基金                                               22.66000   22.70000  -0.04000   -0.17621
野村台灣運籌基金                                                 37.08000   37.88000  -0.80000   -2.11193
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.74120    9.75050  -0.00930   -0.09538
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.74170    9.74920  -0.00750   -0.07693
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.75490    9.76270  -0.00780   -0.07990
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.82300    9.83230  -0.00930   -0.09459
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.80450    9.81200  -0.00750   -0.07644
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.78480    9.79260  -0.00780   -0.07965
野村平衡基金                                                     19.17000   19.56000  -0.39000   -1.99387
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          8.79000    8.86000  -0.07000   -0.79007
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       8.98000    9.05000  -0.07000   -0.77348
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.60000   12.70000  -0.10000   -0.78740
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
野村全球生技醫療基金                                             15.76000   15.99000  -0.23000   -1.43840
野村全球品牌基金                                                 27.30000   27.40000  -0.10000   -0.36496
野村全球氣候變遷基金                                              8.48000    8.55000  -0.07000   -0.81871
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.06000   19.07000  -0.01000   -0.05244
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.24000   12.25000  -0.01000   -0.08163
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.63720   10.64110  -0.00390   -0.03665
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.43400   10.43900  -0.00500   -0.04790
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.67040    9.71040  -0.04000   -0.41193
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.41960    9.45850  -0.03890   -0.41127
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84390    8.88440  -0.04050   -0.45586
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.05510   11.10090  -0.04580   -0.41258
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.58450   10.62820  -0.04370   -0.41117
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.98750   10.03300  -0.04550   -0.45350
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.40910   11.42000  -0.01090   -0.09545
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.98830   10.99590  -0.00760   -0.06912
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.49890   10.51040  -0.01150   -0.10942
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.62240   10.63030  -0.00790   -0.07432
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.63590   10.65080  -0.01490   -0.13990
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.06620   10.07230  -0.00610   -0.06056
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.62890    9.64110  -0.01220   -0.12654
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.87060    9.87880  -0.00820   -0.08301
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.04200   12.05110  -0.00910   -0.07551
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.81000   12.83200  -0.02200   -0.17145
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.11270   11.11940  -0.00670   -0.06026
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.63330   10.64670  -0.01340   -0.12586
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.13370   11.14260  -0.00890   -0.07987
野村成長基金                                                     28.70000   28.99000  -0.29000   -1.00034
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.96250    9.89720   0.06530    0.65978
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.96120    9.89570   0.06550    0.66190
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.76200    9.70480   0.05720    0.58940
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.13200   10.06570   0.06630    0.65867
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.09580   10.02940   0.06640    0.66205
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.89690    9.83890   0.05800    0.58950
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.53000    9.40000   0.13000    1.38298
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.52000   13.34000   0.18000    1.34933
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.19400   10.19680  -0.00280   -0.02746
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.11570   10.11900  -0.00330   -0.03261
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.91530    9.92340  -0.00810   -0.08163
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.55420   10.55700  -0.00280   -0.02652
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.41770   10.42110  -0.00340   -0.03263
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.21600   10.22440  -0.00840   -0.08216
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.07290    9.08540  -0.01250   -0.13758
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.90620    9.91970  -0.01350   -0.13609
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.79160    9.80400  -0.01240   -0.12648
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.53000   13.54860  -0.01860   -0.13728
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.75270   12.77020  -0.01750   -0.13704
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.45930   10.47250  -0.01320   -0.12604
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.33160   10.37290  -0.04130   -0.39815
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.02310   10.06070  -0.03760   -0.37373
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.40120    9.43920  -0.03800   -0.40258
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.97360   11.01790  -0.04430   -0.40207
野村泰國基金                                                     44.80000   44.38000   0.42000    0.94637
野村高科技基金                                                   11.49000   11.81000  -0.32000   -2.70957
野村貨幣市場基金                                                 16.24300   16.24280   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     17.35000   17.20000   0.15000    0.87209
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.08690    8.09590  -0.00900   -0.11117
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.80770   11.82080  -0.01310   -0.11082
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.38000    7.38000   0.00000    0.00000
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.44000    9.39000   0.05000    0.53248
野村精選貨幣市場基金                                             12.06830   12.06820   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.34000   12.31000   0.03000    0.24370
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.82000   11.78000   0.04000    0.33956
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
野村積極成長基金                                                 12.12000   12.25000  -0.13000   -1.06122
野村優質基金                                                     33.43000   34.30000  -0.87000   -2.53644
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.73520    8.76510  -0.02990   -0.34113
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.08760    8.11360  -0.02600   -0.32045
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.90360    7.93000  -0.02640   -0.33291
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.58270   11.62220  -0.03950   -0.33987
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.53640   10.57030  -0.03390   -0.32071
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.32530   10.35970  -0.03440   -0.33206
野村環球基金-人民幣計價                                          15.32000   15.34000  -0.02000   -0.13038
野村環球基金-美元計價                                            12.23000   12.25000  -0.02000   -0.16327
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.29000   16.33000  -0.04000   -0.24495
野村鴻利基金                                                     22.02000   22.45000  -0.43000   -1.91537
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84620   16.84610   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.44000   20.87000  -0.43000   -2.06037
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.05000   13.03000   0.02000    0.15349
野村鑫平衡組合基金                                               14.74000   14.73000   0.01000    0.06789
野村鑫全球債券組合基金                                           13.25240   13.27190  -0.01950   -0.14693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.92050    9.92830  -0.00780   -0.07856
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.94570    9.94980  -0.00410   -0.04121
凱基台商天下基金                                                 13.54000   13.50000   0.04000    0.29630
凱基台灣精五門基金                                               20.84000   21.00000  -0.16000   -0.76190
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.94470   10.98850  -0.04380   -0.39860
凱基亞太高股息基金                                               13.37000   13.26000   0.11000    0.82956
凱基亞洲四金磚基金                                               17.95000   17.94000   0.01000    0.05574
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.73000   13.59000   0.14000    1.03017
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.58210   13.45310   0.12900    0.95889
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.75000   12.64000   0.11000    0.87025
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52790   11.52780   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.99000   27.28000  -0.29000   -1.06305
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.24000   20.41000  -0.17000   -0.83293
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.59560   20.74920  -0.15360   -0.74027
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.64000   18.52000   0.12000    0.64795
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.70210   18.56030   0.14180    0.76400
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.03210   10.05080  -0.01870   -0.18605
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.00070    8.04590  -0.04520   -0.56178
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.08000    8.09000  -0.01000   -0.12361
凱基資源國基金                                                    9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.75740   11.80450  -0.04710   -0.39900
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.07600   11.16590  -0.08990   -0.80513
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.81000   10.91000  -0.10000   -0.91659
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.44000   12.49000  -0.05000   -0.40032
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.80230   12.84230  -0.04000   -0.31147
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.02000   14.88000   0.14000    0.94086
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.21000   30.76000  -0.55000   -1.78804
富邦NASDAQ-100基金                                               27.35000   27.58000  -0.23000   -0.83394
富邦上証180基金                                                  30.83000   31.23000  -0.40000   -1.28082
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24140    0.23880   0.00260    1.08878
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.09000    7.02000   0.07000    0.99715
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.24000    7.12000   0.12000    1.68539
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.85000   42.13000  -1.28000   -3.03822
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.79860   11.68840   0.11020    0.94282
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.21520   11.11310   0.10210    0.91874
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.85370   10.77160   0.08210    0.76219
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.43270   10.33530   0.09740    0.94240
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.83680    9.74720   0.08960    0.91924
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.52900    9.45690   0.07210    0.76241
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.83780   20.86560  -0.02780   -0.13323
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.21060   11.20960   0.00100    0.00892
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.68560   10.70460  -0.01900   -0.17749
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.05150   13.06610  -0.01460   -0.11174
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93500    1.93660  -0.00160   -0.08262
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.72290    9.73380  -0.01090   -0.11198
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.48940    1.49070  -0.00130   -0.08721
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58360   11.58570  -0.00210   -0.01813
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74980    1.75050  -0.00070   -0.03999
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.10620   10.10800  -0.00180   -0.01781
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54600    1.54660  -0.00060   -0.03879
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.84000   23.84000   0.00000    0.00000
富邦日本東証基金                                                 22.31000   22.29000   0.02000    0.08973
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.77000   41.88000  -0.11000   -0.26266
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.34000   46.82000  -0.48000   -1.02520
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.05000   51.39000  -1.34000   -2.60751
富邦台灣心基金                                                   22.19000   22.74000  -0.55000   -2.41865
富邦台灣釆吉50基金                                               46.66000   47.98000  -1.32000   -2.75115
富邦台灣科技指數基金                                             53.57000   56.10000  -2.53000   -4.50980
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29160    0.29280  -0.00120   -0.40984
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.75000    8.79000  -0.04000   -0.45506
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.30510    2.30720  -0.00210   -0.09102
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34250    0.34310  -0.00060   -0.17488
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.72200   10.74310  -0.02110   -0.19641
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.01120    2.01300  -0.00180   -0.08942
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33060    0.33130  -0.00070   -0.21129
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.29910    9.31740  -0.01830   -0.19641
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.90000   22.84000   0.06000    0.26270
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.95000   14.99000  -0.04000   -0.26684
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.64000   28.44000   0.20000    0.70323
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61840   15.61820   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     64.57000   66.13000  -1.56000   -2.35899
富邦科技基金                                                     24.76000   25.48000  -0.72000   -2.82575
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         38.67230   38.67340  -0.00110   -0.00284
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.91370   38.31310  -0.39940   -1.04246
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.28130   37.40310  -0.12180   -0.32564
富邦恒生國企ETF基金                                              21.17000   21.47000  -0.30000   -1.39730
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.01000   12.78000   0.23000    1.79969
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            32.77000   33.94000  -1.17000   -3.44726
富邦高成長基金                                                   24.90000   25.50000  -0.60000   -2.35294
富邦基金                                                         13.26000   13.64000  -0.38000   -2.78592
富邦深証100基金                                                  11.11000   11.27000  -0.16000   -1.41970
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.84000   20.84000   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40160    0.40290  -0.00130   -0.32266
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.26110   12.29860  -0.03750   -0.30491
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.61830    9.64770  -0.02940   -0.30474
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30280    0.30380  -0.00100   -0.32916
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.99470    9.02220  -0.02750   -0.30480
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.91200    9.91940  -0.00740   -0.07460
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.96220    9.97850  -0.01630   -0.16335
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.91200    9.91940  -0.00740   -0.07460
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.96220    9.97850  -0.01630   -0.16335
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.84000   19.93000  -0.09000   -0.45158
富邦精準基金                                                     47.08000   48.30000  -1.22000   -2.52588
富邦精銳中小基金                                                 12.07000   12.33000  -0.26000   -2.10868
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.14000   21.61000  -0.47000   -2.17492
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.85000    7.72000   0.13000    1.68394
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.66000   15.16000  -0.50000   -3.29815
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.21000   19.26000  -0.05000   -0.25961
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.25150   10.20910   0.04240    0.41532
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.36140   11.32750   0.03390    0.29927
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.89500   10.87380   0.02120    0.19496
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.06940   10.02780   0.04160    0.41485
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.11440   11.08140   0.03300    0.29780
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.63660   10.61580   0.02080    0.19593
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富達台灣成長基金                                                 29.95000   30.37000  -0.42000   -1.38294
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.26370    9.27570  -0.01200   -0.12937
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.72090    9.73210  -0.01120   -0.11508
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.56040    9.57260  -0.01220   -0.12745
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.99340   10.00630  -0.01290   -0.12892
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.95460    9.96610  -0.01150   -0.11539
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.78970    9.80220  -0.01250   -0.12752
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.84000    9.85230  -0.01230   -0.12484
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.77630    8.80330  -0.02700   -0.30670
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.67990    9.70830  -0.02840   -0.29253
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.29000    9.31820  -0.02820   -0.30263
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.59010   10.62270  -0.03260   -0.30689
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.30530   10.33560  -0.03030   -0.29316
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.94170    9.97220  -0.03050   -0.30585
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.39220    9.42080  -0.02860   -0.30358
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.75070    9.78030  -0.02960   -0.30265
富達卓越領航全球組合基金                                         14.78000   14.83000  -0.05000   -0.33715
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.99800    9.02530  -0.02730   -0.30248
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.61800    9.64580  -0.02780   -0.28821
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.43060    9.45870  -0.02810   -0.29708
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.99180   10.02210  -0.03030   -0.30233
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.90750    9.93610  -0.02860   -0.28784
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.74580    9.77510  -0.02930   -0.29974
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.49590    9.52400  -0.02810   -0.29504
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.78160    9.81060  -0.02900   -0.29560
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.03000    9.88000   0.15000    1.51822
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.79000   11.61000   0.18000    1.55039
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.85000    9.72000   0.13000    1.33745
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.01000    8.93000   0.08000    0.89586
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.30000   11.21000   0.09000    0.80285
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.51000   10.43000   0.08000    0.76702
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.64560    9.65640  -0.01080   -0.11184
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.40110    9.41380  -0.01270   -0.13491
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.83130    8.84700  -0.01570   -0.17746
富蘭克林華美中華基金                                             14.50000   14.35000   0.15000    1.04530
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.59000   21.12000  -0.53000   -2.50947
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.90000   20.09000  -0.19000   -0.94574
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.16340    8.20490  -0.04150   -0.50580
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.49210    9.53670  -0.04460   -0.46767
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.07190   10.11920  -0.04730   -0.46743
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.46580    9.51400  -0.04820   -0.50662
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.11500   11.15910  -0.04410   -0.39519
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.99050    9.02620  -0.03570   -0.39552
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.49370    9.53130  -0.03760   -0.39449
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.05830   13.10760  -0.04930   -0.37612
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.54650   10.58630  -0.03980   -0.37596
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.20260   10.24230  -0.03970   -0.38761
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.88370    7.91430  -0.03060   -0.38664
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.43650    9.47320  -0.03670   -0.38741
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.59800   10.64410  -0.04610   -0.43310
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.65040    7.68370  -0.03330   -0.43338
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.17290    9.21280  -0.03990   -0.43309
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.50820   10.54790  -0.03970   -0.37638
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.93730    7.96730  -0.03000   -0.37654
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.34120    8.36540  -0.02420   -0.28929
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.55500    9.57880  -0.02380   -0.24847
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.17680   10.20220  -0.02540   -0.24897
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.67990   12.71670  -0.03680   -0.28938
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.24000    8.26000  -0.02000   -0.24213
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.83000   10.76000   0.07000    0.65056
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.85000   10.78000   0.07000    0.64935
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.49000   11.42000   0.07000    0.61296
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.23000   10.17000   0.06000    0.58997
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.83000   10.77000   0.06000    0.55710
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.84160   12.86120  -0.01960   -0.15240
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                          9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                         9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           40.72000   41.25000  -0.53000   -1.28485
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28740   10.28720   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.23000   13.31000  -0.08000   -0.60105
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.48000   13.57000  -0.09000   -0.66323
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.88000   14.99000  -0.11000   -0.73382
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.68890    7.63620   0.05270    0.69013
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.22970   11.18800   0.04170    0.37272
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.16460   10.21150  -0.04690   -0.45929
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.34210   11.39450  -0.05240   -0.45987
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.31880    7.33620  -0.01740   -0.23718
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.72110    9.74080  -0.01970   -0.20224
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.63560   10.65720  -0.02160   -0.20268
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.94580   10.97180  -0.02600   -0.23697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.53000   19.57000  -0.04000   -0.20439
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.51390   11.51300   0.00090    0.00782
復華人生目標基金                                                 36.46120   37.09460  -0.63340   -1.70753
復華大中華中小策略基金                                            9.83000    9.69000   0.14000    1.44479
復華中小精選基金                                                 69.17000   70.63000  -1.46000   -2.06711
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.25000    9.08000   0.17000    1.87225
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.59000    8.45000   0.14000    1.65680
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.98000   11.92000   0.06000    0.50336
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.32000   11.28000   0.04000    0.35461
復華台灣智能基金                                                 11.72000   11.93000  -0.21000   -1.76027
復華全方位基金                                                   28.40000   29.01000  -0.61000   -2.10272
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.46000   13.53000  -0.07000   -0.51737
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.10000   20.23000  -0.13000   -0.64261
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.18000   20.28000  -0.10000   -0.49310
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.03000   16.14000  -0.11000   -0.68154
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.65000   14.77000  -0.12000   -0.81246
復華全球原物料基金                                                9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.33000   13.30000   0.03000    0.22556
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47520   11.48670  -0.01150   -0.10012
復華全球債券基金                                                 13.62930   13.68460  -0.05530   -0.40410
復華全球債券組合基金                                             14.73000   14.75000  -0.02000   -0.13559
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.69000   13.82000  -0.13000   -0.94067
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.67000    9.76000  -0.09000   -0.92213
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.41900   13.41890   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 14.00000   13.96000   0.04000    0.28653
復華亞太成長基金                                                 14.81000   14.76000   0.05000    0.33875
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
復華東協世紀基金                                                 13.90000   13.82000   0.08000    0.57887
復華南非幣長期收益基金A                                          13.72000   13.67000   0.05000    0.36576
復華南非幣長期收益基金B                                           8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
復華南非幣短期收益基金A                                          13.47000   13.47000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
復華美國新星基金-美元                                            12.53000   12.64000  -0.11000   -0.87025
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.04000   12.16000  -0.12000   -0.98684
復華恒生基金                                                     21.44000   21.62000  -0.18000   -0.83256
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.27000    8.17000   0.10000    1.22399
復華恒生單日正向二倍基金                                         35.96000   36.89000  -0.93000   -2.52101
復華神盾基金                                                     25.09910   25.53810  -0.43900   -1.71900
復華高成長基金                                                   63.72000   65.36000  -1.64000   -2.50918
復華高益策略組合基金                                             13.02000   13.03000  -0.01000   -0.07675
復華貨幣市場基金                                                 14.37880   14.37870   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         17.90000   17.95000  -0.05000   -0.27855
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.90000   50.10000  -0.20000   -0.39920
復華復華基金                                                     20.18000   20.69000  -0.51000   -2.46496
復華華人世紀基金                                                 19.76000   19.64000   0.12000    0.61100
復華傳家二號基金                                                 28.53500   29.01510  -0.48010   -1.65466
復華傳家基金                                                     23.66600   24.03730  -0.37130   -1.54468
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.82000   14.85000  -0.03000   -0.20202
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.20000   14.18000   0.02000    0.14104
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
復華新興人民幣債券基金A                                          11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
復華新興人民幣債券基金B                                           9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.64000   18.74000  -0.10000   -0.53362
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.15000    6.17000  -0.02000   -0.32415
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.46000   13.50000  -0.04000   -0.29630
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.07000   14.10000  -0.03000   -0.21277
復華新興市場短期收益基金                                         10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
復華滬深300 A股基金                                              23.46000   23.80000  -0.34000   -1.42857
復華數位經濟基金                                                 56.18000   57.51000  -1.33000   -2.31264
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.42000   11.27000   0.15000    1.33097
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.95190    9.96320  -0.01130   -0.11342
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.78510    9.79910  -0.01400   -0.14287
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.10830   10.11970  -0.01140   -0.11265
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.90770    9.92190  -0.01420   -0.14312
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.91300    9.92020  -0.00720   -0.07258
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.92650    9.94250  -0.01600   -0.16093
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.96080    9.96390  -0.00310   -0.03111
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.97330    9.98520  -0.01190   -0.11918
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.95980    9.96300  -0.00320   -0.03212
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.97540    9.98740  -0.01200   -0.12015
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.29610    9.29580   0.00030    0.00323
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.19450    9.20240  -0.00790   -0.08585
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.72250    8.73770  -0.01520   -0.17396
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37320   11.37280   0.00040    0.00352
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.25810   11.26790  -0.00980   -0.08697
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.80420   10.82310  -0.01890   -0.17463
景順主流基金                                                     19.47000   19.84000  -0.37000   -1.86492
景順台灣科技基金                                                 34.77000   35.42000  -0.65000   -1.83512
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
景順全球科技基金                                                 20.27000   20.46000  -0.19000   -0.92864
景順全球康健基金                                                 17.12000   17.26000  -0.14000   -0.81112
景順貨幣市場基金                                                 15.91840   15.91820   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.74000   36.43000  -0.69000   -1.89404
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.16000   15.26000  -0.10000   -0.65531
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.47000   13.57000  -0.10000   -0.73692
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.52000   10.58000  -0.06000   -0.56711
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.14000   10.21000  -0.07000   -0.68560
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.23000   10.30000  -0.07000   -0.67961
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            8.92000    9.05000  -0.13000   -1.43646
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          8.62000    8.75000  -0.13000   -1.48571
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.01000    9.14000  -0.13000   -1.42232
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          8.71000    8.84000  -0.13000   -1.47059
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.76380    8.76950  -0.00570   -0.06500
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.40810    8.39390   0.01420    0.16917
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.07560   11.08240  -0.00680   -0.06136
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.60050   10.58260   0.01790    0.16915
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.41000   12.35000   0.06000    0.48583
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.57280    9.57550  -0.00270   -0.02820
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.29120    9.30200  -0.01080   -0.11610
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78720    9.79000  -0.00280   -0.02860
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.50100    9.51210  -0.01110   -0.11669
華南永昌永昌基金                                                 19.85000   20.18000  -0.33000   -1.63528
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.37070   14.39740  -0.02670   -0.18545
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
華南永昌全球精品基金                                             15.06000   15.20000  -0.14000   -0.92105
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.88000   13.85000   0.03000    0.21661
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.15000   13.14000   0.01000    0.07610
華南永昌物聯網精選基金                                           12.68000   12.91000  -0.23000   -1.78156
華南永昌策略報酬基金                                             10.26000   10.36000  -0.10000   -0.96525
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18140   16.18130   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.01720   25.23520  -0.21800   -0.86387
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92080   11.92070   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.18400   10.18880  -0.00480   -0.04711
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.50710   10.53170  -0.02460   -0.23358
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.94100    9.94570  -0.00470   -0.04726
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.22160   10.24550  -0.02390   -0.23327
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.06400   10.06750  -0.00350   -0.03477
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.32070   10.34330  -0.02260   -0.21850
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.92140    9.92490  -0.00350   -0.03526
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.17040   10.19310  -0.02270   -0.22270
華頓中小型基金                                                   25.16000   25.47000  -0.31000   -1.21712
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.46980   12.33220   0.13760    1.11578
華頓台灣基金                                                     28.64000   29.17000  -0.53000   -1.81694
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50310   11.50300   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.10000   17.32000  -0.22000   -1.27021
華頓全球高收益債券基金A                                          13.46990   13.50730  -0.03740   -0.27689
華頓全球高收益債券基金B                                           8.53430    8.55800  -0.02370   -0.27693
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.07000    6.05000   0.02000    0.33058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.89670    2.85600   0.04070    1.42507
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.54900   13.38250   0.16650    1.24416
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46180    0.45570   0.00610    1.33860
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.73620   11.69640   0.03980    0.34028
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.71240   10.67300   0.03940    0.36916
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.91330   10.89570   0.01760    0.16153
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.95060    9.93450   0.01610    0.16206
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.70670   11.67750   0.02920    0.25005
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.78800   10.75980   0.02820    0.26209
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.33000   12.27000   0.06000    0.48900
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.52000   12.47000   0.05000    0.40096
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41480    2.41520  -0.00040   -0.01656
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96930    1.96770   0.00160    0.08131
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.31040   12.32470  -0.01430   -0.11603
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.16270   10.17440  -0.01170   -0.11499
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.38430    0.38470  -0.00040   -0.10398
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.33020    0.33040  -0.00020   -0.06053
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.43000    3.39000   0.04000    1.17994
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.05000   15.88000   0.17000    1.07053
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.55000    0.54000   0.01000    1.85185
匯豐太平洋精典基金                                               18.07000   17.81000   0.26000    1.45985
匯豐台灣精典基金                                                 23.94000   24.38000  -0.44000   -1.80476
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.93000   12.01000  -0.08000   -0.66611
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                     25.22000   25.54000  -0.32000   -1.25294
匯豐成功基金                                                     39.63000   39.79000  -0.16000   -0.40211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.41000   11.39000   0.02000    0.17559
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44900    2.44780   0.00120    0.04902
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.25450    2.25330   0.00120    0.05326
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.81550   11.82380  -0.00830   -0.07020
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.30590    8.31400  -0.00810   -0.09743
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39120    0.39130  -0.00010   -0.02556
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35510    0.35530  -0.00020   -0.05629
匯豐拉丁美洲基金                                                  8.27000    8.34000  -0.07000   -0.83933
匯豐金磚動力基金                                                 14.80000   14.69000   0.11000    0.74881
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97120   14.97120   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.23000    5.23000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                 11.54000   11.43000   0.11000    0.96238
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.74890    5.79570  -0.04680   -0.80750
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.25060    9.29750  -0.04690   -0.50444
匯豐龍鳳基金-A類型                                               51.33000   52.31000  -0.98000   -1.87345
匯豐龍鳳基金-I類型                                               51.33000   52.31000  -0.98000   -1.87345
匯豐龍騰電子基金                                                 37.68000   38.62000  -0.94000   -2.43397
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.46750   12.51160  -0.04410   -0.35247
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.23000   20.81000  -0.58000   -2.78712
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.55000   11.41000   0.14000    1.22699
新光中國成長基金(美元)                                           12.68000   12.51000   0.17000    1.35891
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.04000   11.88000   0.16000    1.34680
新光台灣富貴基金                                                 23.70000   24.02000  -0.32000   -1.33222
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98370   10.00170  -0.01800   -0.17997
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.28970    9.30640  -0.01670   -0.17945
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.69220    9.70960  -0.01740   -0.17920
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.00910    9.02530  -0.01620   -0.17950
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42310   15.42290   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
新光亞洲精選基金-美金                                            25.05000   24.74000   0.31000    1.25303
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.17000   23.87000   0.30000    1.25681
新光兩岸優勢基金                                                 13.74000   13.58000   0.16000    1.17820
新光店頭基金                                                     26.09000   26.69000  -0.60000   -2.24803
新光南非幣保本基金                                               11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.65000    8.69000  -0.04000   -0.46030
新光創新科技基金                                                 15.82000   16.27000  -0.45000   -2.76583
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.83640    9.84780  -0.01140   -0.11576
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.15000   10.16220  -0.01220   -0.12005
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.77670    9.79690  -0.02020   -0.20619
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.44580    9.45670  -0.01090   -0.11526
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.76060    9.77240  -0.01180   -0.12075
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.39730    9.41680  -0.01950   -0.20708
新光澳幣八年期保本基金                                           10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.72000   11.72000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.10770   10.11860  -0.01090   -0.10772
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.10820   10.11900  -0.01080   -0.10673
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.97410    9.99070  -0.01660   -0.16615
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.97410    9.99070  -0.01660   -0.16615
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                      10.00860   10.02110  -0.01250   -0.12474
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                    10.00830   10.02080  -0.01250   -0.12474
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.98670    9.99940  -0.01270   -0.12701
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.98900   10.00180  -0.01280   -0.12798
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.27000    7.29000  -0.02000   -0.27435
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.02380   10.03230  -0.00850   -0.08473
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.81070    9.81890  -0.00820   -0.08351
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.00180   10.00940  -0.00760   -0.07593
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.82390    9.83130  -0.00740   -0.07527
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.84300    9.85810  -0.01510   -0.15317
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.08480   10.10000  -0.01520   -0.15050
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.91210   13.92980  -0.01770   -0.12707
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.72570    8.73690  -0.01120   -0.12819
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.42960   37.00260  -0.57300   -1.54854
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.82510   37.30900  -0.48390   -1.29701
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.56540   39.18010  -0.61470   -1.56891
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.07260   11.07160   0.00100    0.00903
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.30250   10.29020   0.01230    0.11953
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.11470   12.95360   0.16110    1.24367
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.76140   10.60800   0.15340    1.44608
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.59000   10.45000   0.14000    1.33971
群益大印度基金-人民幣                                            13.06900   13.06920  -0.00020   -0.00153
群益大印度基金-美元                                              13.49320   13.46660   0.02660    0.19753
群益大印度基金-新臺幣                                            12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.36620   12.45850  -0.09230   -0.74086
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.09130   13.16280  -0.07150   -0.54320
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.70000   11.77000  -0.07000   -0.59473
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.58390   11.67040  -0.08650   -0.74119
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.19050   11.25160  -0.06110   -0.54303
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.92320    9.99730  -0.07410   -0.74120
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.62510    9.67770  -0.05260   -0.54352
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.67000    9.73000  -0.06000   -0.61665
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.67360    9.74580  -0.07220   -0.74083
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.69720    9.75010  -0.05290   -0.54256
群益中小型股基金                                                 48.09000   48.71000  -0.62000   -1.27284
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.78090    9.78080   0.00010    0.00102
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.96860    9.94870   0.01990    0.20003
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.89470    8.88480   0.00990    0.11143
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.73280    8.73280   0.00000    0.00000
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.90010    8.88240   0.01770    0.19927
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.94210    7.93330   0.00880    0.11092
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.47530   11.48520  -0.00990   -0.08620
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.36340   11.35690   0.00650    0.05723
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.59740   10.59880  -0.00140   -0.01321
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.39820    9.30090   0.09730    1.04614
群益中國新機會基金N-美元                                          9.47390    9.35720   0.11670    1.24717
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.63000    9.52000   0.11000    1.15546
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.33500    8.24870   0.08630    1.04623
群益中國新機會基金-美元                                          10.13000   10.00520   0.12480    1.24735
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.19000    9.09000   0.10000    1.10011
群益平衡王基金                                                   19.43960   19.54920  -0.10960   -0.56064
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.89000    7.93000  -0.04000   -0.50441
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.76000    5.79000  -0.03000   -0.51813
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              9.74230    9.83560  -0.09330   -0.94859
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.20860   10.28580  -0.07720   -0.75055
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.21000    9.28000  -0.07000   -0.75431
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              8.88310    8.96820  -0.08510   -0.94891
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.30820    9.37870  -0.07050   -0.75170
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.39000    8.46000  -0.07000   -0.82742
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.92910    9.95120  -0.02210   -0.22208
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.77830    9.79740  -0.01910   -0.19495
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.47340    9.49450  -0.02110   -0.22223
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.40320    9.42160  -0.01840   -0.19530
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.98620   10.00850  -0.02230   -0.22281
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.08480   10.10440  -0.01960   -0.19397
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.64010    9.66150  -0.02140   -0.22150
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.12320   10.14400  -0.02080   -0.20505
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.46380    7.47910  -0.01530   -0.20457
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.65570   14.80250  -0.14680   -0.99172
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.75000   13.90000  -0.15000   -1.07914
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
群益印度中小基金N-美元                                           10.21530   10.18420   0.03110    0.30537
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
群益印度中小基金-人民幣                                          15.00620   14.99040   0.01580    0.10540
群益印度中小基金-美元                                            14.61050   14.56600   0.04450    0.30551
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.07000   16.04000   0.03000    0.18703
群益多利策略組合基金                                             11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
群益多重收益組合基金                                             13.65000   13.67000  -0.02000   -0.14631
群益多重資產組合基金                                             15.54000   15.53000   0.01000    0.06439
群益安家基金                                                     23.98940   24.59850  -0.60910   -2.47617
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06060   16.06040   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.73000   21.04000  -0.31000   -1.47338
群益亞太中小基金                                                 13.51000   13.38000   0.13000    0.97160
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.42000   17.41000   0.01000    0.05744
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.62220    9.64700  -0.02480   -0.25707
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.49780    7.51710  -0.01930   -0.25675
群益店頭市場基金                                                 99.98000  102.25000  -2.27000   -2.22005
群益東方盛世基金                                                  9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
群益東協成長基金-人民幣                                          14.65550   14.56190   0.09360    0.64277
群益東協成長基金-美元                                            14.12200   14.00380   0.11820    0.84406
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.28000   13.18000   0.10000    0.75873
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.23880   11.27170  -0.03290   -0.29188
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.80760   10.83390  -0.02630   -0.24276
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.08580   10.11520  -0.02940   -0.29065
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.07020   10.09970  -0.02950   -0.29209
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.68730    9.71090  -0.02360   -0.24303
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.03810    9.06450  -0.02640   -0.29125
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.14030   10.16510  -0.02480   -0.24397
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.85450    9.88340  -0.02890   -0.29241
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.85950    9.88350  -0.02400   -0.24283
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.07470   10.10410  -0.02940   -0.29097
群益長安基金                                                     29.22000   29.69000  -0.47000   -1.58302
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.41030   14.54880  -0.13850   -0.95197
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.23000   13.37000  -0.14000   -1.04712
群益真善美基金                                                   17.43560   17.59140  -0.15580   -0.88566
群益馬拉松基金                                                  122.75000  125.49000  -2.74000   -2.18344
群益深証中小板基金                                               15.16000   15.41000  -0.25000   -1.62232
群益創新科技基金                                                 32.70000   33.56000  -0.86000   -2.56257
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.67040    9.54270   0.12770    1.33820
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.77040    9.62220   0.14820    1.54019
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.67000    9.54000   0.13000    1.36268
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.53110   10.39210   0.13900    1.33755
群益華夏盛世基金-美元                                            10.77320   10.60980   0.16340    1.54009
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.90000   16.66000   0.24000    1.44058
群益奧斯卡基金                                                   27.60000   28.36000  -0.76000   -2.67983
群益新興金鑽基金-美元                                            13.63540   13.50680   0.12860    0.95211
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.91000    9.82000   0.09000    0.91650
群益葛萊美基金                                                   23.66000   24.13000  -0.47000   -1.94778
群益道瓊美國地產ETF基金                                          17.96000   18.46000  -0.50000   -2.70856
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.56000    8.42000   0.14000    1.66271
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.88000   13.32000  -0.44000   -3.30330
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.66560   11.63870   0.02690    0.23113
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.50990   11.47920   0.03070    0.26744
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.34220   11.32280   0.01940    0.17134
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.76130    8.74110   0.02020    0.23109
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.48100    9.45570   0.02530    0.26756
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.03610    9.02060   0.01550    0.17183
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
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德信大發基金                                                     29.68000   30.09000  -0.41000   -1.36258
德信中國精選成長基金                                             12.34000   12.26000   0.08000    0.65253
德信台灣主流中小基金                                             19.13000   19.51000  -0.38000   -1.94772
德信新興股票組合基金                                             11.70000   11.62000   0.08000    0.68847
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91650   11.91640   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.64120   10.64510  -0.00390   -0.03664
德信數位時代基金                                                 28.11000   28.27000  -0.16000   -0.56597
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64370   11.64350   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.68000   16.86000  -0.18000   -1.06762
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    18.80000   18.86000  -0.06000   -0.31813
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.33000    7.36000  -0.03000   -0.40761
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.90270    9.87810   0.02460    0.24904
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.89800   13.86330   0.03470    0.25030
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.27170    8.26230   0.00940    0.11377
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.45070   11.43220   0.01850    0.16182
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.55000   11.53080   0.01920    0.16651
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.02110   13.00420   0.01690    0.12996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.55000   18.62000  -0.07000   -0.37594
摩根中小基金                                                     25.34000   25.89000  -0.55000   -2.12437
摩根中國A股基金                                                  14.97000   14.72000   0.25000    1.69837
摩根中國A股基金(美元)                                            12.36000   12.14000   0.22000    1.81219
摩根中國亮點基金                                                 13.97000   13.85000   0.12000    0.86643
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.77830   11.67540   0.10290    0.88134
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.69600   12.57860   0.11740    0.93333
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.29410   10.19810   0.09600    0.94135
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.03660   12.92280   0.11380    0.88061
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.49200   14.35810   0.13390    0.93257
摩根台灣金磚基金                                                 20.97000   21.46000  -0.49000   -2.28332
摩根台灣增長基金                                                 51.26000   52.12000  -0.86000   -1.65004
摩根平衡基金                                                     28.12000   28.39000  -0.27000   -0.95104
摩根全球α基金                                                   18.72000   18.79000  -0.07000   -0.37254
摩根全球平衡基金                                                 15.50060   15.54040  -0.03980   -0.25611
摩根全球發現基金                                                 12.41000   12.44000  -0.03000   -0.24116
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.80470    9.82860  -0.02390   -0.24317
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.63350   10.65670  -0.02320   -0.21770
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.19890   10.22060  -0.02170   -0.21232
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31820   11.34580  -0.02760   -0.24326
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.79110   10.71830   0.07280    0.67921
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.66400   13.57180   0.09220    0.67935
摩根亞洲基金                                                     57.69000   57.19000   0.50000    0.87428
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.87250    8.87790  -0.00540   -0.06083
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.29200   10.29510  -0.00310   -0.03011
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.23700    9.23880  -0.00180   -0.01948
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.62500   12.63280  -0.00780   -0.06174
摩根東方內需機會基金                                             18.26000   18.11000   0.15000    0.82827
摩根東方科技基金                                                 36.53000   36.27000   0.26000    0.71685
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.94000    9.83000   0.11000    1.11902
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.48000   10.36000   0.12000    1.15830
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.18000   10.06000   0.12000    1.19284
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.50000   11.37000   0.13000    1.14336
摩根金龍收成基金                                                 22.77000   22.60000   0.17000    0.75221
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06240   15.06230   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.22000   14.43000  -0.21000   -1.45530
摩根新金磚五國基金                                               11.80000   11.82000  -0.02000   -0.16920
摩根新絲路基金                                                   10.62000   10.50000   0.12000    1.14286
摩根新興35基金                                                   13.93000   13.89000   0.04000    0.28798
摩根新興日本基金                                                 24.62000   24.75000  -0.13000   -0.52525
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.94300    7.97370  -0.03070   -0.38502
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.93660    9.97190  -0.03530   -0.35399
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.99370   10.02890  -0.03520   -0.35099
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.06040   11.10300  -0.04260   -0.38368
摩根新興科技基金                                                 59.89000   61.69000  -1.80000   -2.91781
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.44660    8.46490  -0.01830   -0.21619
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.57630   10.59920  -0.02290   -0.21605
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.04610    9.01270   0.03340    0.37059
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.98480    9.94120   0.04360    0.43858
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.63190    9.58940   0.04250    0.44320
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.23440   10.19660   0.03780    0.37071
摩根龍揚基金                                                     34.06000   33.80000   0.26000    0.76923
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.01000   10.13000  -0.12000   -1.18460
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.07000   11.18000  -0.11000   -0.98390
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.01000   11.13000  -0.12000   -1.07817
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.87000   10.99000  -0.12000   -1.09190
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.42280    9.44330  -0.02050   -0.21709
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.27660   11.30110  -0.02450   -0.21679
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.43000   27.00000  -0.57000   -2.11111
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.86670   11.87220  -0.00550   -0.04633
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.24260   11.24650  -0.00390   -0.03468
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.16230   10.16760  -0.00530   -0.05213
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.55170   10.61850  -0.06680   -0.62909
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.02440   10.07820  -0.05380   -0.53383
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.05510    9.10530  -0.05020   -0.55133
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.83680   10.86020  -0.02340   -0.21547
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.37110   10.40270  -0.03160   -0.30377
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.99140   10.03440  -0.04300   -0.42853
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.65240    9.70250  -0.05010   -0.51636
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.84260    9.90970  -0.06710   -0.67711
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.50840    9.58170  -0.07330   -0.76500
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.83100   11.86820  -0.03720   -0.31344
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.65910   11.69460  -0.03550   -0.30356
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.36810   10.40680  -0.03870   -0.37187
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.33500   11.39920  -0.06420   -0.56320
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.15330   11.21530  -0.06200   -0.55282
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.92110    9.98310  -0.06200   -0.62105
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.65460   24.16300  -0.50840   -2.10404
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14450   13.14430   0.00020    0.00152
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.81890   10.83940  -0.02050   -0.18912
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.33720    8.39500  -0.05780   -0.68851
聯邦精選科技基金                                                 13.18000   13.48000  -0.30000   -2.22552
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.12680   16.15240  -0.02560   -0.15849
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.42550   12.35320   0.07230    0.58527
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.30630   12.23080   0.07550    0.61729
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.85340   11.79070   0.06270    0.53178
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.69970   11.71840  -0.01870   -0.15958
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.02400   11.04430  -0.02030   -0.18381
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61610   10.67760  -0.06150   -0.57597
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.70960    8.75490  -0.04530   -0.51742
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.23000   37.74000  -0.51000   -1.35135
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.76000   15.80000  -0.04000   -0.25316
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.17000   13.20000  -0.03000   -0.22727
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.84000   13.87000  -0.03000   -0.21629
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.00000   13.03000  -0.03000   -0.23024
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.20000    8.23000  -0.03000   -0.36452
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.66000   12.70000  -0.04000   -0.31496
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.50000   11.47000   0.03000    0.26155
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.24000   12.24000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.67000   15.66000   0.01000    0.06386
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.56000   15.55000   0.01000    0.06431
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.65000   20.69000  -0.04000   -0.19333
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.83000   18.86000  -0.03000   -0.15907
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.68000   12.71000  -0.03000   -0.23603
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.96000   16.00000  -0.04000   -0.25000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.69000   16.71000  -0.02000   -0.11969
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.73000   15.76000  -0.03000   -0.19036
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.96000   15.99000  -0.03000   -0.18762
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.50000   14.53000  -0.03000   -0.20647
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.49000   14.52000  -0.03000   -0.20661
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          15.18000   15.21000  -0.03000   -0.19724
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.47000   18.49000  -0.02000   -0.10817
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.37000   17.39000  -0.02000   -0.11501
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.82000   13.83000  -0.01000   -0.07231
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.56000   14.58000  -0.02000   -0.13717
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.66000   13.67000  -0.01000   -0.07315
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.62000   13.64000  -0.02000   -0.14663
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.85000   14.90000  -0.05000   -0.33557
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.81000   14.86000  -0.05000   -0.33647
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
聯博貨幣市場基金                                                 14.98230   14.98220   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.62080   10.63120  -0.01040   -0.09783
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.41180   14.41910  -0.00730   -0.05063
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.85910    7.86680  -0.00770   -0.09788
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.48000   14.49000  -0.01000   -0.06901
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 23.07000   23.48000  -0.41000   -1.74617
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.10000   12.94000   0.16000    1.23648
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.34000   14.13000   0.21000    1.48620
瀚亞巴西基金                                                      5.41000    5.43000  -0.02000   -0.36832
瀚亞外銷基金                                                     43.32000   44.18000  -0.86000   -1.94658
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.55000   10.62000  -0.07000   -0.65913
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.18000   11.22000  -0.04000   -0.35651
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.47000    9.54000  -0.07000   -0.73375
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.55260   10.60910  -0.05650   -0.53256
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.36900   10.40410  -0.03510   -0.33737
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.21180   12.25880  -0.04700   -0.38340
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.13960   10.16100  -0.02140   -0.21061
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.69880    7.74010  -0.04130   -0.53358
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.21630    8.24410  -0.02780   -0.33721
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.21260    8.24420  -0.03160   -0.38330
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.35020    7.36570  -0.01550   -0.21043
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.04730    9.08210  -0.03480   -0.38317
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.46810    9.51880  -0.05070   -0.53263
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.60440    9.63690  -0.03250   -0.33725
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.43040    9.46660  -0.03620   -0.38240
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.46000   13.46000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                13.94000   13.90000   0.04000    0.28777
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.44000   29.36000   0.08000    0.27248
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.27000   12.23000   0.04000    0.32706
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.75000   11.62000   0.13000    1.11876
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.52000   11.35000   0.17000    1.49780
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.53000   15.32000   0.21000    1.37076
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.57000    9.46000   0.11000    1.16279
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.10000    9.95000   0.15000    1.50754
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.62000    9.49000   0.13000    1.36986
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.63000   11.44000   0.19000    1.66084
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.72650   11.68140   0.04510    0.38608
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.66340   12.59770   0.06570    0.52152
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.32160   11.24800   0.07360    0.65434
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.75000   10.68730   0.06270    0.58668
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.61720   11.60630   0.01090    0.09391
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.28870    9.25300   0.03570    0.38582
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.61060    9.56070   0.04990    0.52193
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.58960    9.52720   0.06240    0.65497
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.09760    9.04460   0.05300    0.58599
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.29320    9.28450   0.00870    0.09370
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.21650   14.23490  -0.01840   -0.12926
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.55100   10.58360  -0.03260   -0.30802
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.93110   10.93790  -0.00680   -0.06217
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.55130   12.56750  -0.01620   -0.12890
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.23000   11.28000  -0.05000   -0.44326
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.73000   22.76000  -0.03000   -0.13181
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54210   13.54200   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               24.26000   24.58000  -0.32000   -1.30187
瀚亞高科技基金                                                   60.58000   62.15000  -1.57000   -2.52615
瀚亞理財通基金                                                   25.94000   26.26000  -0.32000   -1.21858
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.49000    9.53000  -0.04000   -0.41973
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.98000    9.04000  -0.06000   -0.66372
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.16000    9.20000  -0.04000   -0.43478
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.97000    9.03000  -0.06000   -0.66445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
瀚亞菁華基金                                                     23.36000   23.82000  -0.46000   -1.93115
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.51260   13.48170   0.03090    0.22920
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.76290    9.74060   0.02230    0.22894
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.74300   10.72970   0.01330    0.12396
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.83830    9.83990  -0.00160   -0.01626
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.36790   11.32460   0.04330    0.38235
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.08050   10.05040   0.03010    0.29949
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.07500   10.10230  -0.02730   -0.27024
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.76830    8.75750   0.01080    0.12332
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.75510    7.75640  -0.00130   -0.01676
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.75550    9.71840   0.03710    0.38175
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.67330    8.64740   0.02590    0.29951
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.16090    8.18300  -0.02210   -0.27007
瀚亞電通網基金                                                   15.71000   16.12000  -0.41000   -2.54342
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.75400   13.77060  -0.01660   -0.12055
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.19860   10.23180  -0.03320   -0.32448
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.27000   10.27660  -0.00660   -0.06422
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.67310   11.68720  -0.01410   -0.12064
瀚亞歐洲基金                                                     12.18000   12.15000   0.03000    0.24691
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